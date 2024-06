The Player 2 là bộ phim lên sóng khung giờ phim đầu tuần của đài tvN, ngay sau khi Lovely Runner kết thúc. Tưởng đâu sẽ thành công tiếp quản khung giờ đang hot, nào ngờ The Player 2 lại gặp khó khăn trong việc tiếp cận khán giả của mình dù chất lượng của nó chẳng thua kém gì phần 1.



Vốn dĩ The Player là thương hiệu phim hot của đài OCN. Sang phần 2, nó lại được "thầu" bởi ông lớn tvN, thêm việc nữ chính phần 1 - Krystal chỉ là cameo ở phần phim này đã khiến người hâm mộ của The Player không hài lòng. Có lẽ bởi vậy nên sau tập 1 với màn cameo ngắn ngủi của Krystal, The Player 2 bắt đầu giảm dần sức hút.

Dù không thành công lớn về mặt danh tiếng nhưng The Player 2 vẫn là một tác phẩm có chất lượng tốt, xứng đáng được chú ý nhiều hơn. Nối tiếng câu chuyện từ phần 1, phim là câu chuyện của một băng toàn những "người chơi" giỏi nhất trong từng lĩnh vực của họ như lừa đảo, hacker, võ sĩ và tài xế. Họ cùng nhau tìm kiếm và đánh cắp tiền bẩn của những người giàu làm ăn phi pháp. Phần 2 mở đầu với cái chết bi kịch của Cha Ah Ryung (Krystal), mở ra hành trình báo thù của nhóm những "người chơi" xuất chúng do Kang Ha Ri (Song Seung Hun) đứng đầu.

Phim truyền hình Hàn từ đầu năm đến giờ không nhiều những tác phẩm thuộc thể loại hành động và The Player 2 thì là một bộ phim đáp ứng đủ các yêu cầu của thể loại này. Người xem được thấy những pha đánh đấm, rượt đuổi, đấu súng vô cùng ấn tượng. Nam chính Song Seung Hun dù đã gần 50 tuổi nhưng vẫn xử đẹp những cảnh hành động khó, khiến người xem bị lôi cuốn đến từng giây.

Đặc biệt, lý do khiến The Player 2 được quan tâm hơn cả là việc phim sở hữu dàn cast toàn cực phẩm nhan sắc. Ngoài Song Seung Hun và nữ chính Oh Yeon Seo thì phim còn khiến người xem choáng ngợp bởi dàn cameo khủng, toàn những mỹ nhân, nam thần nổi tiếng. Những cái tên như Krystal, Nana, Lee Soo Hyuk, Min Ha Ram,... mang đến bữa "đại tiệc" bùng nổ về mặt thị giác cho khán giả. Không ngoa khi nói The Player 2 chính là bộ phim có dàn cameo hùng hậu nhất và cũng đẹp nhất trong loạt phim Hàn nửa đầu 2024.

Nguồn ảnh: tvN

LỆ AN