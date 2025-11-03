Thị trường quá tải

Dựa trên dữ liệu của Box Office Vietnam, sau ba ngày cuối tuần, tổng doanh thu phòng vé toàn thị trường đạt 35,8 tỷ đồng. Số liệu phòng vé tương đương tuần trước nhưng chứng kiến sự thay đổi đáng kể ở nhóm dẫn đầu. Sau hai tuần dẫn đầu, Cục vàng của ngoại bị Cải mả soán ngôi đầu bảng.

Ra mắt đúng dịp Halloween, Cải mả của đạo diễn Thắng Vũ thu 8,39 tỷ đồng, tương đương 94.198 vé/5.031 suất chiếu, dẫn đầu toàn thị trường. Riêng ngày Chủ nhật (2/11), phim đạt 2,87 tỷ đồng, bán được 31.586/2.410 suất chiếu, chiếm gần 35% tổng doanh thu rạp trong ngày. Bộ phim về tục cải mả tổ tiên đang có tổng doanh thu 11,5 tỷ đồng.

Đứng thứ hai là Cục vàng của ngoại , phim tâm lý, gia đình của đạo diễn Khương Ngọc. Phim đạt 6,68 tỷ đồng từ 70.462/3.640 suất chiếu trong ba ngày cuối tuần. Ngày Chủ nhật, tác phẩm thu 2,77 tỷ đồng, bán 28.894/1.666 suất chiếu.

Cải mả đang dẫn đầu thị trường, bỏ xa hai bộ phim gắn mác 16+ Phá đám sinh nhật mẹ, Bịt mắt bắt nai.

So với tuần trước, doanh thu của Cục vàng của ngoại giảm gần 50% do chia sẻ suất chiếu và sự xuất hiện của ba bộ phim Việt cùng lúc. Phim của Khương Ngọc thu 74,2 tỷ đồng sau hơn nửa tháng ra rạp.

Vị trí thứ ba thuộc về phim gia đình gắn nhãn 16+ Phá đám sinh nhật mẹ. Tác phẩm của Bình Bồng Bột thu 2,55 tỷ đồng (30.190 vé/2.303 suất chiếu) dịp cuối tuần. Riêng ngày Chủ nhật, phim đạt 864 triệu đồng (10.000 vé/1.231 suất chiếu). Tác phẩm có doanh thu khiêm tốn 3,2 tỷ đồng sau ba ngày khởi chiếu.

Hai tác phẩm trụ lại top 5 là Nhà ma xó (thu 1,76 tỷ đồng từ 20.060 vé/1.446 suất chiếu) và Điện thoại đen 2 (1,69 tỷ đồng, 13.649 vé/1.260 suất chiếu). Cả hai đều giảm doanh thu so với tuần trước do bị chia suất chiếu.

Ở nhóm giữa, Tử chiến trên không thu 1,03 tỷ đồng từ 9.055 vé/738 suất chiếu dịp cuối tuần, tiến đến mức doanh thu 250 tỷ đồng. Phim Mục sư, thầy đồng và con quỷ âm trì thu 830 triệu đồng từ 8.739 vé/733 suất chiếu. Tee Yod 3: Quỷ ẩn tạng giảm mạnh, chỉ còn 803 triệu đồng, 7.811 vé qua 580 suất chiếu, đánh dấu sự rút lui của phim kinh dị Thái Lan sau bốn tuần trụ rạp.

Một trường hợp đáng chú ý khác là Bịt mắt bắt nai , bộ phim gắn mác 16+ ra rạp cùng thời điểm với Cải mả và Phá đám sinh nhật mẹ đang chìm nghỉm trên bảng tổng sắp.

Bộ phim kể chuyện ngoại tình, xen lẫn yếu tố giật gân và có nhiều cảnh nhạy cảm, được quảng bá là "drama nhất năm" không được khán giả hưởng ứng. Sau ba ngày công chiếu, phim chỉ thu chưa đến 200 triệu đồng, riêng ngày Chủ nhật (2/11) đạt vỏn vẹn 60 triệu đồng với hơn 500 vé.

Đến hết cuối tuần, phim "văng" khỏi top 10, hiện doanh thu chỉ ở mức 355,1 triệu đồng sau ba ngày khởi chiếu.

Thị trường tiếp tục tắc nghẽn

Đúng như nhận định của nhà phê bình phim Nguyễn Phong Việt với Tiền Phong, việc có tới năm phim Việt ra mắt chỉ trong hai tuần cuối tháng 10 là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng “nghẽn phòng vé”.

Cục vàng của ngoại (17/10), Nhà ma xó (24/10), Cải mả , Bịt mắt bắt nai và Phá đám sinh nhật mẹ (đều ra rạp ngày 31/10) khiến thị trường bước vào cuộc chiến chia suất chiếu khốc liệt. Rất khó để một phim chiếm ưu thế suất chiếu khi cả năm phim cùng ra rạp, cơ hội bứt phá gần như bằng không.

Về nguyên nhân sâu xa, chuyên gia cho rằng các nhà sản xuất không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải phát hành. “Họ không phát hành vì thị trường đang có slot đẹp, mà do áp lực không thể trì hoãn thêm. Nếu để sang năm sau, phim sẽ bị xem là cũ, mất tính thời sự”, chuyên gia nhận định.

Toàn quốc có khoảng 8.000 suất chiếu/ngày. Việc năm phim Việt cùng ra mắt khiến hệ thống rạp bị phân mảnh. Nguy cơ thất bại hàng loạt là điều khó tránh, khi ngay cả phim tốt cũng khó chạm mốc 100 tỷ đồng giữa lúc khán giả đã bão hòa với dòng phim kinh dị, 18+.

Chuẩn bị có thêm ba bộ phim Việt đổ bộ rạp chiếu,

Tuần 31/10-2/11 phản ánh rõ hệ quả của sự dồn cục, dẫn đến không có phim nào bứt phá. Bước sang tuần 3-9/11, thị trường tiếp tục sôi động khi có tới bảy bộ phim đồng loạt ra rạp.

Ba bộ phim với thể loại khác nhau gồm Trái tim què quặt (tình cảm), Phòng trọ ma bầu (hài, kinh dị) và Thai chiêu tài (kinh dị) giúp khán giả có thêm nhiều lựa chọn. Tuy nhiên, tác phẩm nội địa đối mặt với sức ép lớn từ khối phim ngoại, đặc biệt là loạt thương hiệu ăn khách của Thái Lan và Hollywood.

Phim Tình người duyên ma: Nhắm Mak yêu luôn, phần mở rộng của thương hiệu Pee Mak đình đám, được dự báo sẽ dẫn đầu phòng vé khu vực nhờ yếu tố kinh dị pha hài đặc trưng. Cùng thời điểm, các phim quốc tế như Quái thú vô hình: Vùng đất chết chóc , Lọ Lem chơi ngải và Godzilla trừ một đồng loạt ra rạp, chia nhỏ lượng khán giả.

Tuần này khả năng cao tiếp diễn tình trạng bão hòa doanh thu, thị trường phải chia sẻ khoảng 8.000 suất/ngày cho hơn 10 phim đang cùng trụ rạp. Trong đó, các phim Việt như Cải mả , Cục vàng của ngoại và Phá đám sinh nhật mẹ vẫn còn trụ mạnh, khiến không gian cho phim mới càng thêm chật hẹp.