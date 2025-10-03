Bên cạnh Seoul International Drama Awards 2025, còn một sự kiện khác lớn khác cũng diễn cũng trong chiều ngày 2/10 là The 45th Golden Cinematography Awards. Lễ trao giải này có sự tham gia của nhiều gương mặt đình đám, một trong số đó là Park Bo Young.

Park Bo Young trên sân khấu lễ trao giải The 45th Golden Cinematography Awards.

Cô vốn được công nhận là "nữ thần không tuổi" và lần này, mỹ nhân sinh năm 1990 tiếp tục không làm khán giả thất vọng. Nhìn vào những hình ảnh của Park Bo Young tại lễ trao giải, tin rằng bất cứ ai cũng sẽ đều phải trầm trồ thán phục. Cô không chỉ xinh đẹp vô cùng, có gu thời trang dễ chịu, mà còn sở hữu vẻ trẻ trung độc nhất vô nhị như thể bị thời gian lãng quên. Thậm chí nếu không biết Park Bo Young, bạn hoàn toàn có thể nhầm tưởng rằng đây là một thiếu nữ mới bước vào độ tuổi 18.

Xuất hiện tại The 45th Golden Cinematography Awards, Park Bo Young đã mang đến một bữa đại tiệc thị giác đích thực cho khán giả.

Ở tuổi 35, thế nhưng Park Bo Young hoàn toàn không cho thấy dấu hiệu lão hóa.

Nhan sắc của cô giống như bị thời gian lãng quên vậy.

Nếu không biết đây là Park Bo Young, khán giả có thể tưởng cô mới chỉ 18 tuổi.

Nói thêm về Park Bo Young, 2025 phải nói là một năm thành công của nữ diễn viên, khi mà cô nàng có tới 2 bộ phim tạo tiếng vang lớn, được đông đảo khán giả yêu thích là Melo Movie và Our Unwritten Seoul. Trong bộ phim Melo Movie, Park Bo Young đã cùng Choi Woo Sik viết nên một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, chữa lành. Đáng chú ý, ở tác phẩm này Park Bo Young có những phân cảnh đóng vai học sinh. Dù vậy, cô không hề khiến người xem có cảm giác "cưa sừng làm nghé" mà giống như đang chứng kiến câu chuyện của một nữ sinh thật sự.

Park Bo Young và Choi Woo Sik từng gây sốt màn ảnh nhỏ với Melo Movie.

Park Bo Young vẫn có thể vào vai học sinh một cách rất mượt.

Ở phim Our Unwritten Seoul, Park Bo Young một mình đảm nhận 2 nhân vật với tính cách trái ngược nhau.

Còn ở Our Unwritten Seoul, Park Bo Young một mình đảm nhận 2 vai Yoo Mi Ji và Yoo Mi Rae. Đây là cặp chị em sinh đôi, một người thì luôn lạc quan, tự do phóng khoáng, người còn lại thì trưởng thành nhưng lại bị cuốn vào những sóng gió nội tâm. Dù 2 nhân vật này có tính cách trái ngược hoàn toàn và là một thử thách diễn xuất khó nhằn, nhưng Park Bo Young đã làm quá tốt. Không chỉ vậy, cô còn tạo phản ứng hóa học tuyệt vời với Park Jin Young, qua đó giúp Our Unwritten Seoul duy trì sức nóng xuyên suốt thời gian phát sóng.