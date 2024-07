The Guest là bộ phim truyền hình đầu tiên của Hàn Quốc về chủ đề Shaman giáo và trừ tà được đài OCN cho lên sóng vào năm 2018. Bộ phim được coi là kiệt tác truyền hình trong dòng phim về tâm linh thần bí pha lẫn trinh thám phá án nhưng lại khá kén người xem ở thời điểm mới phát hành.

Câu chuyện kể về những vụ án kinh rợn gây ra bởi một thế lực tâm linh bí ẩn và sự mâu thuẫn trong quan điểm về tâm linh của 3 nhân vật chính là người lái taxi với khả năng nhìn thấy hành vi của ma quỷ Yoon Hwa Pyung (Kim Dong Wook), mục sư lạnh lùng Choi Yoon (Kim Jae Wook), và nữ cảnh sát cá tính Kang Kil Young (Jung Eun Chae). The Guest lấy bối cảnh truyền thống cùng bầu không khí kịch tính, u tối để thêm phần đáng sợ, ác liệt cho bộ phim. Kịch bản được xây dựng rất chặt chẽ, logic với mỗi tình tiết là những mắt xích kết nối với nhau để tạo nên sự gay cấn trong từng phân cảnh.

Màn thể hiện xuất sắc của dàn cast trong phim từ diễn viên chính tới diễn viên phụ cũng là một điểm sáng của bộ phim. Kim Dong Wook vào vai Yoon Hwa Pyung, một bác sĩ tâm lý sinh ra trong gia đình Shaman giáo. Anh dành cả cuộc đời để tìm kiếm và cứu giúp những người bị quỷ dữ chiếm hữu thân xác. Nhân vật Choi Yoon do Kim Jae Wook thủ vai là một linh mục đạo Tin Lành lạnh lùng, đa nghi. Anh có năng lực trừ tà nhưng lại không thích tiếp xúc với người khác. Jung Eun Chae hóa thân thành cảnh sát trẻ Kang Il Young, người không tin vào những thế lực siêu nhiên. Thế nhưng khi liên tục bị cuốn vào hàng loạt vụ án bí ẩn cùng Choi Yoon và Hwa Pyung, cô dần thay đổi suy nghĩ của mình. Từng nhân vật với từng diễn biến tâm lý phức tạp và biểu cảm chân thật đều được các diễn viên diễn như không diễn, như "nhập hồn" vào nhân vật để tạo nên một The Guest đầy ám ảnh và điên dại.

The Guest chất lượng về cả mặt nội dung và hình ảnh, nhưng ở thời điểm mới ra mắt, bộ phim lại không nhận được sự đón nhận của khán giả. Theo thống kê, bộ phim ra mắt với rating ảm đạm chỉ 1,5% và kết thúc vỏn vẹn với 4%. Lý giải về điều này, nhiều người cho rằng bởi The Guest khai thác chủ đề còn lạ lẫm với công chúng và không phổ biến ở thời điểm bấy giờ.

Tuy nhiên con số cũng không đánh giá được những gì The Guest thể hiện. Sau 6 năm ra mắt, người hâm mộ vẫn xem đi xem lại bởi những trải nghiệm hồi hộp đến "lạnh sống lưng" mà The Guest mang lại không có có bộ phim nào có thể thay thế được. Nhiều người vẫn chờ đợi một thông tin về phần 2 của The Guest bởi nếu như bộ phim được khai thác tiếp và phát sóng ở thời điểm hiện tại thì sẽ trở thành một tuyệt phẩm truyền hình về tâm linh và trinh thám.