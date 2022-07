Mỹ nhân đẹp nhất Nhật Bản mọi thời đại: Được vinh danh ở tuổi 69, sự nghiệp bỏ xa lứa đàn em

Màn ảnh Nhật không thiếu mỹ nhân, chẳng hề thua kém nếu so sánh với Hàn Quốc hay Hoa ngữ. Thậm chí, xứ hoa anh đào còn có cho mình những "tượng đài" nhan sắc vô cùng chất lượng. Vào năm 2014, một cuộc bình chọn đã được tổ chức nhằm tìm ra 3 gương mặt đẹp trường tồn với thời gian, bất kể thời đại nào. Cuối cùng, vượt qua nhiều "bóng hồng" đình đám, cái tên lên ngôi cao nhất, được bầu chọn là đẹp nhất mọi thời đại là ngôi sao khi ấy đã 69 tuổi!

Mỹ nhân Nhật Bản với nhan sắc trong sáng, người gặp người thương

Sinh năm 1945, Sayuri Yoshinaga nhanh chóng trở thành một trong những diễn viên nữ được săn đón trên màn ảnh khi chỉ mới 12-13 tuổi. Cô có bộ phim đầu tay mang tên Kenju burai-chō về đề tài hành động, bắn tỉa. Khi ấy Sayuri chỉ mới 15 tuổi, thế nhưng đã gây sốt toàn Nhật Bản bởi đôi mắt to sáng, gương mặt xinh như thiên thần.

Mỹ nhân Sayuri bùng nổ khi chỉ mới 15 tuổi

Kể từ đó, Sayuri Yoshinaga bắt đầu có những vai nữ chính chỉ sau 2 năm ra mắt. Những bộ phim mỹ nhân này đóng đều được bảo chứng chất lượng, như Foundry Town được tham gia LHP Cannes, hay Station to Heaven giúp cô thắng 4 giải Ảnh hậu trong cùng 1 năm. Thập niên 1970-1980 gần như nằm trọn trong lòng bàn tay của Sayuri khi danh tiếng của cô "bành trướng" từ màn ảnh rộng đến truyền hình, quảng cáo, gameshow,... Nhiều khán giả đắm đuối với nhan sắc như tình đầu của Sayuri, còn lập nên fanclub với tên gọi "Sayurists".

Nhan sắc "tình đầu" giúp Sayuri trở thành mỹ nhân hàng đầu màn ảnh

Đến năm 2014, khi đã 69 tuổi, Sayuri Yoshinaga chính thức được vinh danh là mỹ nhân đẹp nhất màn ảnh Nhật Bản từ trước đến nay, sở hữu nhan sắc trường tồn với thời gian. Tuy nhiên điều khiến Sayuri được mến mộ cho đến tận hôm nay không chỉ có nhan sắc, mà còn ở sự "kính nghiệp" và kho tàng diễn xuất đáng ngưỡng mộ, đặt ra tiêu chuẩn lớn cho lứa đàn em noi theo.

Nghiệp diễn đáng ngưỡng mộ, U80 vẫn đam mê đóng phim

Sayuri Yoshinaga sở hữu lượng giải thưởng nhiều bậc nhất màn ảnh Nhật Bản. Cho đến nay, cô vẫn đang là mỹ nhân duy nhất trong lịch sử thắng 4 giải Nữ chính xuất sắc nhất của Viện hàn lâm Nhật Bản, và 4 chiến thắng này trải dài suốt 3 thập kỷ. Cô còn giành một giải Ảnh hậu tại LHP Hochi danh giá, và được chính phủ Nhật trao tặng Huân chương Danh dự màu tím cho những đóng góp to lớn đối với nghệ thuật Nhật Bản.

Sự nghiệp của Sayuri có nhiều chiến thắng lớn, lập kỷ lục giải thưởng chưa ai đánh bại nổi

Kể từ khi ra mắt vào năm 1960, đến nay đã hơn 60 năm, Sayuri Yoshinaga vẫn hoạt động diễn xuất vô cùng năng nổ. Một số dự án gần đây cô tham gia gồm có Nagasaki: Memories of My Son (2015), The Bucket List (2019) và A Morning of Farewell (2021), và tất cả đều là vai nữ chính. Ổ tuổi U80, Sayuri vẫn rất khỏe mạnh và đẹp lão, trở thành biểu tượng bất diệt của màn ảnh xứ mặt trời mọc.

Ở tuổi U80, Sayuri vẫn được yêu thích và đóng nữ chính nhiều dự án

Nguồn ảnh: NHK

https://kenh14.vn/my-nhan-dep-nhat-nhat-ban-moi-thoi-dai-duoc-vinh-danh-o-tuoi-69-su-nghiep-bo-xa-lua-dan-em-20220712212923246.chn

https://kenh14.vn/my-nhan-dep-nhat-nhat-ban-moi-thoi-dai-duoc-vinh-danh-o-tuoi-69-su-nghiep-bo-xa-lua-dan-em-20220712212923246.chn