Song Hye Kyo diện đồ siêu ngắn khoe đùi trắng nõn bên "tình trẻ" kém 12 tuổi, dân tình phát hiện loạt chi tiết sai sai!

Chiều ngày 9/11, NSX đã tung loạt ảnh buổi họp báo phim Now, We Are Breaking Up với sự góp mặt của Song Hye Kyo, Jang Ki Yong,... Tái xuất sau 3 năm, Song Hye Kyo khiến nhiều người mê mẩn với nhan sắc vô cùng xinh đẹp. Đặc biệt lần lộ diện này, nữ diễn viên còn diện một bộ đồ khoe đôi chân nuột nà khiến dân tình vô cùng thích thú.

Chia sẻ trong buổi họp báo, Song Hye Kyo cho biết: "Trong bộ phim này, tôi vào vai Ha Young Eun. Cô ấy là một người đầy nhiệt huyết trong tình yêu và công việc, có quyền lực đối với mọi thứ. Nhân vật này có một tâm hồn lành mạnh trong tình yêu và các mối quan hệ xung quanh. Ha Young Eun cũng rất khôn ngoan. Tôi đã học được rất nhiều điều khi đảm nhận nhân vật này".

Song Hye Kyo khoe đôi chân dài nuột nà ở buổi họp báo.

Nữ diễn viên nói tiếp: "Kịch bản của bộ phim này cũng khá vui, và nhiều người đang chờ đợi màn thể hiện của tôi trong bộ phim này. Tôi cam đoan rằng bộ phim này sẽ rất khác so với lần thể hiện trước đây của tôi. Nếu như Euncounter là một bộ phim kinh dị pha trộn với những câu chuyện giả tưởng, thì Now, We Are Breaking Up lại thực tế hơn. Tính cách tương đồng về tuổi tác, có nhiều phân đoạn mà những người phụ nữ ở tuổi tôi có thể đồng cảm, thậm chí có nhiều cảnh rất thực tế khiến tôi cảm động rất nhiều".

Trong buổi họp báo, cư dân mạng cũng khá chú ý đến màn tương tác của Song Hye Kyo và Jang Ki Yong. Tuy nhiên cả hai trông khá dè chừng, không có quá nhiều tương tác với nhau.

Đặc biệt cư dân mạng cũng phát hiện điều gì đó sai sai ở buổi họp báo khi có sự xuất hiện của Jang Ki Yong. Hóa ra loạt ảnh của buổi họp báo này đã được chụp từ cách đây 3 tháng, bởi ở thời điểm hiện tại, Jang Ki Yong đang nhập ngũ và Song Hye Kyo quảng bá bộ phim này là chính.

Jang Ki Yong và Song Hye Kyo không có quá nhiều màn tương tác với nhau ở buổi họp báo phim mới.

Phim sẽ chính thức lên sóng vào ngày 12/11 tới đây trên kênh SBS.