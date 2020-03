Được đánh giá là một trong những siêu phẩm của truyền hình Hàn Quốc 2020, The King: Eternal Monarch (Quân Vương Bất Diệt) chấp bút bởi biên kịch Kim Eun Sook, cùng với sự góp mặt của Lee Min Ho và Kim Go Eun dù chưa lên sóng nhưng đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả.



Mới đây, nhà sản xuất tiếp tục tung ra trailer thứ 2 của bộ phim, hé lộ toàn bộ bối cảnh cũng như tạo hình của bộ đôi nhân vật chính gồm Hoàng đế Lee Gon (Lee Min Ho) và nữ thám tử Jung Tae Eul (Kim Go Eun).

Trailer phim The King: Eternal Monarch

Trong đoạn trailer thứ 2 kéo dài 45 giây, khán giả được dịp choáng ngợp trước vẻ ngoài xinh đẹp của bộ đôi nhân vật chính. Đặc biệt ngay ở những giây đầu tiên, Hoàng đế Lee Gon (Lee Min Ho) đã dành cho nữ thám tử Jung Tae Eul (Kim Go Eun) một cái ôm, cùng câu thoại chứa đầy sự bất ngờ của nữ chính: "Phải chăng anh đến từ một thế giới khác?".

Hoàng đế Lee Gon bất ngờ lao tới kéo Tae Eul vào vòng tay và ôm chặt, khiến cô thật sự bất ngờ.

Tiếp đến đoạn trailer đưa người xem chìm trong giai điệu u ám khi hoàng đế Lee Gon xuất hiện trên lưng một chúc bạch mã và chạy vào rừng sâu cùng với những câu hỏi đầy trăn trở: "Có thể nó đang ở đây?", "Tại sao ta phải thoát khỏi nơi đây?". Nhiều khả năng đây chính là phân cảnh hoàng Hoàng đế Lee Gon đi tìm cánh cửa thời gian với mục đính đóng lại, nhằm ngăn chặn ác quỷ xâm nhập vào thế giới loài người.

Trong những giây cuối cùng của đoạn trailer, nhà sản xuất tiếp tục đưa khán giả chìm đắm trong câu thoại siêu ngọt ngào của Hoàng đế Lee Gon với Jung Tae Eul, dưới khung cảnh đầy lãng mạn: "Hãy đi cùng nhau... đến thế giới của anh nhé".

The King: The Eternal Monarch là bộ phim xoay quanh câu chuyện về thế giới song song. Trong đó, hoàng đế Lee Gon (Lee Min Ho) đang cố gắng ngăn chặn ác quỷ xâm nhập vào thế giới loài người khi biết rằng thế lực hắc ám đã cùng lúc mở được cánh cửa đến thế giới hiện đại. Tại thời hiện đại, nữ cảnh sát Jung Tae Eul (Kim Go Eun) cũng đang phải mạo hiểm để bảo vệ mạng sống của bản thân và gia đình.Cùng chung mục tiêu là đóng cánh cửa giữa 2 thế giới, Jung Tae Eul đã gặp được hoàng đế Lee Gon, và cả hai bất ngờ nảy sinh tình cảm.

The King: The Eternal Monarch sẽ chính thức lên sóng vào tháng 4 tới đây trên đài SBS.