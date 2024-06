Mới đây, The Korean Times đưa tin Cơ quan Lưu trữ phim Hàn Quốc (KOFA) và 240 chuyên gia thuộc lĩnh vực điện ảnh đã cùng nhau chọn ra các tác phẩm xuất sắc nhất mọi thời đại. Trong số đó, "Cô hầu gái" được đánh giá là kiệt tác đỉnh cao.

Bộ phim "Cô hầu gái" từng tạo nên cơn sốt không nhỏ khi ra mắt vào năm 2010.

Bộ phim này ra mắt vào năm 1960 và có phiên bản được làm lại vào năm 2010, do các diễn viên nổi tiếng như Jeon Do Yeon, Lee Jung Jae và Seo Woo đảm nhận các nhân vật chính. Từ ngày bộ phim "Cô hầu gái" ra mắt khán giả tới nay đã 14 năm trôi qua. Bây giờ họ ra sao?

"Cô hầu gái", câu chuyện ngoại tình nhưng lại khiến người xem phải suy ngẫm

Bộ phim "Cô hầu gái" kể về cuộc đời đau khổ của Eun Yi, cô gái thuộc tầng lớp lao động vốn chân chất và chăm chỉ. Eun Yi nhận công việc làm người giúp việc cho một gia đình giàu có. Không lâu sau đó, Eun Yi đã dần thích nghi với cuộc sống hàng ngày, hoàn thành tốt mọi việc từ chăm sóc cô chủ nhỏ Nami cho đến chuyện chuẩn bị bữa ăn.

Bước ngoặt cuộc đời đến với Eun Yi khi Hoon, ông chủ giàu có và luôn tỏ ra lịch lãm, để mắt tới nhan sắc của cô. Một mối quan hệ ngoại tình vụng trộm đầy đam mê xảy ra khiến cho Eun Yi có thai. Dẫu vậy, nữ quản gia Byeong Shik phát hiện ra bí mật động trời này và đã báo cho mẹ vợ của Hoon biết.

Mẹ vợ của Hoon là người đàn bà thủ đoạn, độc ác. Bà ta, cô con gái Hae Ra và Byeong Shik đã thực hiện một âm mưu nhằm giết chết đứa con chưa chào đời trong bụng Eun Yi, sau đó tống cổ cô ra khỏi ngôi nhà. Chứng kiến những gì xảy đến với Eun Yi, Hoon cũng chẳng mảy may động tâm.

Eun Yi bị cuốn vào mối tình vụng trộm với ông chủ Hoon.

Đến cuối cùng, Eun Yi quyết định tự treo cổ và thiêu rụi bản thân trước mặt tất cả những kẻ độc ác này, để bọn họ biết mình đã hủy hoại một con người như thế nào.

"Cô hầu gái" là một tác phẩm đề cập đến mối quan hệ vụng trộm và có nhiều cảnh nóng. Dẫu vậy thực tế, bộ phim lại mang tới câu chuyện phim rất đáng suy ngẫm khi dựng lên trước mắt người xem một xã hội kim tiền giả tạo, nơi tình người bị xem nhẹ. Tại đây, tiền bạc có thể tẩy trắng cả những điều nhơ bẩn, xấu xa nhất.

Bi kịch xảy đến với Eun Yi khi mối quan hệ lén lút giữa cô và ông chủ bại lộ.

Dàn diễn viên phim "Cô hầu gái" bây giờ ra sao?

Các diễn viên từng tham gia dự án phim điện ảnh "Cô hầu gái" ra sao sau 14 năm, hãy cùng tìm hiểu nhé.

Jeon Do Yeon tiếp tục giữ vững vị thế ngôi sao

Trong "Cô hầu gái", Jeon Do Yeon đảm nhận vai nữ giúp việc Eun Yi. Thời điểm đóng tác phẩm này, Jeon Do Yeon đã là một ngôi sao hàng đầu của màn ảnh xứ Kim Chi với nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ, trong đó bao gồm ngôi vị Ảnh hậu tại giải Rồng Xanh và Liên hoan phim Cannes.

Jeon Do Yeon đóng vai Eun Yi trong "Cô hầu gái".

Sau "Cô hầu gái", Jeon Do Yeon tiếp tục hoạt động nghệ thuật chăm chỉ. Những năm gần đây, dù không còn gặt hái được nhiều thành công như giai đoạn trước đó, tuy nhiên cái tên Jeon Do Yeon vẫn là một thương hiệu đầy sức hút.

Jeon Do Yeon trong phim lãng mạn "Khóa học yêu cấp tốc" lên sóng hồi năm ngoái.

Hồi năm ngoái, bộ phim lãng mạn "Khóa học yêu cấp tốc" do cô đóng chính nhận phản hồi tốt từ khán giả. Trong phim, cô vào vai một bà mẹ hết lòng vì con gái và bất ngờ tìm thấy tình yêu ở độ tuổi trung niên.

Jeon Do Yeon hứa hẹn sẽ có màn tái xuất ấn tượng với bộ phim điện ảnh "Revolver" hợp tác với Lim Ji Yeon và Ji Chang Wook.

Trong năm nay, Jeon Do Yeon hứa hẹn sẽ có màn tái xuất ấn tượng trên màn ảnh rộng với bộ phim "Revolver". Đây là tác phẩm thuộc thể loại hành động - tội phạm, do Jeon Do Yeon, Lim Ji Yeon và Ji Chang Wook đóng chính.

Lee Jung Jae vẫn là ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc, chuẩn bị tái hợp Jeon Do Yeon

Lee Jung Jae đảm nhận vai ông chủ Hoon trong "Cô hầu gái". Giống như Jeon Do Yeon, anh cũng bước vào đoàn phim "Cô hầu gái" với tư cách một ngôi sao. Nam tài tử từng lên ngôi Ảnh đế tại giải Rồng Xanh từ năm 1999. Thực tế, giai đoạn 1998 - 2006 chứng kiến sự nghiệp của Lee Jung Jae phát triển rực rỡ. Dù giai đoạn 2007 - 2009 có thể coi là một "nốt trầm" với Lee Jung Jae, thế nhưng tên tuổi của anh vẫn rất nổi bật.

Lee Jung Jae vào vai ông chủ Hoon trong phim "Cô hầu gái".

Năm 2010, thời điểm mà "Cô hầu gái" ra rạp, đó cũng là năm đánh dấu sự bắt đầu một giai đoạn hoàng kim mới của Lee Jung Jae trên màn ảnh rộng. Anh đóng chính nhiều bom tấn đạt doanh thu hàng chục triệu USD như "Đội quân siêu trộm", "Sứ mệnh truy sát", "Trận đánh Incheon", "Thử thách thần chết: 49 ngày cuối cùng", "Ác quỷ đối đầu" và mới đây nhất là "Săn lùng", tác phẩm ra rạp năm 2022. Trong năm 2024, Lee Jung Jae sẽ có màn tái hợp thú vị với Jeon Do Yeon. Cụ thể, anh nhận lời đóng vai khách mời trong bộ phim "Revolver".

Lee Jung Jae sẽ đóng vai khách mời trong phim "Revolver" của Jeon Do Yeon.

Ở lĩnh vực truyền hình, Lee Jung Jae cũng ghi dấu ấn cực kỳ mạnh mẽ với vai chính trong bom tấn toàn cầu "Trò chơi con mực", bộ phim đã nhận vô số đề cử cũng như giải thưởng danh giá ở cả trong lẫn ngoài Hàn Quốc, trong đó bao gồm giải Baeksang, giải Rồng Xanh, giải Quả Cầu Vàng và giải Emmy.

Seo Woo vì nghiện dao kéo mà đánh mất sự nghiệp, hiện tại biến mất khỏi Kbiz

Năm 2010, cô nàng Seo Woo từng khiến biết bao con tim tan chảy với vẻ ngoài xinh đẹp ở bộ phim truyền hình "Chị kế của Lọ Lem". Tiếp đà thắng lợi, cô gây ấn tượng với vai Hae Ra, người vợ của nhân vật Hoon trong "Cô hầu gái".

Seo Woo vào vai Hae Ra trong "Cô hầu gái".

Ở tác phẩm này, cả nhan sắc lẫn diễn xuất mà Seo Woo thể hiện đều được đánh giá cao. Đến năm 2012, Seo Woo được giao vai chính trong bộ phim truyền hình đình đám "Mặt nạ thủy tinh". Nhờ tác phẩm này, Seo Woo đưa sự nghiệp của mình lên một tầm cao mới. Cô được ưu ái gọi bằng biệt danh "búp bê xứ Hàn".

Những tưởng từ đây, một ngôi sao mới sẽ xuất hiện. Thế nhưng chỉ vỏn vẹn 3 năm sau, người ta gần như không còn thấy Seo Woo trên màn ảnh nữa. Lý do là bởi Seo Woo đã lao đầu vào phẫu thuật thẩm mỹ, khiến cho gương mặt liên tục biến dạng. Nhìn vào Seo Woo, khán giả không còn thấy những nét đẹp từng khiến họ yêu mến cô. Như một lẽ tất yếu, những kịch bản đắt giá cũng chẳng còn tìm đến nữ diễn viên sinh năm 1985 nữa.

Seo Woo đánh mất sự nghiệp vì phẫu thuật thẩm mỹ.

Kể từ năm 2015 đến nay, Seo Woo vắng bóng ở các dự án phim dài tập. Cô cũng chỉ xuất hiện ít ỏi ở các show truyền hình. Năm 2019, Seo Woo đóng chính trong phim điện ảnh "The house". Tuy nhiên, bộ phim không tạo được tiếng vang.