Phim mới của biên kịch "Hậu duệ mặt trời" chưa lên sóng, NSX đã tuyên bố đây là vai diễn hay nhất của Lee Min Ho

Năm 2020 đón đầu sự trở lại của "ông hoàng" màn ảnh Hàn Lee Min Ho và biên kịch đình đám Kim Eun Sook - "mẹ đẻ" Hậu duệ mặt trời với độ phổ biến không ai địch lại.

Trong đó, tên tuổi của Lee Min Ho gây được hiệu ứng khắp châu Á nhờ hình tượng nam thần, vẻ ngoài cực phẩm chẳng hề có dấu hiệu phai mờ dù đã qua gần hai thập kỉ sự nghiệp.

Thế nên, màn tái xuất của nam diễn viên trong The King: The Eternal Monarch (Quân vương bất diệt), khiến khó có tác phẩm nào đủ sức cản đường vào tháng 4 tới đây.

Sau khi "gây bão" với 2 đoạn trailer hé lộ bối cảnh của bộ đôi nhân vật chính là Lee Min Ho và Kim Go Eun, mới đây, nhà sản xuất tiếp tục tung ra một số hình ảnh của Lee Min Ho trong tạo hình hoàng đế Lee Gon.

Loạt ảnh tạo hình nhân vật của Lee Min Ho trong phim Quân vương bất diệt vừa được nhà sản xuất tung ra.T

Chia sẻ về vai diễn sắp trình làng, Lee Min Ho cho biết: “Sau một quãng thời gian dài nghỉ ngơi, tôi đã trở lại diễn xuất và cố gắng hết sức để có thể mang đến cho khán giả màn thể hiện tốt nhất. Bộ phim lần này cũng vô cùng ý nghĩa khi nó đánh dấu lần thứ hai tôi được hợp tác cùng biên kịch Kim Eun Sook.

Tôi tin rằng với sự ăn ý giữa tôi và cô ấy, chúng tôi sẽ mang lại một thành phẩm tuyệt vời cho người xem. Xin hãy chờ đợi câu chuyện tình yêu đặc biệt của chúng tôi”.

Bên cạnh Lee Min Ho, đại diện nhà sản xuất phim cũng đã có những chia sẻ xoay quanh The King: The Eternal Monarch ngay trước thêm lên sóng: "Lee Min Ho đã mang đến một hình ảnh sống động cho nhân vật bước ra từ tưởng tượng - vị vua Lee Gon do nhà biên kịch Kim Eun Sook tạo ra.

Chúng tôi tin rằng đó là sự kết hợp hoàn hảo. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây sẽ là vai diễn hay nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Lee Min Ho. Hy vọng mọi người sẽ quan tâm đến The King: Eternal Monarch, bộ phim mà Hoàng đế Lee Gon sẽ tỏa sáng rực rỡ".

Nhà sản xuất tuyên bố The KingThe King: The Eternal Monarch sẽ là bộ phim hay nhất mà Lee Min Ho tham gia diễn xuất.

The King: The Eternal Monarch là bộ phim xoay quanh câu chuyện về thế giới song song. Trong đó, hoàng đế Lee Gon (Lee Min Ho) có nhiệm vụ cố ngăn chặn ác quỷ xâm nhập vào thế giới loài người khi biết rằng thế lực hắc ám đã cùng lúc mở được cánh cửa đến thế giới hiện đại.

Song song với đó, ở thời hiện đại, nữ cảnh sát Jung Tae Eul (Kim Go Eun) cũng đang phải mạo hiểm để bảo vệ mạng sống của bản thân và gia đình.Cùng chung mục tiêu là đóng cánh cửa giữa 2 thế giới, Jung Tae Eul đã gặp được hoàng đế Lee Gon, và cả hai bất ngờ nảy sinh tình cảm.

Trailer phim The King: The Eternal Monarch - Lee Min Ho và Kim Go Eun



The King: The Eternal Monarch dự kiến phát sóng từ tháng 4/2020 trong khung giờ thứ Sáu và thứ Bảy trên đài SBS.