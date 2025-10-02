Quá dã man: Trung Quốc 1,4 tỷ dân không ai hot bằng Triệu Lộ Tư - “nữ hoàng sold out” mặc gì cũng cháy hàng!

Không chỉ gây choáng khi vừa mặc đẹp vừa tự tay mix tới 230 trang phục trong phim Hãy Để Tôi Tỏa Sáng, Triệu Lộ Tư còn khẳng định hào quang "nữ hoàng sold out" khi loạt món đồ cô diện trong phim lần lượt cháy hàng. Bộ phim mới phát sóng được nửa chặng đường nhưng danh sách quần áo, phụ kiện mà Triệu Lộ Tư sử dụng đã khiến dân tình tranh nhau săn lùng, chuyện hết hàng dường như chỉ là vấn đề thời gian.

Ví dụ tiêu biểu phải kể đến chiếc áo trễ vai màu trắng của thương hiệu bebe. Với giá khoảng 2,5 triệu đồng, item này ngay sau khi xuất hiện trên màn ảnh đã "bay màu" toàn bộ size trên sàn Tmall, một lần nữa chứng minh sức hút không thể xem thường của Triệu Lộ Tư.

Ở một layout khác, Triệu Lộ Tư biến hóa cá tính hơn khi kết hợp áo thun ôm bên trong, khoác ngoài áo xanh và tạo điểm nhấn bằng khăn turban. Phụ kiện nhỏ nhưng đầy chất chơi này đến từ thương hiệu Reat & Reaction, có giá khoảng 30 USD (tương đương 750.000 đồng). Không ngoài dự đoán, item này cũng đã nhanh chóng cháy hàng trên sàn Tmall ngay sau khi lên sóng.

Vẫn trong set đồ này, ngoài khăn turban còn có đôi bông tai của thương hiệu Joystone cũng gia nhập "hội cháy hàng".

Khi khoác lên mình chiếc jacket năng động của thương hiệu annaspeak, Triệu Lộ Tư tiếp tục thể hiện sức công phá "sold out" đáng nể. Vừa xuất hiện trên màn ảnh, sản phẩm này đã nhanh chóng bị quét sạch khỏi kệ, hết hàng đồng loạt trên cả Taobao lẫn Xiaohongshu.

Một trong những outfit điệu đà và nổi bật của Triệu Lộ Tư trong Hãy Để Tôi Tỏa Sáng là chiếc váy nâu dáng ngắn, được cô khéo léo mix cùng mũ cói và khăn chấm bi, tạo nên vẻ ngoài vừa trẻ trung vừa tinh tế. Điều này đã giúp cả mũ cói đến từ thương hiệu L.moz lẫn váy liền của Pinko nhanh chóng rơi vào tình trạng hết hàng.

Từ áo, váy liền cho đến chân váy, bất cứ item nào được Triệu Lộ Tư chưng diện cũng đều sold out trong chớp mắt. Mới đây, chiếc chân váy lửng của thương hiệu Immi cũng không ngoại lệ. Thiết kế tinh giản nhưng dễ phối với nhiều kiểu áo khác nhau đã khiến item này trở thành món đồ được săn lùng ráo riết sau khi được Triệu Lộ Tư kết thân.

Thêm một chiếc áo trắng trễ vai của Triệu Lộ Tư rơi vào tình trạng hết hàng. Lần này là thiết kế của thương hiệu Fabrique, nổi bật với dáng bồng xòe nữ tính cùng chi tiết chiết eo tinh tế, vừa tôn vòng eo thon gọn vừa mang lại nét thanh lịch.

Dù là outfit sang chảnh hay đời thường tối giản, Triệu Lộ Tư vẫn dễ dàng biến mọi item thành "hàng hiếm". Điển hình là chiếc áo khoác xanh của thương hiệu AIVEI, gây ấn tượng với thiết kế hai túi phía trước. Dù có mức giá khá cao, khoảng 5,2 triệu đồng, item này vẫn bay vèo toàn bộ size khỏi kệ hàng trên Tmall.

