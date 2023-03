Danh sách những người chiến thắng tại lễ trao giải Oscar 2023

Hôm nay (13/3 - theo giờ Việt Nam), lễ trao giải Oscar lần thứ 95 đã chính thức diễn ra với sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao nổi tiếng Hollywood. Những cái tên chiến thắng cuối cùng cũng đã được hé lộ, mang lại nhiều bất ngờ cho khán giả.

Dưới đây là danh sách chiến thắng đầy đủ tại lễ trao giải Oscar 2023:

Phim hoạt hình xuất sắc nhất: Pinocchio

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Quan Kế Huy (Everything Everywhere All at Once)

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Jamie Lee Curtis (Everything Everywhere All at Once)

Phim tài liệu xuất sắc nhất: Navalny

Phim ngắn hành động trực tiếp hay nhất: An Irish Goodbye

Quan Kế Huy. (Ảnh: Sky News)

Quay phim xuất sắc nhất: All Quiet On The Western Front



Hóa trang xuất sắc nhất: The Whale



Thiết kế phục trang xuất sắc nhất: Black Panther: Wakanda Forever

Phim quốc tế xuất sắc nhất: All Quiet On The Western Front



Phim tài liệu ngắn hay nhất: The Elephant Whisperers



Phim hoạt hình ngắn hay nhất: The Boy, The Mole, The Fox And The Horse

Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất: All Quiet On The Western Front

Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất: Avatar: The Way of Water

Kịch bản gốc xuất sắc nhất: Everything Everywhere All at Once

Đạo diễn Daniel Kwan và Daniel Scheinert nhận giải Kịch bản gốc xuất sắc nhất với bộ phim "Everything Everywhere All at Once". (Ảnh: Sky News)

Biên kịch xuất sắc nhất (kịch bản chuyển thể): Women Talking



Âm thanh xuất sắc nhất: Top Gun: Maverick

Ca khúc nhạc phim gốc hay nhất: Naatu Naatu (RRR)

Dựng phim xuất sắc nhất: Everything Everywhere All At Once

Đạo diễn xuất sắc nhất: Daniel Kwan, Daniel Scheinert (Everything Everywhere All at Once)

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Brendan Fraser (The Whale)

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Dương Tử Quỳnh (Everything Everywhere All At Once)

Phim hay nhất: Everything Everywhere All At Once