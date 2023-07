'Trai hư' được yêu thích nhất 2022 đóng phim lãng mạn mới với nữ chính xinh đẹp

Mới đây, đại diện của hai diễn viên Park Solomon và Kim Ji Eun đã xác nhận cả hai sẽ kết hợp trong bộ phim "Branding in Seongsu". Được biết, đây là một tác phẩm thuộc thể loại lãng mạn, kể về chuyện tình giữa trưởng nhóm marketing giỏi giang Kang Na Eon (Kim Ji Eun) và thực tập sinh So Eun Ho (Park Solomon).

Kang Na Eon là một người nghiện công việc. Cô sẵn sàng đánh đổi tình bạn và tình yêu để đạt được thành tựu sự nghiệp. Trong khi đó, So Eun Ho là một chàng trai với vẻ ngoài thân thiện, dễ thương. Nhân vật này sống với tinh thần tận hưởng cuộc sống. Vì thế, anh thường có những bất đồng với vị sếp luôn tham công tiếc việc của mình.

Park Solomon và nữ diễn viên xinh đẹp Kim Ji Eun sẽ hợp tác với nhau trong dự án phim lãng mạn "Branding in Seongsu".

Có thể thấy, Kang Na Eon và So Eun Ho là hai con người hoàn toàn khác biệt. Thậm chí, Kang Na Eon còn coi So Eun Ho như kẻ ngốc. Thế nhưng, họ lại rơi vào lưới tình vì một tình huống tréo ngoe - linh hồn của cả hai bị hoán đổi cho nhau.

Cho những ai chưa biết, Park Solomon là một trong những mỹ nam được yêu thích nhất màn ảnh Hàn năm 2022. Sự nghiệp của anh đã có bước nhảy vọt nhờ vai "bad boy" Su Hyeok ở bộ phim đình đám "All of us are dead". Sau đó, tác phẩm "Sự trả thù của người thứ ba" do anh đóng chính cũng được nhiều khán giả đánh giá cao về chất lượng nội dung.

Cả hai diễn viên đều sở hữu ngoại hình cực kỳ nổi bật.

Ở chiều ngược lại, Kim Ji Eun cũng là gương mặt khá quen thuộc với các khán giả. Nữ diễn viên 29 tuổi gây ấn tượng với ngoại hình ưa nhìn và từng đóng chính trong các dự án truyền hình đình đám như "Công tố viên chuyển sinh", "Luật sư 1000 won" hay "Mặt trời đen".