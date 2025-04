Sau 2 suất chiếu đầu tiên dành cho khách mời, phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối do Bùi Thạc Chuyên làm đạo diễn, đóng chính bởi Thái Hòa, Quang Tuấn, Hồ Thu Anh nhận cơn mưa lời khen từ giới chuyên môn lẫn truyền thông.

Nhiều người cho biết, Địa đạo khơi gợi lòng yêu nước, là siêu phẩm với những thước phim cực cảm xúc. Dẫu vậy, vẫn có không ít ý kiến so sánh bộ phim với Đào, phở và piano - tác phẩm ra mắt hồi năm 2024, và cũng tôn vinh tinh thần yêu nước, sự hy sinh của người Việt giống như Địa đạo.

Thái Hòa đóng vai Bảy Theo trong phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối"

Khi được hỏi về việc khán giả so sánh giữa 2 phim, Thái Hòa cho biết: "Tình yêu quê hương đất nước vẫn luôn ở đó, không mất đi đâu cả. Rất nhiều người đã làm điều tuyệt vời, quảng bá văn hóa, đất nước, con người Việt Nam ra thế giới. Còn đối với tôi, việc được góp phần làm nên phim Địa đạo là một niềm vui.

Nhưng thú thật, đến giờ tôi vẫn chưa xem được xem phim Địa đạo bản hoàn chỉnh. Trước đó, tôi chỉ xem bản nháp thôi. Tôi cũng chưa xem phim Đào, phở và piano luôn nên nếu kêu tôi nhận xét về Đào phở và piano thì tôi chưa biết sẽ nói thế nào. Tôi chỉ biết mọi người khen phim vì khơi gợi tình yêu nước, đó là điều đáng quý, đáng trân trọng mà.

"Đào, phở và piano" từng gây sốt phòng vé vào năm 2024

Còn chuyện so sánh giữa 2 phim, tôi nghĩ cũng bình thường. Lúc nào mà chẳng có ý kiến so sánh cái này, cái kia. Giờ mọi người so sánh, tôi cũng kệ thôi chứ biết làm sao bây giờ. Thêm nữa, 2 phim đều làm về đề tài chiến tranh, đất nước và con người nên khán giả có nhắc đến cũng đúng mà, bình thường thôi".

Lấy bối cảnh năm 1967 tại địa đạo Củ Chi, Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối kể về đội du kích 21 người do Bảy Theo (Thái Hòa) chỉ huy, bảo vệ nhóm tình báo chiến lược trước quân Mỹ. Sau 2 suất chiếu đầu tiên dành cho khách mời, Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối được khán giả khen là hoành tráng, hào hùng.

Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối sẽ bắt đầu chiếu sớm từ tối 2/4 và chính thức khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 4/4/2025.