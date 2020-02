Bom tấn mới của biên kịch "Hậu duệ mặt trời": Lee Min Ho đẹp mê hồn, thần thái sang chảnh khiến chị em rụng tim

The King: The Eternal Monarch (Quân Vương Bất Tử) hiện đang là bom tấn truyền hình được mong đợi nhất màn ảnh nhỏ xứ Hàn năm 2020.

Được chắp bút bởi "mẹ đẻ" Hậu Duệ Mặt Trời, đón đầu sự trở lại của Lee Min Ho sau khi xuất ngũ, sức hút của The King: The Eternal Monarch không ai đọ lại trong năm đầu thập kỉ thứ 3.

Sau gần 1 năm kể từ khi công bố dự án khủng của biên kịch Kim Go Eun, cuối cùng nhà sản xuất cũng đã chính thức tung ra teaser quảng bá cho bộ phim.

Trailer phim The King: The Eternal Monarch - Lee Min Ho

Mặc dù đoạn trailer chỉ kéo dài vỏn vẹn 30 giây, tuy nhiên Lee Min Ho cũng đủ khiến người hâm mộ phải suýt xoa vì quá cực phẩm. Từ ánh mắt, sóng mũi cho đến góc mặt của nam diễn viên đều vô cùng hoàn hảo, đúng chuẩn tường thành nhan sắc mà người hâm mộ vẫn ca tụng bấy lâu nay.

Ánh mắt "chết người" của Lee Min Ho.

Ngoài ra, đoạn trailer cũng khiến khán giả không khỏi tò mò khi khung hình liên tục xoay ở những góc khác nhau. Hình ảnh chiếc áo long bào màu đỏ của bậc quân vương, kèm theo đó là những con số khiến người xem càng tò mò hơn về dự án truyền hình khủng này.

Trang phục của Lee Min Ho trong phim.

Những khung hình liên tục được xoay trong đoạn trailer.

Cùng những con số vô cùng khó hiểu.

The King: The Eternal Monarch thuộc thể loại lãng mạn kết hợp viễn tưởng và khai thác đề tài thế giới song song. Một thế giới là Hàn Quốc thời hiện đại, một thế giới là vương quốc phong kiến. Một ngày, Ác Quỷ đã mở cánh cửa giữa hai thế giới và hoàng đế Lee Gon (Lee Min Ho) quyết định hợp tác với nữ thám tử Jung Tae Eul (Kim Go Eun) ở thế giới hiện đại để đóng cánh cửa lại, ngăn cản tai ương đến với người dân ở cả hai không gian.

Lee Min Ho sẽ kết hợp cùng với Kim Go Eun sẽ kết hợp cùng nhau trong dự án siêu khủng này.

Trước đó, người hâm mộ cũng đã chuyền tay nhau loạt ảnh hậu trường đầy thú vị của Lee Min Ho khi nam diễn viên thực hiện các cảnh quay ngoài trời.

Lee Min Ho cưỡi bạch mã, thực hiện các cảnh quay cho The King: The Eternal Monarch.

Theo kế hoạch, phim The King: The Eternal Monarch dự kiến được ra mắt vào nửa đầu năm 2020 trên đài SBS.