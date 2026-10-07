Chiều 4/10, lễ vinh danh WeFamily Awards 2026 diễn ra với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ và khách mời. Trong chương trình, diễn viên nhí Camy Khánh An là nghệ sĩ nhí duy nhất tham gia biểu diễn, mang đến một tiết mục đặc biệt dành tặng những người làm cha, làm mẹ.

Xuất hiện trên thảm đỏ, Camy Khánh An gây chú ý với hình ảnh một “thiên thần nhỏ” trong bộ váy trắng và đôi cánh trắng đáng yêu. Chia sẻ trước giờ biểu diễn, cô bé cho biết rất vui và vinh dự khi được trở thành khách mời ca sĩ nhí của chương trình.

Camy Khánh An tự tin trên thảm đỏ WeFamily Awards

“Con cảm thấy rất vui và vinh dự khi được là khách mời ca sĩ nhí duy nhất của ngày hôm nay ạ. Và hôm nay đến với chương trình, con sẽ mang đến một ca khúc về mẹ rất là ý nghĩa, và con mong mọi người sẽ đón nhận ca khúc của con ạ”, Camy Khánh An chia sẻ.

Mở đầu sân khấu WeFamily Awards 2026, Camy đã thể hiện ca khúc “Bao lời con chưa nói” với giọng hát trong trẻo. Tiết mục cũng có sự tham gia của 30 em nhỏ trong phần múa phụ họa tutting, kết hợp cùng hiệu ứng bong bóng bay và những chiếc máy bay giấy.

Hình ảnh Camy Khánh An trong bộ cánh trắng đứng giữa sân khấu cùng các em nhỏ tạo nên một không gian thơ mộng, phù hợp với thông điệp của ca khúc. Những chiếc máy bay giấy như những lời nhắn yêu thương được gửi đến cha mẹ, trong khi phần trình diễn của các em nhỏ góp phần tái hiện những cảm xúc hồn nhiên của tuổi thơ.

Camy Khánh An được khán giải yêu mến qua vai Ghến trong Đi giữa trời rực rỡ

Không cần những màn trình diễn quá cầu kỳ, giọng ca thanh thoát của Camy cùng câu chuyện về những lời yêu thương chưa kịp nói đã khiến khán phòng lắng lại. Tiết mục cũng trở thành một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc tại đêm vinh danh, khi âm nhạc đưa những tình cảm dành cho cha mẹ đến gần hơn với khán giả.

Camy Khánh An được khán giả biết đến qua vai bé Ghến trong Đi giữa trời rực rỡ. Bên cạnh diễn xuất, cô bé cũng đang có những bước tiến mới trong hành trình nghệ thuật khi sắp đảm nhận vai chính trong bộ phim truyền hình giờ vàng Căn Nhà Không Mái Che.

Ở WeFamily Awards 2026, Camy Khánh An không chỉ xuất hiện với hình ảnh đáng yêu của một diễn viên nhí mà còn cho thấy sự tự tin khi đứng trên sân khấu lớn. Với ca khúc “Bao lời con chưa nói”, cô bé đã gửi đến khán giả một thông điệp giản dị nhưng nhiều ý nghĩa: đừng để những lời yêu thương dành cho cha mẹ chỉ nằm lại trong những điều chưa kịp nói.