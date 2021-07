Phim 19+ Nevertheless tập 6: Song Kang đi gạ tình với gái nhà lành, Han So Hee "qua đêm" với bồ mới

Trong một diễn biến khác, Jae Eon nhận được món quà sinh nhật từ mẹ mình là một con xế hộp rất ngầu. Lúc này, mẹ Jae Eon còn giải đáp khúc mắc việc trong lòng anh có thực sự thích Na Bi hay không nữa và cũng nhờ cuộc nói chuyện này càng thôi thúc anh đi tìm gặp người yêu cũ.

Trong một diễn biến khác, Do Hyuk đã quyết định thổ lộ tình cảm của mình với Na Bi sau khi cả hai trải qua một kỳ dã ngoạn vui vẻ. Tuy nhiên cũng chính lúc này, Jae Eon lại bất ngờ xuất hiện

Biết rằng Jae Eon chính là người yêu cũ của Na Bi, thế nên Do Hyuk như gào thét tâm can. Lúc này, cả hai đã có màn tuyên chiến và Jae Eon cũng đã sẵn sàng cho sự cạnh tranh và không muốn buông bỏ Na Bi thêm một lần nào nữa.

Ngoài ra, ở trong tập này phân cảnh Do Hyuk chủ động ra ngoài nằm để Na Bi có thể nằm ngủ trong xe khác hẳn với Jae Eon khiến người xem không khỏi thích thú. Sau khi trải qua một đêm ngon giấc, Na Bi tỉnh dậy và thấy Do Hyuk đang ngủ ngoài xe. Vì sợ anh lạnh nên cô đã lấy chăn để đắp và Do Hyuk bất ngờ tỉnh giấc, nhường lại chăn cho Na Bi.

Do Hyuk là một chàng trai rất tinh tế và tôn trọng mối quan hệ với Na Bi.

Đón xem Nevertheless lên sóng vào tối thứ Bảy hàng tuần trên kênh jTBC.