Queen Woo, bộ phim truyền hình cổ trang Hàn Quốc do Tving sản xuất ghi lại 24 giờ biến động của hoàng hậu Woo Hee sau khi nhà vua đột ngột băng hà. Hoàng hậu trở thành mục tiêu của các thế lực muốn giành ngôi báu, trong vòng 24 giờ Woo Hee phải đấu tranh để kết hôn với một trong những người anh em của người chồng quá cố và đưa họ lên ngai vàng.

Phim đã khởi chiếu phần đầu tiên trong số hai phần vào 29/8. Tuy nhiên, sau bốn tập, các nhà phê bình và khán giả bày tỏ sự thất vọng lớn về nội dung và việc lạm dụng cảnh nóng . Theo đánh giá của Tenasia, Queen Woo "toàn sex và ngực".

Queen Woo gây sốc vì có quá nhiều ảnh nóng.

Phim cổ trang nhận chỉ trích vì lạm dụng cảnh nóng

"Cảnh sex lộ liễu, đồng tính nữ và ngực là những gì mô tả Queen Woo. Sở hữu dàn diễn viên toàn sao gồm Jeon Jong Seo, Ji Chang Wook , Kim Mu Yeol và Jeong Yu Mi, Queen Woo phải đối mặt với những lời chỉ trích gay gắt khi công chiếu. Chỉ có những cảnh sex 19+ mới thu hút được sự chú ý" - Tenasia nhận định.

Truyền thông Hàn Quốc chỉ trích tác phẩm này vì không xây dựng được bối cảnh tranh quyền đoạt vị, thay vào đó nhồi nhét vô tội vạ những cảnh sex vô nghĩa để câu rating.

Cảnh nóng bạo ngập tràn 4 tập đầu của Queen Woo.

Nữ diễn viên Jeon Jong Seo vào vai Hoàng hậu Woo Hee của triều đại Goguryeo, nhân vật chính duy nhất của phim. Nhân vật Hoàng hậu Woo được xây dựng là người phụ nữ mạnh mẽ và quyết đoán.

Các ý kiến cho rằng nếu Q ueen Woo tập trung vào khía cạnh này, đây có thể là tác phẩm cổ trang mang tính đột phá, khi lấy phụ nữ làm trung tâm. Jeon Jong Seo hóa thân thành hoàng hậu chưa từng có trên màn ảnh, tự tay chọn vua.

Nhưng phim ngày càng xa rời khỏi nhân vật chính trong những tập đầu phát hành. Ngoại trừ tập 3, mỗi tập phim đều ngập tràn cảnh khỏa thân và sex. Không giống các K-Drama cổ trang thông thường, Queen Woo chiếu cảnh 19+ kéo dài thậm chí còn chi tiết hơn so với phim tình cảm lãng mạn thông thường.

Nói về cảnh bán khỏa thân tại buổi giới thiệu phim, nữ diễn viên Jung Yu Mi chia sẻ: "Tôi cảm thấy áp lực. Nhưng đó là cảnh hoàn toàn cần thiết cho câu chuyện".

Tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng đạo diễn sử dụng quá nhiều nội dung nhạy cảm. Một số cảnh sex không cần thiết đến mức khán giả đặt câu hỏi về góc nhìn của đạo diễn.

Trên Reddit, nhiều khán giả bày thất vọng vì phim gợi liên tưởng đến Game of thrones, đặc biệt là với "số lượng cảnh khỏa thân dày đặc, rõ nét".

Những cảnh quay quá táo bạo đối với phim truyền hình

Ngay từ đầu tập 1, Đại pháp sư Sabi (Oh Hani thủ vai) để ngực trần, nhận tín hiệu từ thần linh và dự đoán tương lai. Sau đó, cảnh vua Go Nam Mu (Ji Chang Wook đóng) trở về sau chiến trường và chữa trị vết thương. Để vượt qua nỗi đau, Go Nam Mu được điều trị bằng cách quan hệ với ba hầu nữ. Cảnh này được chiếu trong thời lượng là 3 phút 23 giây.

Trong tập 2, những cảnh khỏa thân, quan hệ tình dục của trưởng thị nữ Woo Soon (Jung Yu Mi) với nữ pháp sư Sabi, cảnh khác là với hoàng đế Go Nam Mu dồn dập xuất hiện, với thời lượng một phút 54 giây. Cảnh nhạy cảm ở nhà thổ cũng được lồng ghép vào nội dung cuối tập.

Cảnh giường chiếu tiếp tục có trong tập 4 do diễn viên Park Bo Kyung đảm nhiệm, cảnh này kéo dài 39 giây.

Phim có sự góp mặt của dàn diễn viên nổi tiếng như Ji Chang Wook, Jung Yu Mi...

Trong tập 4, vì bản tính bạo lực của hoàng tử Go Bal Gi (do Lee Soo Hyuk thủ vai), hoàng hậu Woo Hee né tránh và muốn tìm người khác đưa lên ngôi báu. Go Bal Gi phát hiện, tìm mọi cách chiếm lấy hoàng hậu.



Y đến thăm thái tử phi - Công chúa Jwa, cả hai thân mật nhưng sau đó Bal Gi đã lấy mạng Jwa. Go Bal Gi nhận được lời khuyên rằng y không thể làm vua nếu đã có vợ. Cảnh 19+ này cũng được chiếu trong 47 giây.

"Bỏ qua chất lượng nghệ thuật, chỉ còn lại sự phơi bày 19+. Nếu mục đích là thu hút sự chú ý bằng những cảnh gợi cảm thì phim đã thành công" - Tenasia đánh giá.

Một số khán giả nhận xét, chỉ có sự xuất hiện của Ji Chang Wook, Jung Yu Mi và Oh Hani mới đáng nhớ. Sáu tập còn lại vẫn có cơ hội thuyết phục người xem bằng chất lượng hơn là những cảnh giường chiếu ngập tràn, quá táo bạo đối với phim truyền hình.