Phim Hàn 18+ ngập cảnh nóng khiến cả thế giới choáng váng: Nữ chính đẹp như mộng lại làm tiểu tam, yêu người tình hơn 22 tuổi

Màn ảnh Hàn Quốc luôn sản sinh ra nhiều bộ phim điện ảnh 18+ và "Người hầu gái" (tựa Anh: "The handmaiden") là một trong những cái tên nổi tiếng nhất. Thời điểm ra mắt, tác phẩm này khiến khán giả choáng ngợp bởi có rất nhiều cảnh nóng táo bạo đến khó tin. Thế nhưng, chúng không phải là điều duy nhất đáng chú ý khi mà chất lượng nội dung, hàm lượng nghệ thuật trong phim rất cao. Cũng bởi lẽ đó, "Người hầu gái" được giá là một tác phẩm kinh điển, gặt hái nhiều thành công ở các giải thưởng uy tín.

"Người hầu gái" kể chuyện tình giữa hai nàng thơ trong thời đại rối ren

Bộ phim "Người hầu gái" lấy bối cảnh những năm 1930, thời kỳ phát xít Nhật chiếm đóng Triều Tiên, xoay quanh 4 nhân vật chính bao gồm Tiểu thư Hideko, Ngài Kouzuki, Bá tước Fujiwara và đạo chích Nam Sook Hee.

Câu chuyện phim bắt đầu khi Bá tước Fujiwara, kẻ vốn là một tay lừa đảo đội lốt quý tộc Nhật Bản, thuê Sook Hee giả làm hầu gái cho Hideko. Bởi lẽ, Hideko chuẩn bị được thừa kế một khối tài sản kếch xù còn Fujiwara muốn chiếm đoạt chúng.

Kim Tae Ri và Kim Min Hee yêu nhau trong bộ phim "Người hầu gái".

Với thân phận Tamaka, Sook Hee thâm nhậm vào dinh thự do Kouzuki, chú của Hideko, một người đàn ông độc đoán và tàn nhẫn làm chủ. Nhiệm vụ của Sook Hee là tìm cách thúc đẩy cuộc hôn nhân giữa Hideko cùng với Fujiwara. Dẫu vậy, có một điều mà Fujiwara không thể ngờ được đã xảy ra, đó là Sook Hee và Hideko nảy sinh tình cảm dành cho nhau.

Chỉ cần được ở bên Sook Hee, Hideko có thể làm mọi chuyện. Thế nhưng, Sook Hee vẫn muốn Hideko cưới Fujiwara. Điều này khiến cho Hideko cảm thấy vô cùng đau đớn và thậm chí còn tự tử. May mắn thay, Sook Hee đã xuất hiện kịp thời để cứu cô. Sau đó, Sook Hee thú nhận toàn bộ âm mưu của mình cùng với Fujiwara. Ở chiều ngược lại, Hideko cũng hé lộ rằng mình và Fujiwara đang lợi dụng Sook Hee.

"Người hầu gái" có nhiều cảnh nóng táo bạo.

Thế rồi, Sook Hee và Hideko đã hợp tác với nhau. Họ thoát khỏi xiềng xích để tìm được tự do, còn Fujiwara cùng với Kouzuki phải nhận lấy cái kết xứng đáng - cái chết.

Dàn công thần làm nên tên tuổi của "Người hầu gái" giờ ra sao?

Một trong những lý do giúp bộ phim "Người hầu gái" gặt hái được nhiều thành công là diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên. Sau 8 năm kể từ khi tác phẩm ra mắt, bây giờ họ ra sao?

Dàn diễn viên chính của phim "Cô hầu gái"

"Tiểu thư Hideko" ngoài đời là tiểu tam ai ai cũng ghét

Đảm nhận vai Hideko là nữ diễn viên Kim Min Hee. Nhờ vai diễn này, cô xuất sắc đoạt danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (mảng điện ảnh) tại giải Rồng Xanh danh giá. Xinh đẹp, quyến rũ và còn là một Ảnh hậu, thế nhưng Kim Min Hee lại bị khán giả ghét bỏ.

Lý do là bởi Kim Min Hee đã công khai hẹn hò với đạo diễn Hong Sang Soo. Người đàn ông này hơn cô tới 22 tuổi và đã có gia đình. Kể từ thời điểm tin tức này nổ ra, sự nghiệp của Kim Min Hee lao dốc. Về sau, các dự án điện ảnh mà Kim Min Hee tham gia đều không tạo được tiếng vang. Có thể nói, "Người hầu gái" chính là màn tỏa sáng cuối cùng trong sự nghiệp của Kim Min Hee, chí ít là cho đến lúc này.

Mối quan hệ đi ngược lại các giá trị đạo đức giữa Kim Min Hee và Hong Sang Soo đã hủy hoại sự nghiệp của nữ diễn viên.

"Sook Hee" sự nghiệp phát triển mạnh mẽ sau "Người hầu gái"

Trong phim "Người hầu gái", đảm nhận vai Sook Hee là nữ diễn viên Kim Tae Ri. Nhờ vai diễn này, cô đoạt giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại giải Rồng Xanh. Sau "Cô hầu gái", sự nghiệp của mỹ nhân sinh năm 1990 thăng hạng rực rỡ. Cô đạt được nhiều thành công ở cả địa hạt truyền hình lẫn điện ảnh.

Trên màn ảnh rộng, Kim Tae Ri được góp mặt trong các dự án cực kỳ chất lượng là "Khu rừng nhỏ của hai người" và "1987: Ngày định mệnh" - tác phẩm khiến cho Cựu tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In phải rơi lệ.

Sau "Người hầu gái", Kim Tae Ri có thêm nhiều vai diễn ấn tượng.

Còn ở màn ảnh nhỏ, Kim Tae Ri có vai chính trong các bộ phim nổi tiếng là "Quý ngài ánh dương", "Tuổi 25, tuổi 21" và "Ác quỷ". Trong năm 2024, khán giả sẽ gặp lại Kim Tae Ri ở dự án phim mới mang tên "Jeong Nyeon".

"Bá tước Fujiwara" tiếp tục ghi dấu trên màn ảnh rộng

Nhân vật Fujiwara trong "Người hầu gái" được giao cho nam tài tử gạo cội Ha Jung Woo. Sau thành công với "Người hầu gái", anh tiếp tục chứng minh giá trị của một ngôi sao hạng A bằng việc góp phần tạo nên những bom tấn điện ảnh như: "Đường hầm" đạt doanh thu 51,9 triệu USD, "Thử thách thần chết: Giữa hai thế giới" đạt doanh thu 109,4 triệu USD, "1987: Ngày định mệnh" đạt doanh thu 54,5 triệu USD, "Thử thách thần chết: 49 ngày cuối cùng" đạt doanh thu 92,5 triệu USD hay "Đại thảm hoạ núi Baekdu" đạt doanh thu 61,3 triệu USD.

Ha Jung Woo có nhiều tác phẩm đạt doanh thu khủng, nổi bật nhất phải kể đến bom tấn giả tưởng "Thử thách thần chết: Giữa hai thế giới".

Dẫu vậy, đáng tiếc là những dự án phim gần đây mà Ha Jung Woo đóng chính như "Bước chân thép" hay "Bộ đôi báo thủ" lại không có doanh thu cao.

"Ngài Kouziki" chủ yếu đóng điện ảnh, chuẩn bị tái xuất ở phim có Hứa Quang Hán

Cái tên cuối cùng trong dàn diễn viên chính của "Người hầu gái" là Jo Jin Woong, người đảm nhận vài Kouzuki. 2016 là một năm thành công với Jo Jin Woong khi không chỉ "Người hầu gái" mà phim truyền hình "Tín hiệu" anh đóng chính cũng tạo ra tiếng vang cực lớn, được đông đảo khán giả yêu thích.

Những năm sau đó, tài tử sinh năm 1976 vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật chăm chỉ. Ở địa hạt điện ảnh, Jo Jin Woong tham gia nhiều dự án với các vai trò lớn nhỏ khác nhau. Một số tác phẩm anh đóng chính đạt doanh thu tốt là "Độc chiến" (39,2 triệu USD), "Người quen xa lạ" (39,7 triệu USD), "Kế hoạch Bắc Hàn" (38,5 triệu USD).

Jo Jin Woong có những tác phẩm đạt thành tích tốt nhưng bộ phim mới nhất của anh lại không thành công như kỳ vọng.

Dẫu vậy, cũng giống như trường hợp của Ha Jung Won, những phim điện ảnh ra mắt gần đây của Jo Jin Woong cũng không sở hữu thành tích tốt. Phim "Dead man" ra rạp hồi tháng 2 năm nay chỉ đạt doanh thu khiêm tốn 1,7 triệu USD mà thôi.

Ở địa hạt truyền hình, kể từ "Tín hiệu" đến nay, anh chỉ xuất hiện thêm đúng một lần với vai khách mời trong phim "Người mẹ tồi của tôi". Jo Jin Woong vào vai Choi Hae Sik, bố của nam chính Choi Kang Ho do Lee Do Hyun thủ vai.

Sắp tới, nam tài tử sẽ tái xuất với bộ phim "No way out: The roulette". Tác phẩm này dự kiến lên sóng trong tháng 7, được dự đoán sẽ thu hút nhiều sự chú ý do sở hữu dàn cast thực lực bao gồm những gương mặt như Yoo Jae Myung, Yeom Jung Ah, Kim Mu Yeol, Lee Kwang Soo và cả mỹ nam Hứa Quang Hán.