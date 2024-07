Phim đứng top 1 toàn cầu dù bị chê là “thảm họa”, nữ chính đẹp nhưng đóng toàn phim rác

Space Cadet đang là bộ phim dẫn đầu về lượt xem trực tuyến trên nền tảng Amazon Prime những ngày qua. Theo số liệu từ Flix Patrol, dự án thống trị tại 52 quốc gia và vùng lãnh thổ, vượt mặt nhiều đối thủ đình đám như The Idea Of You, I Am Celine Dion... Tuy nhiên, tác phẩm hiện đón nhận phản ứng không mấy tích cực từ khán giả và giới phê bình, chỉ đạt điểm tươi 30% trên trang Rotten Tomatoes.

Space Cadet hiện dẫn đầu lượt xem toàn cầu trên nền tảng Amazon Prime.

Thuộc thể loại hài - lãng mạn, Space Cadet theo chân Rex Simpson (Emma Roberts đóng) - một nữ nhân viên pha chế với đam mê trở thành phi hành gia. Một ngày, cô nộp đơn tham gia chương trình của NASA và bất ngờ được chấp nhận. Người đẹp này phải trải qua một đợt huấn luyện trở cùng với những phi hành gia chuyên nghiệp và những ứng viên khác của chương trình.

Emma Roberts vào vai cô gái trẻ với đam mê trở thành phi hành gia chuyên nghiệp.

Nhiều nhà phê bình chê điểm trừ lớn nhất của Space Cadet là kịch bản quá nhàm chán và an toàn. Tác phẩm bắt đầu với những hình ảnh tươi sáng cùng hàng loạt chi tiết hài hước. Tuy nhiên, càng về cuối, tác phẩm bắt đầu hụt hơi và khiến đa phần khán giả thất vọng. Sức hút của phim đến từ sự xuất hiện của Emma Roberts cùng dàn diễn viên phụ nổi tiếng như Tom Hopper, Gabrielle Union... Tuy nhiên, màn thể hiện tròn vai của họ cũng không giúp cứu nổi chất lượng của dự án.

Thành tích bết bát của Space Cadet cũng nối dài chuỗi điểm "cà chua thối" của nữ chính Emma Roberts trên Rotten Tomatoes gần đây. Trong 4 năm qua, 6/7 dự án của cô đều đạt điểm "tươi" dưới 60%. Bên cạnh Space Cadet, một số tác phẩm như Madame Web, Maybe I Do, Abandoned... đều bị xếp vào dạng "thảm họa điện ảnh" với điểm trung bình khoảng 30%.

Space Cadet nối dài thành tích bết bát của Emma Roberts trên Rotten Tomatoes.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật, Emma Roberts có cha là tài tử Eric Roberts, cô là minh tinh Julia Roberts. Từ nhỏ, cô đã nối nghiệp và sớm được chú ý tại Hollywood nhờ ngoại hình ưa nhìn cùng một bệ đỡ vững chắc. Thế nhưng, nhiều người đánh giá Emma Roberts chưa thực sự có những vai diễn đột phá dù đã gia nhập làng giải trí nhiều năm. Đặc biệt, với hàng loạt dự án thất bại liên tiếp như hiện nay, cơ hội cho sao nữ sinh năm 1991 này nhận những dự án đình đám là ngày càng thấp.