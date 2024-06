Phim hay nhất sự nghiệp của "ngọc nữ" Son Ye Jin: Câu chuyện về tình thân xen lẫn nước mắt và tiếng cười

Hôm nay (28/6) là ngày gia đình, một dịp để chúng ta tạo ra khoảnh khắc đáng nhớ bên những người thân yêu nhất. Nếu chưa có kế hoạch gì cho ngày đặc biệt này, tại sao bạn lại không cùng người thân thưởng thức "Và em sẽ đến"?

"Và em sẽ đến" là một bộ phim cực hay về tình cảm gia đình.

"Và em sẽ đến", nơi phép màu có thật để ta gặp lại người thân yêu nhất

"Và em sẽ đến" được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của tác giả Takuji Ichikawa. Câu chuyện phim mở đầu bằng khung cảnh đám tang đau buồn, nơi ông bố trẻ Woo Jin (So Ji Sub) chìm trong tuyệt vọng sau sự ra đi của người vợ yêu dấu Soo Ah (Son Ye Jin), còn cậu bé Ji Ho ngây ngô thì đọc cuốn truyện cổ tích, tưởng tượng về viễn cảnh một ngày nào đó mình sẽ được gặp lại mẹ.

Không còn Soo Ah, Woo Jin phải gà trống nuôi con. 3 giờ sáng, khi mà Ji Ho còn đang say giấc nồng, Woo Jin đã thức dậy và bắt đầu một ngày làm việc mới. Sáng sớm, Woo Jin lại trở về nhà để nấu đồ ăn sáng và chở con trai đi học. Cuộc sống dù có vất vả, thế nhưng Woo Jin chẳng bao giờ oán thán nửa lời. Cuộc đời anh chỉ có một mục tiêu là nuôi dạy Ji Ho thật tốt, bởi đó không chỉ là con trai anh, mà còn là kết tinh tình yêu của anh và Soo Ah.

Buổi sáng hôm ấy, cậu bé Ji Ho cứ liên tục hỏi cha về mùa mưa. Trước khi mất, Soo Ah đã hứa với con trai rằng bản thân sẽ trở lại khi mưa xuống. Ji Ho rất mong chờ, còn Woo Jin thì không nhẫn tâm phá bỏ hy vọng của cậu bé. Nếu có thể, anh cũng rất muốn điều ấy trở thành sự thực. Nhưng làm sao có thể cơ chứ.

Ấy thế mà, phép màu lại thực sự đến với Woo Jin và Ji Ho. Họ không làm sao tin vào mắt mình khi mà một cô gái giống Soo Ah như đúc xuất hiện ngay trước mắt. Chỉ là, cô gái ấy hoàn toàn lạ lẫm với gia đình nhỏ này, cứ như thể Soo Ah đã quên đi cậu con trai dễ thương, quên đi tình yêu khắc cốt ghi tâm với Woo Jin, quên cả những ngày hạnh phúc đong đầy mà 3 người từng có cùng nhau.

Gia đình hạnh phúc của Son Ye Jin và So Ji Sub trong "Và em sẽ đến".

Dù vậy, chỉ cần Soo Ah ở đây là Ji Ho và Woo Jin cũng đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Woo Jin kể lại những chuyện mà họ từng cùng nhau trải qua cho Soo Ah. Cứ thế, những ký ức hạnh phúc của họ từng thứ, từng thứ sống lại trước mắt khán giả.

Câu chuyện về tình thân, tình yêu mang đến cho khán giả cả tiếng cười và giọt nước mắt

Theo dõi câu chuyện phim "Và em sẽ đến", chắc chắn khán giả sẽ được đưa qua rất nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau. Chứng kiến hình ảnh cậu bé Ji Ho trốn học để cùng chơi với mẹ vì lâu lắm không được ở bên cô, lúc Soo Ah nấu bánh gạo cho cả nhà nhưng khiến bánh bay tán loạn, hay khoảnh khắc Woo Jin được Soo Ah bôi thuốc cho,... dù chỉ là những điều rất đỗi bình thường trong cuộc sống của mỗi người, thế nhưng khi nhìn nó hiện diện ở gia đình họ, ta lại thấy thật hạnh phúc và đáng quý biết nhường nào.

Đến khi câu chuyện tình yêu giữa Soo Ah và Woo Jin được tái hiện qua lời kể của người chồng, ta lại thấy nó thật ngọt ngào biết bao. Nhìn vào chuyện tình của Soo Ah và Woo Jin, khán giả như nhìn lại thanh xuân của chính mình.

Dẫu vậy, ngày vui nào rồi cũng đến lúc phải tàn, Soo Ah cũng chẳng thể mãi mãi ở cạnh bên hai bố con Woo Jin. Khi mùa mưa khép lại, đó cũng là lúc cô phải nói lời tạm biệt với hai người mình yêu thương nhất.

"Và em sẽ đến" mang tới cho khán giả cả nụ cười lẫn những giọt nước mắt.

Nhìn cái cách cậu bé Ji Ho cầu nguyện cho mùa mưa đừng vội qua, hay hành động vác củi đi lấp đường hầm xe lửa hàng đêm của Woo Jin - một người đàn ông trưởng thành với niềm hy vọng rằng nếu thế thì Soo Ah sẽ chẳng thể rời đi nữa, khán giả không khỏi thấy tim mình thắt lại, nước mắt cũng chẳng thể ngừng rơi.

Diễn xuất thăng hoa tới từ Son Ye Jin và So Ji Sub

Son Ye Jin và So Ji Sub, họ không chỉ là những tượng đài nhan sắc của màn ảnh Hàn Quốc, mà đồng thời còn sở hữu kỹ năng diễn xuất hàng đầu. Xem "Và em sẽ đến", khán giả quên đi họ là Son Ye Jin, là So Ji Sub, mà chỉ còn biết đến Soo Ah và Woo Jin mà thôi bởi cả hai đều nhập vai vô cùng hoàn hảo.

Son Ye Jin thể hiện diễn xuất hoàn hảo trong từng khung hình...

Qua diễn xuất của Son Ye Jin, một Soo Ah dịu hiền nhưng cũng mạnh mẽ, thương yêu gia đình vô bờ hiện lên hoàn hảo trước mắt khán giả. Niềm hạnh phúc khi yêu, sự bình yên khi ở cạnh gia đình, nỗi đau lòng khi phải chia xa, mọi tâm tư của Soo Ah đều được Son Ye Jin khắc họa một cách trọn vẹn. Khi cô cười, trái tim người xem xao xuyến. Khi cô rơi lệ, khán giả cũng chẳng thể giữ nổi sự nghẹn ngào.

Còn với So Ji Sub, anh thể hiện quá tốt một Woo Jin có phần ngốc nghếch, vụng về. Tuy nhiên, cái sự ngốc nghếch, vụng về đó càng khiến khán giả thấy yêu nhân vật hơn, bởi đằng sau vẻ ngoài ấy là một trái tim yêu sâu đậm, chân thành. Nhìn Woo Jin của So Ji Sub, hiện lên trong lòng người xem là suy rằng có thể anh không giàu sang, không tài giỏi, nhưng anh là người chồng, người cha tuyệt vời nhất trên đời này.

...và So Ji Sub cũng vậy.

Nhìn chung, "Và em sẽ đến" là một bộ phim tuyệt vời về tình cảm gia đình. Xem phim, khán giả sẽ cùng cười, cùng khóc, cùng đồng cảm với số phận nhân vật. Nhưng điều quan trọng hơn cả, đó là mỗi người chúng ta sẽ đều nhận được một thông điệp ý nghĩa: Hãy thêm trân trọng gia đình ta yêu thương nhất.