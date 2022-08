Kang Ki Young mong muốn góp mặt trong phần 2 "Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo"

Sau khi ra mắt với tư cách diễn viên nhạc kịch, nam diễn viên Kang Ki Young gây ấn tượng khi đảm nhận nhiều vai phụ trong nhiều bộ phim truyền hình ăn khách “Moment of Eighteen” (2018) và “Thư ký Kim sao thế?” (2018 ) cũng như các phim “Crazy Romance” (2019) và “Exit” (2019).



Kang Ki Young vào vai Jung Myeong Seok trong phim "Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo".

Nhưng chính vai diễn luật sư cao cấp Jung Myeong Seok trong “Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo” được cho là dự án thành công nhất trong sự nghiệp 14 năm của anh. Tên tuổi của Kang Ki Young đã được đông đảo khán giả toàn cầu biết đến.

“Tôi không ngờ chương trình lại được nhiều người trên thế giới yêu thích đến vậy. Chuyện này cứ như không có thực vậy. Tôi rất biết ơn khi được đóng một nhân vật thú vị như vậy trong "Nữ luật sư phi thường Woo Young Woo", Kang Ki Young chia sẻ.

Trong khi cảm thấy nhẹ nhõm trước phản ứng tích cực, nam diễn viên 38 tuổi này cho rằng anh vẫn cần phải cải thiện nhân vật của mình. Anh vào vai luật sư cấp cao tên là Jung Myeong Seok, phụ trách một nhóm luật sư tân binh, bao gồm cả vai chính của phim, Woo Young Woo, do Park Eun Bin thủ vai.

Jung Myeong Seok của Kang Ki Young có một bước ngoặt đáng ngạc nhiên, dễ chịu so với các nhân vật một chiều thông thường của phim truyền hình Hàn Quốc khi đứng cạnh nhân vật chính. Từ tập 1, Myeong Seok nhanh chóng phát triển cốt truyện của riêng mình khi anh chấp nhận Young Woo làm luật sư cấp dưới và vượt qua thành kiến về người khuyết tật.

Anh cũng thể hiện sự chuyên nghiệp và sâu sắc khi làm việc thông qua các vụ án pháp lý với Young Woo và các luật sư mới vào nghề khác. Những yếu tố như vậy đã cho công chúng thấy một khía cạnh mới của nam diễn viên họ Kang, người đã từng được chỉ biết đến với nét diễn hài hước.

Kang Ki Young thổ lộ trong cách tiếp cận ban đầu, anh không nghĩ về toàn bộ chiều sâu của Jung Myeong Seok. “Tâm điểm chính của tôi là ngoại hình của anh ấy. Với sự nghiệp lâu năm của mình tại công ty luật Hanbada, anh ấy cần phải có ngoại hình sắc sảo và chuyên nghiệp. Tôi đã cố gắng mô phỏng dáng vẻ của Harvey Spector trong "Suits". Nhưng rồi tôi nhận ra rằng việc tập trung vào mối quan hệ của anh ấy với các nhân vật khác quan trọng hơn. Điều đó cho phép tôi dễ dàng thể hiện Jung là một người nghiện công việc, người ưu tiên khách hàng của mình hơn những gì là lẽ phải”, nam tài tử nói thêm.

Bất chấp những lời khen ngợi, Kang Ki Young vẫn khiêm tốn khi nhìn lại màn trình diễn của mình. “Người xem có thể không biết tôi đã lo lắng và run rẩy như thế nào khi chuyển tải lời thoại của mình trong những tập trước. Tôi đã cố gắng cải thiện những sai lầm này và đóng vai một luật sư có kinh nghiệm hơn. Dù vậy, tôi vẫn còn một chặng đường dài phía trước", Kang Ki Young chia sẻ.

Nam diễn viên tin rằng sự hiện diện ngày càng tăng trên mạng xã hội của anh là một thước đo tốt để đánh giá mức độ nổi tiếng ngày càng tăng của anh ấy. “Tôi đã nhận được rất nhiều tình yêu từ người hâm mộ bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Tôi thích nghe từ những người biết về tôi lần đầu tiên sau khi xem "Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo", Ki Young nói thêm.

Đối với những người hâm mộ mới muốn xem thêm tác phẩm của anh ấy, Ki Young giới thiệu loạt phim ăn khách "Oh My Ghost" (2015) của tvN, trong đó anh đóng vai một đầu bếp. Bộ phim về nhà hàng thể hiện bản thân lúc trẻ của anh ấy trong một vai diễn mà anh ấy tiếp cận với niềm đam mê, anh nói thêm.

Kang Ki Young tiết lộ rằng anh không phải là kiểu diễn viên phản ánh quá mức về những nhân vật mà mình đã đóng, nhưng với “Nữ luật sư Woo Young Woo” thì khác.

“Sẽ mất một thời gian để buông Jung Myeong Seok ra. Không chỉ vì thành công mà bộ phim đã mang lại cho tôi mà vì tôi đã dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu nhân vật này”, nam diễn viên nói.

Kang Ki Young nói rằng anh sẽ là người đầu tiên tham gia phần thứ hai của loạt phim: “Tôi luôn ủng hộ cho mùa thứ hai khi quay phim. Tôi không biết câu chuyện sẽ phát triển như thế nào, nhưng sẽ là một trải nghiệm đáng kinh ngạc khi một lần nữa kết nối với những người sáng tạo, thành viên đoàn phim và các diễn viên tuyệt vời như vậy. Tôi hy vọng sẽ được cùng tất cả mọi người làm việc trong mùa tiếp theo”, nam diễn viên nói.

Vai diễn trong bộ phim "Thư ký Kim sao thế?" của tài tử họ Kang.

“Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo” là tác phẩm đầu tiên của Kang Ki Young sau khi kết hôn vào năm 2019 và nghỉ diễn. Anh đã kết hôn với người ngoài ngành và cặp đôi có với nhau một cậu con trai một tuổi.

Kang Ki Young đã đóng vai chính trong khoảng 20 bộ phim truyền hình và 9 bộ phim điện ảnh trong sự nghiệp. Anh đã thể hiện rất nhiều vai diễn như một học sinh trung học trong loạt phim lãng mạn của tvN "King of High School" (2014), một bếp phó trong bộ phim hài "Oh My Ghost" (2015) của tvN, một giáo viên trung học trong bộ phim dành cho tuổi mới lớn của JTBC “At Eighteen” (2019) và một người quản lý nhà hàng ích kỷ trong bộ phim thảm họa hài “Exit” (2019).

Mặc dù anh không đảm nhận nhiều vai chính,nhưng Kang Ki Young đã gặt hái nhiều thành công, bao gồm cả Giải thưởng "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" tại Lễ trao giải Phim truyền hình MBC năm 2018 cho tác phẩm trong bộ phim truyền hình dài tập của đài truyền hình “My Secret Terrius” (2018) và Giải thưởng "Ngôi sao xuất sắc nhất Hàn Quốc" cho vai diễn trong bộ phim “Exit”./.