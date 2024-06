Màn ảnh Hàn Quốc từng cho ra đời nhiều bộ phim 18+ với nội dung đầy ám ảnh và "Nữ sinh quyến rũ" (tựa Anh: "Innocent thing") là một trong số đó.

Tác phẩm này có sự tham gia của Jo Bo Ah cùng với Jang Hyuk. Thời điểm bộ phim ra mắt khán giả vào năm 2014, Jang Hyuk đã là một ngôi sao nổi tiếng. Trong khi đó, Jo Bo Ah lại chỉ là một gương mặt mới mà thôi. Sau một thập kỷ, bây giờ họ ra sao?

Bộ phim "Nữ sinh quyến rũ" do Jang Hyuk và Jo Bo Ah đóng chính.

"Nữ sinh quyến rũ" kể về mối tình thầy trò cấm kỵ đầy oan trái

Câu chuyện phim "Nữ sinh quyến rũ" xoay quanh mối quan hệ đầy oan trái giữa ba nhân vật Joon Gi (Jang Hyuk), Seo Yun (Sun Woo Sun) và Young Eun (Jo Bo Ah). Joon Gi có một gia đình hạnh phúc bên Seo Yun. Gia đình nhỏ của họ sắp chào đón thành viên mới, đó là đứa con yêu dấu Seo Yun mang trong bụng.

Bước ngoặt cuộc đời Joon Gi xảy đến trong một lần anh lao xuống hồ bơi để cứu cô học trò Young Eun, sau đó còn dành sự quan tâm cho cô. Young Eun vốn là con riêng của vị tổng giám đốc giàu có. Cô sống trong căn hộ đầy tiện nghi, còn có người phục vụ. Thế nhưng, sự dư thừa vật chất không giúp Young Eun hạnh phúc bởi từ bé đến lớn, thứ duy nhất làm bạn với Young Eun là sự cô đơn.

Cuộc đời Young Eun trước khi gặp Joon Gi chỉ là một màu đen tối. Và rồi, sự quan tâm của anh đã trở thành thứ ánh sáng ấm áp chiếu rọi vào trái tim cô. Young Eun yêu Joon Gi bằng tất cả những gì mình có. Dẫu vậy, tình cảm của cô ngay từ đầu đã được định sẵn là không có kết quả. Joon Gi chẳng những thầy giáo của cô, mà còn là một người đàn ông đang có gia đình hạnh phúc.

Rơi vào tình yêu với Joon Gi khiến cho Young Eun đánh mất đi lý trí. Cô sẵn sàng làm tổn thương người khác, sử dụng thủ đoạn để có được Joon Gi. Về phần Joon Gi, trước sự "tấn công" của Young Eun, trong một khoảnh khắc, anh cũng đã để mất lý trí và làm điều "cấm kỵ" với cô.

Dẫu vậy cho đến cuối cùng, thứ mà Joon Gi dành cho Young Eun vẫn không phải là tình yêu. Và đến khi cảm thấy mình không thể nào ở bên Joon Gi được nữa, Young Eun đã quyết định tự chấm dứt sinh mạng ngay trước mắt Joon Gi. Cảnh tượng này để lại trong lòng anh một vết thương không thể xóa nhòa, cũng khiến anh có lẽ sẽ vĩnh viễn không thể quên cô.

Dàn diễn viên "Nữ sinh quyến rũ" giờ ra sao?

Dàn diễn viên góp mặt trong phim "Nữ sinh quyến rũ" hiện tại ra sao sau 10 năm, hãy cùng tìm hiểu nhé.

Jang Hyuk không còn thành công như trước

Thời điểm đóng "Nữ sinh quyến rũ", Jang Hyuk đã là một ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc. Anh từng ghi dấu ấn với hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như "Trường học hỏa sơn", "Vũ điệu của rồng", "Kẻ cướp trái tim" hay "Săn nô lệ". Nhờ khả năng nhập vai đa dạng và luôn mang đến những màn trình diễn đỉnh cao, Jang Hyuk được giới truyền thông xứ Kim Chi ưu ái gọi bằng biệt danh "quái vật diễn xuất".

Sau "Nữ sinh quyến rũ", Jang Hyuk tiếp tục hoạt động chăm chỉ ở cả lĩnh vực điện ảnh lẫn truyền hình. Sự nghiệp của Jang Hyuk trong giai đoạn này có một số điểm nhấn đáng nhớ, nổi bật nhất là vai nam chính trong siêu phẩm truyền hình "Hoa tiền" phát sóng năm 2017, đạt mức rating 13,4%.

Jang Hyuk trong phim "Tình thân gia đình" chiếu năm 2023.

Những năm gần đây, Jang Hyuk dù vẫn nổi tiếng nhưng không còn duy trì được vị thế đỉnh cao nữa. Hồi năm ngoái, anh có màn tái hợp lần thứ 4 với Jang Nara trong bộ phim "Tinh thần gia đình". Dẫu vậy, đáng tiếc là tác phẩm này lại bị chê bai vì có nhiều tình tiết trẻ con, vô nghĩa.

Ở địa hạt điện ảnh, đã 2 năm Jang Hyuk chưa có phim gì mới. Các tác phẩm gần nhất của anh cũng chỉ đạt doanh thu khiêm tốn. Bộ phim "Mộ sông" ra rạp năm 2021 chỉ thu về 2,68 triệu USD. Trong khi đó, phim "Kẻ sát nhân: Đứa trẻ có thể chết" ra rạp năm 2022 thậm chí chưa thu về nổi nửa triệu USD.

10 năm sau "Nữ sinh quyến rũ", Jo Bo Ah giờ là sao nữ nổi tiếng nhưng lại bị chê diễn đơ

Diễn xuất "điên rồ" của Jo Bo Ah khiến khán giả "nổi da gà" khi xem cảnh nóng trong phim "Nữ sinh quyến rũ".

Thực tế, dù cũng gắn mác 18+ nhưng so với nhiều bộ phim nổi tiếng khác, "Nữ sinh quyến rũ" không có nhiều cảnh nóng bằng và các diễn viên cũng không lộ da thịt một cách trần trụi. Dẫu vậy, phân cảnh nhân vật Joon Gi và Young Eun phát sinh quan hệ với nhau vẫn khiến khán giả phải "nổi da gà" vì sự nhập tâm của cặp đôi diễn viên, nhất là Jo Bo Ah với ánh mắt điên tình cùng tiếng cười đầy sự thỏa mãn và không còn chút lý trí nào.

10 năm kể từ thời điểm "Nữ sinh quyến rũ" ra mắt khán giả, Jo Bo Ah bây giờ đã trở thành một ngôi sao nổi tiếng. Năm 2019, cô thậm chí còn lọt vào danh sách 40 người nổi tiếng quyền lực nhất do Forbes bình chọn, đứng ở vị trí thứ 29. Chẳng những vậy, nhan sắc của Jo Bo Ah cũng khiến ai nấy đều ngưỡng mộ vì quá trẻ trung, xinh đẹp, quyến rũ ăn đứt thời mới vào nghề.

Jo Bo Ah hiện là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất màn ảnh Hàn Quốc.

Tuy vậy, những năm gần đây, nữ diễn viên 32 tuổi lại phải nhận những lời nhận xét tiêu cực về diễn xuất. Năm 2020, bộ phim "Bạn trai tôi là hồ ly" lên sóng mang theo nhiều kỳ vọng của khán giả về màn kết hợp giữa hai cực phẩm nhan sắc Jo Bo Ah và Lee Dong Wook. Tuy nhiên, tác phẩm này lại trở thành "bom xịt" của đài tvN khi ghi nhận rating chỉ khoảng 5,2% mà thôi. Một trong những nguyên nhân dẫn tới điều này, đó là diễn xuất đơ cứng của Jo Bo Ah.

Năm 2022, cô góp phần tạo nên thành công cho bộ phim "Công tố viên quân sự Do Bae Man". Thế nhưng chỉ một năm sau, Jo Bo Ah một lần nữa gây thất vọng khi tái xuất ở bộ phim lãng mạn "Tình yêu này bất khả kháng". Tác phẩm này bị chê bai về mặt nội dung, cách diễn hay trợn mặt của Jo Bo Ah cũng khiến khán giả cảm thấy chán nản.

Sun Woo Sun 5 năm không có phim mới

Sun Woo Sun và Jang Hyuk là vợ chồng trong phim "Nữ sinh quyến rũ".

Ở bộ phim "Nữ sinh quyến rũ", nhân vật người vợ do Sun Woo Sun đảm nhận chỉ là vai phụ mà thôi. Và thực tế là xuyên suốt sự nghiệp diễn xuất của mình, nữ diễn viên sinh năm 1975 cũng không được đóng chính nhiều dù là ở các dự án điện ảnh hay truyền hình.

Những năm gần đây, Sun Woo Sun không còn mặn mà với làng giải trí nữa. Thực tế là đã 5 năm trời, Sun Woo Sun không có bất cứ vai diễn mới nào. Lần gần nhất cô xuất hiện trên màn ảnh, đó là ở tác phẩm "The journey of the 12 cats" chiếu năm 2019. Tuy nhiên, bộ phim này rất kém tiếng.