Phim mới của Jisoo (BLACKPINK) chưa chiếu đã lăm le "hất cẳng" dự án "flop" của Song Hye Kyo với thành tích nổi bật này

Còn 10 ngày nữa, dự án Snowdrop - Hoa tuyết điểm với sự góp mặt của Jisoo (BLACKPINK) và Jung Hae In sẽ chính thức lên sóng.

Thế nhưng mới đây, bảng xếp hạng giá trị top 10 bộ phim có giá trị thương hiệu cao trong tuần đầu tiên của tháng 12 đã có sự xuất hiện của Snowdrop ở vị trí số 9. Đáng nói là bộ phim này vẫn còn chưa chiếu nên khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Snowdrop gây bất ngờ khi lọt top 10 bộ phim có giá trị thương hiệu cao nhất trong tuần đầu tiên của tháng 12 dù chưa chiếu.

Trong khi đó, dự án Now, We Are Breaking Up tiếp tục rớt hạng khi chỉ xếp ở vị trí thứ 5 dù có sự xuất hiện của Song Hye Kyo. Chính vì lý do này mà nhiều người không khỏi hoang mang cho dự án của Song Hye Kyo sẽ sớm bị Snowdrop sớm hất cẳng ra top 10.

Có thể nói sự trở lại của Song Hye Kyo ở dự án Now, We Are Breaking Up ban đầu được khán giả đánh giá rất cao. Tuy nhiên sự thật chẳng như là mơ, suốt 8 tập phát sóng vừa qua, bộ phim chỉ ghi nhận mức lẹt đẹt. Thậm chí tập 6 còn rớt xuống còn còn 6,4%, thấp hơn cả con số mở đầu 6,6% của tập 1, khiến nhiều người không khỏi thất vọng. Nguyên nhân cho màn trở lại thất bại này được cho là bởi cốt truyện của bộ phim nhạt nhẽo, diễn xuất chẳng mấy nổi bật của Song Hye Kyo, dù đã được nhà đài SBS quảng bá trên khắp mặt trận.