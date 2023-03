Lady Gaga xuất hiện tại Oscar, vẫn biểu diễn bất chấp lịch trình quay phim

Hôm nay (ngày 13/3), theo giờ Việt Nam, lễ trao giải Oscar 2023 đã chính thức diễn ra với sự tham gia của hàng loạt ngôi sao nổi tiếng Hollywood. Trong đó, Lady Gaga gây bất ngờ khi cũng xuất hiện trên thảm đỏ, mặc cho trước đó Viện Hàn lâm khẳng định cô không thể có mặt do vướng lịch trình quay phần 2 của Joker.

Theo Variety và ABC News, Lady Gaga sẽ không chỉ có mặt với tư cách ứng cử viên, khách mời tại Oscar 2023 mà còn là nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu hôm nay. Nữ ca sĩ sẽ trình diễn ca khúc Hold My Hand - nhạc phim Top Gun: Maverick. Đây cũng là ca khúc giúp cô nhận được đề cử tại hạng mục Ca khúc nhạc phim gốc xuất sắc nhất.

Sự tham gia của "Mẹ Quái vật" trên sân khấu Oscar năm nay cũng đồng nghĩa với việc tất cả các ứng cử viên cho hạng mục Ca khúc nhạc phim gốc xuất sắc nhất đều sẽ trình diễn trong buổi tối nay. Danh sách biểu diễn bao gồm Rihanna với Lift Me Up, Sofia Carson và Diane Warren với Applause, Stephanie Hsu, David Byrne và Son Lux với This Is a Life và Rahul Sipligunj và Kaala Bhairava với Naatu Naatu.

Lần cuối cùng Lady Gaga biểu diễn tại lễ trao giải danh giá này là vào năm 2019, khi cô song ca cùng bạn diễn Bradley Cooper với ca khúc Shallow. Ca khúc này sau đó đã giành chiến thắng ở hạng mục Ca khúc nhạc phim gốc xuất sắc nhất. Cũng vào năm đó, giọng ca sinh năm 1986 được đề cử cho hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất nhờ vai diễn trong A Star Is Born.