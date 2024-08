Phim Hàn cổ xúy tình một đêm

Tình một đêm trong phim Hàn Quốc

Một bài báo của The Korea Times vào ngày 17/8 chỉ ra thực trạng ngày càng nhiều bộ phim Hàn Quốc sử dụng tình một đêm như một trong những tình tiết làm tăng kịch tính, thú vị cho cốt truyện. Tiêu biểu trong năm 2024 có My Sweet Mobster (Kẻ xấu của tôi, JTBC) và Good Partner (Cộng sự hoàn hảo) - bộ phim hút khách nhất khung giờ cuối tuần của đài SBS ở hiện tại.

Trong Good Partner, nhân vật nữ luật sư Han Yu Ri (Nam Ji Hyun) và đồng nghiệp Jeon Eun Ho (Pyo Ji Hoon) dành một đêm bên nhau sau khi nhậu say. Trong khi đó, nhân vật của My Sweet Mobster có thai sau khi trải qua tình một đêm.

Nhân vật của Nam Ji Hyun hoảng hốt khi phát hiện qua đêm với đồng nghiệp trong Good Partner.

Cả hai chương trình đều được xếp hạng 15+, nhắm đến đối tượng khán giả từ 15 tuổi trở lên. Do đó, một số khán giả Hàn Quốc lo ngại việc bình thường hóa và miêu tả về tình một đêm có thể truyền bá các giá trị tình dục không lành mạnh cho khán giả trẻ tuổi.

Mục 35 của quy định do Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc ban hành nêu rõ chương trình phát sóng không được tập trung vào các mối quan hệ vô đạo đức hoặc không lành mạnh. Ngoài ra, xếp hạng 15+ Hội đồng đánh giá truyền thông Hàn Quốc có nghĩa là nội dung phải phù hợp với thanh thiếu niên mà không làm sai lệch nhận thức về tình dục của họ.

Tuy nhiên, khi phim truyền hình Hàn Quốc ngày càng phổ biến trên thị trường quốc tế, đặc biệt tại các quốc gia phương Tây, các quy định này dường như ngày càng bị xem nhẹ. Những tác phẩm do Netflix hay Disney+ tạo ra và phát sóng trên nền tảng riêng hoàn toàn không bị ràng buộc bởi những hạn chế phát sóng giống như phim trên truyền hình Hàn Quốc.

Tình một đêm không phải chủ đề mới trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc trước đây, nhưng có vẻ xu hướng sử dụng nó như chất liệu tạo điểm nhấn cho phim ngày càng gia tăng. Nó cũng phần nào phản ảnh khía cạnh thực tế trong xã hội khi mà quan niệm về tình dục cởi mở hơn.

Vào tháng 3, Beauty and Mr. Romantic của KBS2 lên sóng và chiếm top 1 tỷ suất người xem trên cả nước. Bộ phim tình yêu lãng mạn cũng có cốt truyện kể về hai nhân vật qua đêm với nhau sau một cuộc gặp gỡ tình cờ.

“Bom xịt” của Song Hye Kyo là Now We Are Breaking Up ( Bây giờ chúng ta đang chia tay, 2022) từng gây sốt với cảnh thân mật táo bạo giữa nam nữ chính ngay tập đầu tiên, khi mà hai người chưa quen biết nhau.

Trong không gian phát trực tuyến, những chủ đề như vậy còn phổ biến hơn, với các chương trình như Work Later, Drink Now ( Những quý cô say xỉn, 2021) của Tving và Love to Hate You (Ghét mà vẫn yêu, 2023) của Netflix. Những tác phẩm này thường làm nổi bật các nhân vật nữ độc lập và giải phóng tình dục.

Phân cảnh tình một đêm trong My Sweet Mobster.

Mặc dù tình một đêm không phải bất hợp pháp, lặp đi lặp lại cảnh quan hệ tình một đêm trong phim có thể tạo cảm giác quen thuộc cho người xem, từ đó làm tăng khả năng tác động tiêu cực đến thanh thiếu niên, những người đang trong quá trình hình thành các giá trị tình dục của mình.

Theo The Korea Times , tỷ lệ hút thuốc ở cả thanh thiếu niên và người lớn giảm đáng kể sau khi cảnh hút thuốc bị loại khỏi các chương trình phát sóng công cộng, bao gồm cả phim truyền hình Hàn Quốc. Điều này cho thấy một số thói quen và chuẩn mực về lối sống ngoài đời thực có khả năng bị ảnh hưởng bởi các miêu tả hư cấu.

Tờ báo tiếng Anh đánh giá không nhất thiết phải biến tình một đêm trở thành một phần của nền văn hóa phát sóng lành mạnh. Các nhà sản xuất phim cần cân nhắc những tác động của kiểu nội dung như vậy.

Khán giả nói gì?

So với truyền thông Hàn Quốc, khán giả có cái nhìn đa chiều hơn về việc đưa tình một đêm vào phim truyền hình. Khi chủ đề được đưa ra thảo luận trên diễn đàn Reddit, cư dân mạng cung cấp nhiều quan điểm khác nhau và tất cả đều có lý theo cách riêng.

Một người cho rằng so với tình một đêm, cảnh uống rượu trên phim càng đáng lo ngại hơn. Theo ý kiến này, biên kịch và đạo diễn có thể lồng ghép yếu tố tình một đêm một cách hợp lý để giúp nội dung phim hấp dẫn hơn, giống như "tia lửa" thúc đẩy mối quan hệ tình cảm giữa các nhân vật. Tuy nhiên, say xỉn dẫn đến tình một đêm rồi dần nảy sinh tình cảm và kết cục bên nhau là cách triển khai câu chuyện lười biếng, vô trách nhiệm.

Nhiều khán giả đồng tình với hướng suy luận này. Họ chỉ ra thực tế là cảnh nhậu nhẹt, say rượu gần như là "đặc sản" của phim Hàn Quốc, gần như tập phim nào cũng có. Theo họ, say rượu rồi phát sinh quan hệ thể xác với người khác là nguy hiểm ngay cả trên phim lẫn ngoài đời.

Uống rượu, say xỉn là cảnh không thể thiếu trong phim Hàn Quốc, gần như tập nào cũng có nhân vật mất tỉnh táo vì cồn.

Trong khi đó, người dùng mạng khác cho biết cảm thấy mới mẻ khi phim truyền hình Hàn Quốc mạnh dạn phản ánh thực tế. Theo quan điểm này, quá cực đoan khi lên án các nhân vật có độ tuổi ngoài 30 phát sinh tình một đêm.

Một người khác bình luận tùy thuộc vào đối tượng khán giả hướng đến, các nhà làm phim có cách khai thác vấn đề riêng, vẫn có nhiều bộ phim dành cho thanh thiếu niên có nội dung trong sáng, lành mạnh, còn phim hướng tới đối tượng người trưởng thành sẽ có xu hướng ít bảo thủ hơn.

Nhìn chung, khán giả ủng hộ nếu cảnh tình một đêm cần thiết cho nội dung phim cũng như hợp lý với thiết lập nhân vật.

Trên kênh YouTube của SBS, một số khán giả bình luận: "Phim này lỗi thời quá. Cảnh hai người thức dậy cùng nhau trong nhà nghỉ thật sáo rỗng", “Liệu một nhân vật có ác cảm mạnh mẽ về mối quan hệ với đàn ông lại có quan hệ tình một đêm không?"...

Han Yu Ri trong Good Partner được mô tả là cô gái hoài nghi về hôn nhân và các mối quan hệ do bị ảnh hưởng sâu sắc bởi sự không chung thủy của cha mình. Theo diễn biến phim, cô dần trưởng thành hơn trong công việc, đồng thời thay đổi cách nhìn nhận phiến diện về hôn nhân. Người xem cho rằng quyết định qua đêm với người mà cô xem là bạn bè dường như không phù hợp với tính cách nhân vật.

Tương tự trong My Sweet Mobster, Mi Ho (Moon Ji In) tình cờ qua đêm với Il Young (Kim Hyun Jin), dẫn đến việc mang thai ngoài ý muốn và sau đó là đám cưới. Il Young thú nhận chỉ bắt đầu thích Mi Ho sau khi biết về việc mang thai.