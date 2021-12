Bất chấp lùm xùm xuyên tạc lịch sử, Jisoo (BLACKPINK) vẫn khen ngợi hết lời Jung Hae In

Mới đây, Jisoo (BLACKPINK) đã tham gia buổi phỏng vấn quảng bá bộ phim Snowdrop. Chia sẻ về vai nữ chính Young Ro, nữ diễn viên cho biết bản thân có nhiều điểm tương đồng với nhân vật.

"Young Ro, nhân vật mà tôi đảm nhận rất quyến rũ. Cô ấy là một người mới bước sang tuổi 20, nhưng có để thu hút mọi người. Cách cô ấy dần trưởng thành mặc dù vẫn đang học tập thực sự rất tuyệt vời. Đó là khía cạnh truyền năng lượng tươi sáng cho mọi người và nỗ lực để mọi người có thể hòa thuận với nhau.

Trong khi quay phim, tôi đã nỗ lực để suy nghĩ và hành động như Young Ro. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất là lúc nói chuyện không ngừng với đạo diễn Jo Hyun Tak về Young Ro. Tôi đã chuẩn bị trong khi liên tục suy nghĩ xem Young Ro có ý nghĩa như thế nào với Su Ho".

Jisoo đã có nhiều suy nghĩ khi đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim Snowdrop.

Chưa dừng ở đó, Jisoo còn dành nhiều lời khen có cánh cho Jung Hae In - người đang khiến bộ phim Snowdrop nhận về hàng loạt chỉ trích: "Thật sự may mắn cho tôi khi Jung Hae In là diễn viên đầu tiên mà tôi hợp tác khi đóng vai chính. Từ cảnh quay đầu tiên đến cảnh quay cuối cùng, anh ấy đã theo dõi tất cả. Anh đáng tin cậy khi đã dẫn dắt phim trường và lắng nghe rất rõ những lo lắng của tôi về vai diễn này. Tôi nghĩ sức hấp dẫn lớn nhất của anh ấy là lắng nghe một cách cẩn thận và chân thành suy nghĩ của mọi người".

Jisoo và Jung Hae In.

Jisoo cũng tiết lộ việc các thành viên BLACKPINK ủng hộ cho bộ phim của mình: "Họ nhắn nhủ rằng chắc chắn sẽ theo dõi. Nhờ các thành viên ủng hộ, tôi đã có thêm sức mạnh và làm việc chăm chỉ hơn khi quay phim". Trải qua quá trình đóng phim, Jisoo cảm thấy bản thân ngày càng trưởng thành. Đây là thành quả được nữ diễn viên gặt hái khi tham gia Snowdrop.