The Frog (Rừng Không Tiếng) là series phim kinh dị, giật gân của Hàn Quốc vừa được công chiếu trên Netflix vào ngày 23/08. Bộ phim nhận được thu hút đông đảo sự quan tâm của khán giả, ghi nhận nhiều ý kiến trái chiều có cả khen cả chê. Song tại Việt Nam, nhiều người cho rằng bộ phim không mang ý nghĩa tích cực và đang cố xuý cho hành động bạo lực, coi thường tính mạng con người.

The Frog được thực hiện bởi đạo diễn Mo Wan Il (The World Of The Married, Misty) và biên kịch tân binh Son Ho Young. Bộ phim mở ra hai câu chuyện song song giữa quá khứ và hiện tại, xoay quanh hai chủ nhà nghỉ bất hạnh bị cuốn vào vòng xoáy tội ác của kẻ giết người hàng loạt. Ở hiện tại, người đàn ông trung niên Jeon Yeong Ha (Kim Yoon Seok) điều hành một căn nhà cho thuê nghỉ dưỡng nằm trong rừng sâu. Cuộc sống bình lặng của anh bị xáo trộn khi hai vị khách Yoo Seong Ah (Go Min Si) cùng con trai của cô ghé thăm và chỉ mình Yoo Seung Ah rời đi, bỏ lại căn phòng nồng nặc mùi thuốc tẩy và có vết máu trên tấm gương. Jeon Young Ha lựa chọn làm ngơ và tiếp tục cuộc sống cho đến một ngày, Yoo Seung Ah trở lại với chuỗi sự kiện bí ẩn.

Bộ phim tiếp tục quay ngược về 20 năm trước, Koo Sang Jun (Yoon Kye Sang) và vợ cũng có một căn nhà nghỉ yên bình tại vùng nông thôn. Trong một đêm mưa bão, đôi vợ chồng tốt bụng đã cho một người đàn ông đang dính mưa vào nhà nghỉ. Và ngày hôm sau, điều khủng khiếp đã xảy đến với căn nhà đó chính là sự xuất hiện của một thi thể phụ nữ không còn nguyên vẹn. Kẻ sát nhân đã nhanh chóng bị bắt nhưng sự kiện kinh hoàng đó đã để lại nỗi sợ trong tâm hồn đôi vợ chồng và khiến họ khó mà trở lại cuộc sống yên bình như trước.

Bộ phim được đầu tư kĩ lưỡng về hình ảnh và âm thanh để tạo nên những thước phim đẹp mãn nhãn và khơi dậy cảm giác ghê rợn và đáng sợ. Điểm sáng của bộ phim được đông đảo khán giả mong đợi ngay cả trước khi phim lên sóng đó chính là nhân vật Yoo Seong Ah do Go Min Si thủ vai với tạo hình của kẻ sát nhân điên loạn, bạo lực. Nữ diễn viên nhận vô số lời khen nhờ màn "lột xác" táo bạo và khả năng nhập vai tốt, thể hiện đúng và đủ nhân vật Yoo Seong Ah.

Tuy nhiên một bộ phận khán giả Việt Nam lại cho rằng, The Frog không xứng đáng được tung hô như vậy. Bởi bộ phim bị cho là đang cổ xuý hành động bạo lực, cố gắng biến những phân cảnh giết người man rợ thành một hình ảnh "ngầu" ... để người xem cảm thấy như bình thường, vô cảm. Chưa kể, chi tiết kẻ sát nhân liên tục được pháp luật dung thứ, chỉ cần có tiền, có quyền thì sẽ coi thường công lý ... khiến nhiều người đặt dấu hỏi về thông điệp truyền tải của bộ phim. The Frog bị cho là gây ảnh hưởng tiêu cực tới suy nghĩ, làm lệch lạc quan điểm của con người mà nhất là bộ phận khán giả trẻ tuổi chưa vững vàng trong lập trường.

Bình luận của khán giả về bộ phim: - Nên cấm chiếu ở Việt Nam, không có nội dung bổ ích nào cả, lỡ những đứa trẻ đang trong quá trình phát triển nhìn thấy thì sẽ bị lệch lạc tư tưởng, xem thường mạng người, xem thường pháp luật. Dạo gần đây có rất nhiều vụ án bạn trai giết bạn gái vì chia tay, thậm chí bạn trai và lũ cùng nhau bạn hành hung đánh đập dẫn dẫn đến tử vong vì bạn gái biết 2 đứa bạn của bạn trai đang ngoại tình sau lưng người yêu của họ, khủng khiếp, nên loại bỏ và tẩy chay những loại phim không lành mạnh như này ! - Phim bệnh hoạn như thế này đáng lẽ không nên được lên sóng mới đúng. Chẳng có tý ý nghĩa gì, mà còn ảnh hưởng đến suy nghĩ, nhận thức của con người nữa. - Sao lại có phim bạo lực vậy. Tẩy chay. Quá hung bạo. Sẽ làm cho 1 số thành phần học theo. - Thông điệp là gì nhỉ? Cổ xuý bạo lực và coi đó là ngầu sao? Không ngờ Go Min Si chọn kịch bản này luôn. - Tẩy chay những loại phim này. Quá bạo lực và điên cuồng. Coi thường tính mạng. - Đáng lẽ phải có cái kết hợp lý chứ. - Rồi ý nghĩa phim này là gì? - Thông điệp của cái phim này là gì vậy? Từ đầu đến cuối trailer toàn thấy cảnh bạo lực, máu me không. Người vững tâm lý coi thì chắc sẽ không bị ảnh hưởng bởi những hành động man rợ như vậy, chứ mà để mấy đứa nhỏ đầu óc còn đang phát triển coi rồi nó bắt chước theo như vậy thì có mà loạn à? Nên cấm chiếu mấy bộ phim như vậy luôn thì tốt hơn.

- Hy vọng những thể loại phim như này dần biến mất, rất nhiều diễn viên mình yêu thích đóng dạng thể loại phim giết người, bạo lực, tàn ác man rợn, dần khiến người xem cảm thấy như rất bình thường và vô cảm. Thật đáng sợ. Mong mạng xã hội và phim sẽ lan toả những thông điệp hoà bình, yêu thương chứ đời quá khổ rồi lại xem thêm kiểu này thì vặn vẹo mất.

