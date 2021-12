Phim flop thảm hại, Song Hye Kyo vẫn chiếm ngôi vương BXH thương hiệu nhờ khóa môi tình trẻ

Theo kết quả phân tích dữ liệu vào tháng 12/2021, ba người đứng đầu trong bảng xếp hạng thương hiệu diễn viên phim truyền hình là Song Hye Kyo, Jang Ki Yong và Jeon Ji Hyun.

Viện Nghiên cứu Danh tiếng Doanh nghiệp Hàn Quốc đã tạo ra 74.816.041 dữ liệu về thương hiệu của 50 diễn viên phim truyền hình bằng cách đo lường mức độ tham gia thương hiệu của người tiêu dùng, sự xuất hiện trên phương tiện truyền thông và cộng đồng. Ở tháng 12/2021, Song Hye Kyo đạt chỉ số danh tiếng thương hiệu là 6.328.712. Những cái tên tiếp theo trong bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu diễn viên phim truyền hình lần lượt là Jang Ki Yong, Jeon Ji Hyun, Park Eun Bin và Go Hyun Jung.

Jang Ki Yong.

Jeon Ji Hyun.

Park Eun Bin.

Go Hyun Jung

Goo Chang Hwan - Giám đốc Viện Danh tiếng Doanh nghiệp Hàn Quốc cho biết: "Theo kết quả phân tích danh tiếng thương hiệu của các diễn viên phim truyền hình vào tháng 12/2021, Song Hye Kyo được gắn liền với những đánh giá cao là "khuôn mẫu, hoàn hảo và hỗ trợ". Trong quá trình phân tích dữ liệu của cô ấy, từ khóa "Jang Ki Yong", "nụ hôn" và "khóa môi" xuất hiện nhiều nhất".

Sau khi bộ phim Now, we are breaking up phát sóng, Song Hye Kyo và Jang Ki Yong luôn đứng vị trí cao trên bảng xếp hạng thương hiệu diễn viên phim truyền hình. Điều này không khiến nhiều người ngạc nhiên vì cả hai đều là những cái tên đình đám của màn ảnh Hàn.