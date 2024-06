Màn ảnh Hàn luôn là nơi cho ra lò nhiều bộ phim 18+ với nội dung độc đáo, đôi khi gây ám ảnh. "Nàng thơ" (tựa Anh: "A muse") cũng là một tác phẩm như thế. Có điều gì đáng chú ý về tác phẩm này cũng như dàn cast? Hãy cùng tìm hiểu nhé.

"Nàng thơ" là một bộ phim Hàn 18+ đáng xem.

"Nàng thơ", câu chuyện ám ảnh về tình yêu của nhà thơ 70 tuổi dành cho cô nữ sinh 17 tuổi

Bộ phim "Nàng thơ" ra mắt năm 2012, có nội dung xoay quanh mối tình của ba nhân vật chính Han Eun Gyo (Kim Go Eun), Lee Juk Yo (Park Hae Il) và Seo Ji Woo (Kim Mu Yeol).

Lee Juk Yo là một nhà thơ đứng ở đỉnh cao danh vọng. Thế nhưng dù sở hữu danh tiếng lớn thế nào, được tung hô nhiều ra sao, thì Lee Juk Yo vẫn phải trải qua những ngày tháng buồn tẻ ở tuổi 70.

Park Hae Il vào vai Lee Juk Yo, một nhà thơ nổi tiếng. Ở tuổi 70, ông đem lòng yêu cô nữ sinh Han Eun Gyo 17 tuổi.

Đến một ngày, quỹ tích bình lặng này bị phá vỡ khi Lee Juk Yo bất ngờ gặp cô nữ sinh trong veo Han Eun Gyo đang ngủ gật bên ghế hiên nhà mình, người đang sống xa lánh gia đình vì bị bạo hành.

Han Eun Gyo trở thành người phụ giúp việc nhà cho Lee Juk Yo. Cô xuất hiện và mang tới sức xuân phơi phới bằng giọng nói trong trẻo, tiếng cười ngọt ngào và cả những tiếng động phát ra khi cô dọn dẹp.

Kim Go Eun vào vai Han Eun Gyo, cô nữ sinh đã làm sống dậy tâm hồn khao khát được yêu trong Lee Juk Yo.

Thế nhưng mọi chuyện không chỉ có vậy. Những khoảnh khắc cô nữ sinh 17 tuổi Han Eun Gyo vô tình lộ ra những đường nét cơ thể tuyệt đẹp còn khiến cho Lee Juk Yo đánh thức thứ ham muốn xác thịt trong cõi lòng.

Ở tuổi 70, Lee Juk Yo yêu cô nữ sinh kém mình tới 53 tuổi. Tình yêu điên rồ ấy khiến cho ngọn lửa cảm hứng cạn kiệt từ lâu trong tim Lee Juk Yo rực cháy trở lại, giúp ông viết như chưa bao giờ được viết, để rồi lại cho ra đời những kiệt tác văn chương đáng ngưỡng mộ.

Kim Mu Yeol đảm nhận vai Seo Ji Woo, người cũng có mối quan hệ với Han Eun Gyo.

Trớ trêu thay, Seo Ji Woo - chàng trợ lý trẻ của Lee Juk Yo, người đã luôn bầu bạn cùng Lee Juk Yo và chăm sóc ông như cha mình, lại lấy cắp tác phẩm của ông để trở nên nổi tiếng. Điều này khiến cho Han Eun Gyo tưởng rằng Seo Ji Woo viết về mình và mối quan hệ giữa hai người bắt đầu. Cũng từ đây, một tấn bi kịch đã xảy ra.

"Nàng thơ" là một bộ phim gắn mác 18+, nhưng nó cũng đem đến những thông điệp về tình yêu, về hành trình tìm kiếm và trân trọng giá trị của bản thân. Không những thế, dưới bàn tay của đạo diễn Jung Ji Woo cùng dàn diễn viên, khán giả còn được thấy nhiều thước phim đẹp đến nao lòng, để lại trong lòng khán giả nhiều dư vị cảm xúc.

Dàn diễn viên phim "Nàng thơ" bây giờ ra sao?

Bộ ba diễn viên Kim Go Eun, Park Hae Il và Kim Mu Yeol hiện tại ra sao sau 12 năm kể từ ngày "Nàng thơ" ra rạp?

"Nàng thơ" Kim Go Eun giờ là ngôi sao hàng đầu, công phá rạp Việt 2024

Kim Go Eun đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp, nổi bật là vai nữ chính trong siêu phẩm lãng mạn "Yêu tinh".

Có thể bạn chưa biết, thế nhưng "Nàng thơ" chính là vai diễn đầu tay của Kim Go Eun và với bất cứ ai đã xem tác phẩm này, sẽ không khó để thấy cô đã dụng công nhiều thế nào để có một vai diễn xuất sắc.

Ngay từ khi mới bước chân vào ngành giải trí, Kim Go Eun đã luôn kính nghiệp và có lẽ cũng vì thế mà cho đến thời điểm hiện tại, cô đã vươn mình trở thành một trong những ngôi sao nữ nổi tiếng nhất xứ sở Kim Chi.

Kim Go Eun là mảnh ghép quan trọng góp phần tạo nên thành công cho bom tấn "Quật mộ trùng ma".

12 năm qua, Kim Go Eun đạt được không ít thành công ở cả địa hạt truyền hình lẫn điện ảnh. Trên màn ảnh nhỏ, thành tựu lớn nhất của cô là đảm nhận vai nữ chính Ji Eun Tak trong "Yêu tinh", bộ phim có thể xếp vào hàng kinh điển của màn ảnh Hàn ở thể loại lãng mạn. Còn trên màn ảnh rộng, ngay trong năm 2024 này, cô đã góp phần tạo nên thành công rực rỡ cho bom tấn "Quật mộ trùng ma".

Kim Mu Yeol cũng là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt

Sau "Nàng thơ", sự nghiệp của Kim Mu Yeol không phát triển quá mạnh mẽ. Tuy nhiên trong vài năm trở lại đây, anh lại có những bước tiến vượt bậc khi được đóng tuyến chính ở những dự án phim lớn.

Kim Mu Yeol đóng vai phản diện trong bom tấn "Vây hãm: Kẻ trừng phạt".

Trên màn ảnh nhỏ, đó là các bộ phim "Tòa án vị thành niên" chiếu năm 2022 và "Ngôi nhà ma quái" mùa 2 chiếu năm 2023. Còn ở màn ảnh rộng, anh là người đóng vai phản diện trong "Vây hãm: Kẻ trừng phạt" - siêu phẩm hành động gây sốt màn ảnh thời gian qua.

Trong phần còn lại của năm 2024, khán giả sẽ thấy Kim Mu Yeol tái xuất ở 2 dự án truyền hình cực kỳ đáng chờ đợi. Đầu tiên, đó là phim "No way out: The roulette" dự kiến chiếu vào tháng 7. Tác phẩm này thuộc thể loại tội phạm - bí ẩn, có sự tham gia của dàn sao thực lực gồm Jo Jin Woong, Yoo Jae Myung, Yeom Jung Ah, Lee Kwang Soo và cả mỹ nam Hứa Quang Hán.

Kim Mu Yeol có màn kết hợp cùng dàn sao đình đám trong phim cổ trang "Queen Woo". Tác phẩm này dự kiến sẽ lên sóng vào tháng 8 tới.

Đến tháng 8, bộ phim cổ trang "Queen Woo" sẽ ra mắt, hứa hẹn tạo nên một cơn sốt cực lớn nhờ dàn sao đỉnh cao bao gồm Jeon Jong Seo, Ji Chang Wook, Lee Soo Hyuk, Jung Yoo Mi, Park Ji Hwan.

Đáng chú ý, ở cả hai tác phẩm này, Kim Mu Yeol đều đảm nhận nhân vật thuộc tuyến chính.

Park Hae Il trở thành Ảnh đế nhờ siêu phẩm điện ảnh đóng cùng Thang Duy

So với Kim Mu Yeol và đặc biệt là Kim Go Eun, Park Hae Il có lẽ ít nổi tiếng hơn đối với khán giả Việt do anh chỉ đóng điện ảnh chứ không đóng truyền hình. Phim truyền hình duy nhất mà Park Hae Il tham gia đã chiếu từ năm 2014.

Park Hae Il đạt được nhiều giải thưởng danh giá nhờ bom tấn "Quyết tâm chia tay" hợp tác cùng minh tinh Thang Duy.

Dẫu vậy, trong số ba người, địa vị của Park Hae Il trong làng giải trí lại lớn nhất. Nhờ bộ phim "Quyết tâm chia tay" hợp tác cùng minh tinh Thang Duy, Park Hae Il đã nhận được rất nhiều giải thưởng danh giá. Cụ thể, Park Hae Il được chọn là Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Chunsa, Giải Điện ảnh Buil, Giải thưởng Điện ảnh Đại Chung và Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh.

Tuy nhiên, có một điều đáng tiếc là kể từ năm 2022 đến nay, Park Hae Il vẫn "ở ẩn" và khiến những người yêu mến anh phải chờ đợi ngày thần tượng tái xuất.