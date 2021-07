Phim 19+ Nevertheless: Han So Hee rất chịu khó “lên giường” với "bad boy" Song Kang nhưng với "good boy" lại hoàn toàn trái ngược

Tập 6 Nevertheless - Dẫu biết lên sóng tối 24/7 đã mang đến cho khán giả những cái nhìn đầy đủ hơn về chàng bad boy khiến Na Bi (Han So Hee) mất ăn mất ngủ là Jae Eon (Song Kang) cũng như anh chàng good boy Do Hyuk.

Trong tập 6, Na Bi bắt đầu về quê với dì mình và vô tình gặp Do Hyuk (Chae Jong Hyeop). Hai người vốn đã biết nhau từ trước nên đã quyết định đi chơi, hẹn hò như một cặp đôi mới yêu. Thậm chí cả hai còn quyết định ngủ lại qua đêm ngay trên bên bờ biển.

Mặc dù Do Hyuk uống rượu, tuy nhiên thay vì cùng ngủ trong xe, anh chàng đã đắp chăn cho Na Bi rồi ra ngoài chịu lạnh một mình. Điều này khiến Na Bi không khỏi bất ngờ về một chàng trai quá tinh tế, không hề để xảy ra cảnh đụng chạm nào với Na Bi, còn khán giả thì phải thảng thốt vì Do Hyuk quá hiền lành.

Do Hyuk để Na Bi ngủ trên xe dù cho anh chàng cũng đang say, đây thật sự là một chàng trai ấm áp, biết tôn trọng người mình thích.

Trái ngược với Do Hyuk, trong những lần gặp gỡ Jae Eon, Na Bi lại rất chủ động ôm và diễn ra cảnh giường chiếu. Mặc dù đã biết mình bị gặp phải bad boy nhưng cô nàng vẫn cố đâm đầu vào yêu Jae Eon cho bằng được.

Gặp Jae Eon, Na Bi lại là một cô gái hoàn toàn khác biệt.

Tình thế đối lập giữa Na Bi khi gặp Jae Eon và Do Hyuk.

Liệu rằng sau tất cả, trái tim của Na Bi sẽ lựa chọn Jae Eon hay lý trí sẽ mách bảo phải chọn Do Hyuk? Đón xem Nevertheless lên sóng vào tối thứ Bảy hàng tuần trên kênh jTBC.