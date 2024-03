Đầu năm 2024 đánh dấu thời điểm "lên hương" của làng phim Nhật Bản khi có nhiều dự án được công nhận về chất lượng bởi thế giới. Bên cạnh 2 dự án điện ảnh The Boy and the Heron và Godzilla: Minus One thì một dự án sau đây được khen ngợi hết lời nhưng lại kém tiếng.

Trên Rotten Tomatoes, House of Ninjas nhận số điểm "cà tươi" 100% từ Rotten Tomatoes. Đây là series Nhật Bản nguyên gốc thứ 2 của Netflix trong năm nay đạt thành tích ấn tượng này sau siêu phẩm Shogun . Giới phê bình quốc tế dành nhiều lời khen có cánh cho dự án, cho rằng đây là bộ phim thú vị và đáng xem nhất của Netflix trong 3 tháng đầu năm nay.

Phim đạt điểm tuyệt đối trên Rotten Tomatoes

Nội dung của House of Ninjas xoay quanh gia đình Tawara vốn là thế hệ ninja (hay cụ thể hơn là shinobi) cuối cùng của Nhật Bản. Trở về cuộc sống bình thường, nhà Tawara cũng sống bình thường, dù đôi khi có thi triển vài món "tuyệt chiêu" trong sinh hoạt thường ngày. Thế nhưng một ngày nọ, gia tộc đối đích của nhà Tawara xuất hiện, lăm le xâm chiếm thế giới nên buộc nhà Tawara trở lại làm ninja để bảo vệ nhân loại.

Gia đình Tawara trong phim gồm 7 thành viên, ai cũng có điểm đặc sắc và độc đáo của mình. Trang Geek Community khen ngợi dàn diễn viên có màn kết hợp hoàn hảo, có "nhiều miếng hài độc đáo và sáng tạo giúp thúc đẩy thể loại phim này trở lại đỉnh cao".

Đặc biệt, phần diễn xuất của mỹ nam Kento Kaku trong vai cậu con trai Hary khiến khán giả thích thú. Thường có những vai diễn lầy lội, việc Kaku thể hiện vai thanh niên ninja nghiêm túc, quả cảm gây bất ngờ cực độ.

Decider nhận xét House of Ninjas là một bộ phim gia đình nhưng kết hợp nhuần nhuyễn nhiều thể loại như hành động, giật gân, hài kịch... và thể hiện mọi mặt tuyệt hảo đến khó chê. Không ít khán giả hi vọng House of Ninjas và Shogun sẽ đặt nền móng để các phim Nhật của Netflix bùng nổ và lan toả hơn trong tương lai.