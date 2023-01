Dương Tử Quỳnh nhận giải Quả cầu vàng đầu tiên: "Giấc mơ thành sự thật"

Tại lễ trao giải Quả cầu vàng 2023, Dương Tử Quỳnh nhận giải Nữ chính xuất sắc phim điện ảnh hài - nhạc kịch, với vai Evelyn Wang trong bộ phim Everything Everywhere All at Once. Đây là giải thưởng Quả cầu vàng đầu tiên của Dương Tử Quỳnh trong sự nghiệp 40 năm diễn xuất. Cô cũng trở thành diễn viên gốc Á thứ hai được vinh danh ở hạng mục này, sau Awkwafina với phim The Farewell năm 2020.

Chia sẻ ở khoảnh khắc nhận giải, Dương Tử Quỳnh nói hành trình đến với Quả cầu vàng của cô là một trận chiến đáng kinh ngạc: "40 năm, tôi không buông bỏ nghề. Tôi cảm ơn HFPA cho tôi vinh dự này. Đó là một hành trình tuyệt vời và một trận chiến đáng kinh ngạc để có mặt ở đây ngày hôm nay. Tuy nhiên, tôi nghĩ nó xứng đáng", cô nói.

Dương Tử Quỳnh vẫn nhớ ngày đầu tiên đến nước Mỹ, có người đã hỏi cô nói được tiếng Anh không và nữ diễn viên đã đáp lại dí dỏm: "Chuyến bay đến Mỹ dài 13 tiếng, đủ dài để tôi học tiếng Anh". Từ đó đến nay, Dương Tử Quỳnh đã biến giấc mơ Hollywood của mình trở thành sự thật.

"Thời gian trôi qua, năm ngoái tôi đã 60 tuổi. Và tôi nghĩ tất cả phụ nữ đều hiểu khi số tuổi ngày càng lớn, cơ hội cũng nhỏ lại. Nhưng món quà tuyệt vời nhất đã đến với tôi. Đó là Everything Everywhere All at Once. Và tôi có thể đánh bại mọi thứ".



Nữ diễn viên 60 tuổi cũng gửi lời cảm ơn tới những đồng nghiệp, gia đình và các thành viên thuộc ê-kíp hỗ trợ đã tin tưởng và đồng hành cùng cô trong hành trình sự nghiệp.