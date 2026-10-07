Phía sau hào quang WeFamily Awards 2026: Những đêm trắng đến 12h khuya và giọt mồ hôi lặng thầm của cả ê-kíp

Khi những ánh đèn sân khấu tại Cung Thể thao Quần Ngựa dần tắt và tràng pháo tay khép lại một mùa giải WeFamily Awards 2026 rực rỡ, ít ai biết rằng để có được gần 3 tiếng thăng hoa trọn vẹn ấy là cả một hành trình dài đầy ắp mồ hôi, nước mắt và những đêm thức trắng của hàng trăm con người. Đằng sau sự chỉn chu của từng khuôn hình, từng nốt nhạc vang lên là sự nỗ lực không ngừng nghỉ từ ban tổ chức KidsPlaza, đơn vị đồng tổ chức aFamily cùng toàn bộ ê-kíp sản xuất.

Những buổi tổng duyệt xuyên đêm và áp lực trước giờ G

Suốt nhiều tuần trước khi sự kiện chính thức diễn ra, không khí làm việc tại Cung Thể thao Quần Ngựa luôn trong trạng thái chạy đua với thời gian. Các thành viên trong ê-kíp của KidsPlaza và aFamily gần như quen thuộc với cảnh "đi sớm về khuya". Những cuộc họp kỹ thuật kéo dài, việc kiểm tra từng góc máy, căn chỉnh từng vệt sáng màn hình LED hay đo đạc hiệu ứng sân khấu đều được thực hiện tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất.

Cao điểm là những buổi tổng duyệt kéo dài đến tận 12h đêm. Khi ngoài phố đã vắng lặng, bên trong khán phòng Cung Quần Ngựa vẫn rộn rã tiếng đếm nhịp, tiếng trao đổi qua bộ đàm và tiếng nhạc chạy chương trình lặp đi lặp lại. Sự phối hợp ăn ý, nhịp nhàng giữa hai đơn vị tổ chức chính là chìa khóa để khối lượng công việc khổng lồ từ đón tiếp hàng nghìn khán giả, quản lý đạo cụ sân khấu đến điều phối từng hạng mục trao giải được vận hành trơn tru, không một hạt sạn.

Giọt mồ hôi của các vũ công nhí và khoảnh khắc ấm áp của dàn nghệ sĩ

Bên cạnh ê-kíp hậu cần, công sức tập luyện của các nghệ sĩ cũng là mảnh ghép không thể thiếu tạo nên thành công của chương trình. Đáng khâm phục nhất phải kể đến các vũ công nhí. Để có được những màn đồng diễn dứt khoát, đều tăm tắp trong tiết mục mở màn "Cùng con vươn mình" hay những động tác múa tutting đầy cảm xúc của "Bao lời con chưa nói", hàng chục em nhỏ đã phải trải qua nhiều ngày rèn luyện nghiêm túc. Dù mệt và phải tập đi tập lại dưới ánh đèn sân khấu gắt gao, nụ cười hồn nhiên và sự hào hứng của các bé vẫn luôn là nguồn năng lượng thắp sáng cả khán phòng, tiếp thêm động lực cho toàn bộ ê-kíp.

Giữa những giờ phút căng thẳng của buổi tổng duyệt thứ hai, sự xuất hiện của ca sĩ Đăng Khôi đã mang lại một luồng gió ấm áp cho hậu trường. Không chỉ đến đúng giờ và nghiêm túc khớp nhạc từng câu chữ cho phần trình diễn "Khi con gọi là ba", nam ca sĩ còn chủ động nán lại sân khấu, cởi mở trò chuyện và hỏi thăm các nhân sự trong ban tổ chức.

Sự gần gũi, thân thiện của anh xóa tan đi vẻ mệt mỏi sau nhiều giờ làm việc liên tục của mọi người. Khoảnh khắc Đăng Khôi cùng toàn bộ ê-kíp hậu trường quây quần chụp những bức ảnh lưu niệm giản dị, rạng rỡ ngay trên sàn tập trước giờ G đã trở thành một kỷ niệm đẹp, thể hiện trọn vẹn tinh thần gắn kết như một gia đình mà giải thưởng hướng tới.

Thành công của WeFamily Awards 2026 mùa đầu tiên không chỉ được đo đếm bằng những chiếc cúp trao tay hay số lượt theo dõi trực tuyến, mà còn được đúc kết từ chính sự tận tâm thầm lặng ấy. Đó là minh chứng rõ nét cho thấy: khi tình yêu thương và sự thấu hiểu được đặt làm kim chỉ nam, mọi nỗ lực phía sau cánh gà đều hóa thành quả ngọt ngào, chạm tới trái tim của hàng triệu gia đình Việt.