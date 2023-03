Mỹ nhân đẹp nhất Nhật Bản mọi thời đại: Nhan sắc trường tồn hơn 15 năm, đóng cả bom tấn Hollywood

Màn ảnh Nhật Bản có không ít những mỹ nhân gây thương nhớ, song chỉ có số ít có thể trường tồn với thời gian, được khán giả yêu thích nhiều năm. Trong số những người đẹp gây sốt làng phim, có một cái tên được mệnh danh "mỹ nhân đẹp nhất mọi thời đại" - một danh xưng vừa áp lực nhưng cũng vừa xứng đáng.

Keiko Kitagawa - mỹ nhân đẹp nhất màn ảnh Nhật Bản

Sinh năm 1986, Keiko Kitagawa vốn dĩ không có ước mơ gia nhập làng giải trí, mà là trở thành một bác sĩ. Tuy nhiên, hiện thực tàn khốc đã đánh gục cô, khiến nàng nữ sinh khi ấy không biết mình thích gì, sẽ làm gì. Thế rồi cô lựa chọn công việc giải trí, thế nhưng vấp phải sự phản đối của bố mẹ. Họ sẽ cho phép cô theo đuổi con đường này chỉ khi cô tốt nghiệp đại học và thành công chỉ trong 1 năm.

Keiko thời trẻ

Thật vậy, Keiko đã làm được. Cô tốt nghiệp Đại học Meiji khoa Khoa học Thương mại, và chỉ trong 1 năm sau đó cô đã trở thành người mẫu của hãng Seventeen. Ngoài ra, cô còn đánh mạnh ở mảng diễn viên, có được vai diễn đình đám Rei Hino trong Thủy Thủ Mặt Trăng nảm người đóng.

Keiko vào vai Thủy thủ Sao Hỏa

Keiko có sự đầu tư không nhỏ vào phim ảnh, khi tham gia nhiều dự án như Cô Nàng Quét Dọn, Bạn Thân Ơi... Thế nhưng sau đó, Keiko đã có cơ hội "lấn sân" sang cả Hollywood khi tham gia bom tấn The Fast and the Furious: Tokyo Drift. Dù xuất hiện ít ỏi nhưng nhan sắc, sự gợi cảm của Keiko trong phim đã khiến khán giả thích thú. Cô nhanh chóng vươn lên tầm mỹ nhân màn ảnh thập niên 2000 của Nhật Bản, và dần dà tiến lên vị trí thứ 1 trong nhiều BXH sắc đẹp.

Nhan sắc đỉnh cao của Keiko trên màn ảnh thập niên 2000

Khi đã ở đỉnh cao sự nghiệp, Keiko dành nhiều thời gian hơn cho bản thân. Cô chia sẻ rằng bản thân thích ở nhà đọc sách, nghe nhạc hay viết blog. Cô từng phát hành nhiều tựa sách khác nhau, đặc biệt về cách làm đẹp cho nữ giới. Ở thập niên 2010, Keiko vẫn nuôi dưỡng đam mê đóng phim nhưng biết chọn lọc hơn, ghi dấu ấn qua các dự án như Nụ Hôn Thiên Đường, Tớ Muốn Ăn Tụy Của Cậu, Miền Đất Hứa...

Dù phần lớn là vai phụ nhưng Keiko vẫn rất nỗ lực, hết mình với từng vai diễn. Vào năm 2014, cô là 1 trong số 3 mỹ nhân được bầu chọn sở hữu gương mặt đẹp trường tồn với thời gian, dừng chân ở vị trí thứ 2.

Keiko trong những dự án của vài năm gần đây

Vào năm 2011, khi đóng phim Lady - Saigo no Hanzai Profile, Keiko đã quen biết và tiến tới yêu đương với bạn diễn Daigo. Đến năm 2014, cả hai mới công khai hẹn hò và đi đến hôn nhân vào năm 2016. Daigo không chỉ là diễn viên mà còn là cháu trai của Cựu Thủ tướng Nhật Bản Noboru Takeshita. Tại họp báo tuyên bố kết hôn, Daigo đã tặng cho Keiko chiếc nhẫn đính hôn trị giá 10 triệu yên (tương đương 1,6 tỷ đồng). Keiko chia sẻ: "Tôi đang bước tới một nấc thang mới của cuộc đời khi đón tuổi 30 năm nay. Tôi hy vọng mình sẽ tiếp tục trưởng thành hơn".

Ở tuổi ngoài 30, Keiko Kitagawa vẫn có trong tay sắc đẹp, sự nghiệp và cuộc sống viên mãn, hạnh phúc. Đó chính là đoạn kết mà ai ai cũng ao ước của mỹ nhân "đẹp nhất mọi thời đại" của xứ sở hoa anh đào.

Keiko bên cạnh ông xã

Nguồn ảnh: NHK



https://kenh14.vn/my-nhan-dep-nhat-nhat-ban-moi-thoi-dai-nhan-sac-truong-ton-hon-15-nam-dong-ca-bom-tan-hollywood-20220712204809089.chn

