Phim 19+ Nevertheless tập 7: Han So Hee đi hẹn hò nhưng lại bị Song Kang làm "kỳ đà", còn nói câu gây sốc nghe chướng tai

Tiếp nối diễn biến, mới đây nhà sản xuất Nevertheless - Dẫu biết đã tung ra đoạn preview sẽ xuất hiện trong tập 7 tới.

Trong tập này, Na Bi (Han So Hee) có buổi hẹn hò, đi chơi vớ Do Hyuk, tuy nhiên chuyến đi này còn có sự xuất hiện của Jae Eon lẫn đám bạn. Nhìn thấy Na Bi quan tâm, chăm sóc Do Hyuk, Jae Eon không khỏi chạnh lòng vì người mà anh thương giờ lại đi quan tâm kẻ khác.

Jae Eon khó chịu khi nhìn thấy Na Bi thân thiết bên cạnh Do Hyuk.

Đâu riêng gì Jae Eon mà ngay chính bản thân Na Bi cũng còn nhung nhớ, ghen tuông khi nhìn thấy anh chàng quan tâm với một người con gái khác. Cứ như thế cặp đôi giả vờ như chưa từng yêu nhưng thực chất trái tim thì đang đau nhói.

Khi nhìn thấy Na Bi bị thương, Jae Eon dành hết sự quan tâm, chăm sóc. Lúc này, Jae Eon cũng đã nói thẳng rằng: "Anh vẫn luôn nghĩ về điều này, anh vẫn rất yêu em". Na Bi liền đáp: "Chẳng phải anh đang có bạn gái rồi sao". Ngay lập tức anh chàng có câu trả lời gây chướng: "Điều đó thì có vấn đề gì à?".

Jae Eon quan tâm Na Bi khi nhìn thấy cô bị thương.

Jae Eon tiết lộ vẫn còn yêu Na Bi dù đang có bồ.

