Phim giờ vàng có NSND Lê Khanh tiếp tục bị hoãn chiếu

Bà Lan có tiếng là một phụ nữ tài giỏi, một tay chèo lái công ty phát triển và nuôi dạy cháu nội Gia An nên người. Một biến cố sức khỏe khiến bà nhận thấy đã đến lúc nghỉ ngơi và đưa Gia An lên tiếp quản công ty. Bà Lan đã để hai cánh tay đắc lực nhất của mình là ông Kình - phó giám đốc, cùng Phương - thư ký riêng trợ giúp Gia An. Tuy nhiên, người thừa kế duy nhất bà Lan chọn lại không hào hứng với ý định của bà. Mọi việc còn trở nên tệ hơn khi Gia An phát hiện một sự thật trong quá khứ khiến hình ảnh của bà nội trong anh hoàn toàn thay đổi.