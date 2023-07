Phim Hàn siêu phẩm được mong chờ nhất tháng 7 lên sóng: Khán giả phát sốt vì quá hay

Nếu phải chỉ ra bộ phim Hàn đáng được ngóng chờ nhất trong tháng 7, tin rằng đáp án của nhiều người sẽ là "Nghệ thuật săn quỷ và nấu mỳ 2". Khán giả đặt nhiều kỳ vọng vào bộ phim bởi sự thành công của mùa đầu, cũng như là bởi mùa 2 có sự hiện diện của dàn diễn viên được yêu thích bao gồm Yoo In Soo, Kim Hi Eo Ra, Kang Ki Young và Kim Se Jeong.

Với "Nghệ thuật săn quỷ và nấu mỳ 2", khán giả tiếp tục theo chân So Moon (Cho Byeong Kyu), Do Ha Na (Kim Se Jeong) cùng các đồng đội trong hành trình diệt quỷ của họ. Thời điểm hiện tại, So Moon đã mạnh hơn nhiều. Thế nhưng, đội diệt quỷ cũng phải đối diện với những con quỷ mạnh mẽ, nham hiểm hơn.

Một cảnh hành động của Kim Se Jeong trong "Nghệ thuật săn quỷ và nấu mỳ 2"

Các cảnh hành động trong "Nghệ thuật săn quỷ và nấu mỳ 2" cực kỳ mãn nhãn.

Vừa qua, 2 tập đầu tiên của phim đã chính thức lên sóng và nó đã không khiến các fan phải thất vọng. Bộ phim cuốn hút ngay từ những tập đầu với nội dung cực hay cùng nhiều pha hành động mãn nhãn.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả đã để lại những bình luận tích cực:

- Mùa này hấp dẫn từ những tập đầu luôn ấy. Nổi cả da gà, huhu. - Chờ hết phim mới dám xem chứ không thì chịu không nổi mất. - Phe quỷ nhìn chất quá. - Ngay từ 2 tập đầu xem đã hay lắm luôn rồi. Khuyến nghị mọi người nên xem phim đi nha. ...

Một vài hình ảnh khác của phim:

Bộ phim "Nghệ thuật săn quỷ và nấu mỳ 2" phát sóng vào các ngày thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần trên tvN.