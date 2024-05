Trong những năm gần đây, các bộ phim truyền hình Hàn Quốc ăn khách có xu hướng tiếp tục mở rộng thêm phần mới theo yêu cầu của khán giả cũng như nhu cầu của các đài truyền hình. Điều này biến phim truyền hình Hàn Quốc trở thành thể loại phim theo mùa, khác hẳn so với những năm trước đây. Việc phát triển phim thành những mùa mới khiến khán giả liên tưởng tới phim truyền hình dài tập phổ biến tại Hollywood, vốn không được du nhập vào Hàn Quốc những ngày đầu tiên. Tuy nhiên, với sự thay đổi của xã hội, có vẻ như xứ sở kimchi cũng đang đi theo xu thế này.

Tiêu biểu cho sự thay đổi này là The Escape of the Seven của SBS, phát sóng lần đầu vào tháng 9 năm ngoái. Tuy nhiên, hiện phim đã trở lại với mùa 2 cùng dàn diễn viên cả mới và cũ, tiếp tục phát triển cốt truyện và mang tới nhiều kịch tính hơn nữa.

Có thể nói, SBS đặc biệt ưa chuộng việc sản xuất những bộ phim truyền hình theo mùa. Ngoài The Escape of the Seven, đài SBS còn phát triển ba mùa cho Dr. Romantic, loạt phim The First Replyers, Flex X Cops và The Fiery Priest cũng được công bố sẽ sản xuất mùa 2.

Buổi họp báo ra mắt phần 2 của "The Escape of the Seven". (Ảnh: Osen)

Bắt kịp xu hướng, tvN cũng tham gia vào cuộc chơi phim truyền hình theo mùa với việc phát sóng mùa 2 của Player vào tháng 5 này. Ngoài ra, "cơn sốt" Signal của năm 2016 cũng sẽ sớm trở lại với những tình tiết mới, những câu chuyện mới hứa hẹn tiếp tục gây ấn tượng với khán giả.

Ngoài việc được khán giả yêu cầu thêm những mùa mới, nhiều phim truyền hình cũng kết thúc một cách dang dở, ẩn ý cho sự phát triển mới trong phần tiếp theo. Cái kết mở được cho là nhằm thăm dò ý kiến khán giả, nếu như phim không được đón nhận, phim sẽ dừng lại tại đây. Nhưng nếu phim có hiệu ứng tốt, nhà sản xuất có thể yên tâm xây dựng mùa mới và vẫn có sự ủng hộ của những người xem trung thành trước đó, đồng thời kỳ vọng có thêm lượng khán giả mới nhờ sức nóng của phần đầu tiên.

Theo phân tích từ Segye Ilbo, các công ty sản xuất và công ty phát sóng lần lượt tiếp cận xu hướng phim truyền hình theo mùa do họ đạt được những xếp hạng cao và đón nhận của công chúng. Tuy nhiên, nếu diễn xuất của dàn diễn viên hoặc chất lượng sản xuất không đạt được kỳ vọng, hệ thống phim theo mùa có thể trở thành một vết nhơ, phá vỡ thành tựu mà phần phim gốc đã đạt được.