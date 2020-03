Làm người yêu Lee Min Ho trong phim mới của biên kịch "Hậu Duệ Mặt Trời", mỹ nhân 18+ Kim Go Eun bị chê bai thậm tệ

Lee Min Ho là cái tên không quá xa lạ đối với khán giả châu Á khi nam diễn viên từng khuynh đảo làng giải trí với hình tượng "trai đẹp con nhà giàu" ở The Heirs (Người Thừa Kế).

Ngay sau khi xuất ngũ vào tháng 4/2019, Lee Min Ho đã nhanh chóng "ẵm trọn" vai chính trong bom tấn kế tiếp của Kim Eun Sook - "mẹ đẻ" Hậu Duệ Mặt Trời, Yêu Tinh có tên The King: The Eternal Monarch (Quân Vương Bất Diệt).

Sau khoảng thời gian chờ đợi, chiều 28/2 nhà sản xuất cũng đã chính thức tung ra teaser quảng bá cho bộ phim sau gần một năm ghi hình.

The King: The Eternal Monarch - Lee Min Ho

Ngay sau khi đoạn trailer được tung ra, từ khóa phim mới của Lee Min Ho liên tục đạt top 1 Trending trên Naver và chỉ sau 1 ngày đăng tải, đoạn video trên kênh SBS cũng đã đạt gần 400 nghìn view, cho thấy sức hút cực lớn của dự án truyền hình này.

Từ khóa tên phim của Lee Min Ho đạt top 1 trending trên Naver.

Đoạn trailer trên kênh chính thức của nhà đài SBS cũng có gần 400 nghìn lượt xem sau 1 ngày đăng tải.

Tuy nhiên điều đáng nói là bên cạnh những lời khen dành cho vẻ ngoài siêu đẹp trai của Lee Min Ho thì nữ diễn viên Kim Go Eun cũng bị đem ra chỉ trích khi bị cho là không xứng đáng để diễn cùng với Lee Min Ho. Nhiều netizen Hàn cho rằng biên kịch Kim Eun Sook đánh giá Ki Go Eun quá cao, trong khi diễn xuất của cô nàng thì quá một màu, nhàm chán.

"Không hiểu sao lúc nào Kim Go Eun cũng may mắn như thế này?", "Biên kịch Kim Eun Sook có tiêu chuẩn rất cao về nam chính trong phim của bà nhưng thực sự lại có cái nhìn khá thấp khi nói đến nữ chính","Diễn xuất của Kim Go Eun luôn một màu. Tôi thậm chí không biết làm thế nào cô ấy được chọn đóng Goblin nữa", "Tôi đang cảm nhận bộ phim này sẽ rất hay đấy. Hy vọng Lee Min Ho sẽ diễn ổn", "Nhìn phát chán khi Kim Go Eun lại được lựa chọn đó". - Netizen Hàn chê bai Kim Go Eun không xứng đáng khi đóng với Lee Min Ho.

Netizen Hàn chê bai diễn xuất của Kim Go Eun và cho rằng nữ diễn viên không xứng với Lee Min Ho khi góp mặt trong bom tấn của biên kịch "Hậu Duệ Mặt Trời".

The King: The Eternal Monarch là bộ phim xoay quanh câu chuyện về thế giới song song. Trong đó, hoàng đế Lee Gon (Lee Min Ho) đang cố gắng ngăn chặn ác quỷ xâm nhập vào thế giới loài người khi biết rằng thế lực hắc ám đã cùng lúc mở được cánh cửa đến thế giới hiện đại.



Tại thời hiện đại, nữ cảnh sát Jung Tae Eul (Kim Go Eun) cũng đang phải mạo hiểm để bảo vệ mạng sống của bản thân và gia đình. Cùng chung mục tiêu là đóng cánh cửa giữa 2 thế giới, Jung Tae Eul đã gặp được hoàng đế Lee Gon, và cả hai bất ngờ nảy sinh tình cảm.

Với danh hiệu "thánh chemistry", nhiều khả năng Kim Go Eun sẽ tạo ra những màn chemistry cực ngọt cùng với Lee Min Ho trong phim.

Theo như thông báo mới nhất của nhà sản xuất, The King: The Eternal Monarch sẽ chính thức lên sóng vào tháng 4 tới đây trên đài SBS.