Ngôi sao Nhật Bản đình đám đến Việt Nam tổ chức đêm nhạc cùng Uyên Linh

Nữ ca sĩ nổi tiếng của Nhật Bản - Emi Fujita - chính thức xác nhận đến Việt Nam trình diễn. Đêm nhạc của Emi Fujita mang tên Fields of Gold sẽ diễn ra vào 20g00 tối 10/2/2023. Đêm nhạc cũng sẽ có sự góp mặt của Uyên Linh.

Với những ai yêu thích nhạc tiếng Anh và có sự yêu thích với những giọng ca gốc Á thì vào những năm 2000, cùng Yao Si Ting (Diêu Tư Đình), Susan Wong, Emi Fujita là một ca sĩ được sự mến mộ nồng nhiệt, đặc biệt là giới chơi âm thanh "hi-end" (nghe nhạc với chất lượng âm thanh cao cấp, tinh tế nhất).

Ca sĩ Emi Fujita sẽ tổ chức đêm nhạc ở Việt Nam vào tháng 2 này. Ảnh: NVCC

Ca sĩ Emi Fujita là tên tuổi hàng đầu ở Nhật Bản. Ảnh: NVCC

Nữ ca sĩ sinh năm 1963 tại Tokyo, là cái tên nổi đình đám ở Nhật Bản lẫn Châu Á trong thập niên 90.

Thời điểm này, cô sở hữu bản hit Hidamari no Uta là ca khúc nhạc phim Under One Roof 2 nổi tiếng đình đám khắp nước Nhật. Hàng triệu khán giả say đắm giọng hát trong sáng vô cùng đặc biệt và đến năm 1997, Emi Fujita đã tiêu thụ được hơn 1,8 triệu bản đĩa đơn.

Đối tượng nghe nhạc của Emi Fujita hướng tới đa phần là khán giả trưởng thành, cô cũng mong muốn người nghe của mình có thể nghỉ ngơi và có một giấc ngủ dễ chịu sau mỗi đêm diễn.

Với lần đầu tiên đến trình diễn tại Việt Nam, Emi Fujita sẽ mang đến loạt bản hit làm nên tên tuổi của cô bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Nhật.

Uyên Linh sẽ hát cùng Emi Fujita. Ảnh: NVCC

Emi Fujita được khán giả yêu mến hơn sau khi tham gia chương trình "Ca sĩ mặt nạ". Ảnh: NVCC

Đặc biệt, cô muốn đứng cùng sân khấu với một giọng hát trẻ đương đại nổi bật tại Việt Nam: Uyên Linh. Năm 2022 vừa qua đánh dấu thêm một bước tiến mới mạnh mẽ trong sự nghiệp của Uyên Linh, là động lực rất lớn để cô có một năm 2023 bùng nổ hơn. Không ít khán giả đã bắt đầu gọi Uyên Linh bằng biệt danh "Diva thế hệ mới" sau khi chứng kiến những màn trình diễn của cô tại chương trình Ca sĩ mặt nạ.

Sự kết hợp giữa hai cá tính Việt Nam - Nhật Bản là một ẩn số đầy thú vị. Uyên Linh chia sẻ cô đã rất thích thú khi nhận lời mời tham dự đêm nhạc này vì đây vốn dĩ là một giọng hát nằm trong playlist của Linh. Việc hát với những ca sĩ quốc tế cũng là những trải nghiệm thú vị.