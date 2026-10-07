MC Hải Huế: "Trong hành trình làm mẹ và vun vén gia đình, việc biết yêu thương bản thân cũng quan trọng không kém"

WeFamily Awards 2026 là sự kiện tôn vinh những giá trị tích cực của gia đình, đồng thời ghi nhận những người phụ nữ và người mẹ với hành trình yêu thương, chăm sóc và đồng hành cùng các thành viên trong gia đình. Xuất hiện tại sự kiện, MC Hải Huế cùng nhiều khách mời có mặt trong không khí sôi nổi nhưng cũng không kém phần xúc động của chương trình.

MC Hải Huế tại WeFamily Awards 2026

Hải Huế hiện là founder của “Hai Hue Voice Story” - đơn vị đào tạo về giọng nói và nghệ thuật kể chuyện. Bên cạnh công việc dẫn chương trình, cô còn đồng hành với nhiều tài năng trẻ và các thí sinh nhí trong quá trình đào tạo, qua đó có cơ hội tiếp xúc với nhiều em nhỏ cũng như gia đình của các em.

Chính đặc thù của công việc giúp Hải Huế có cơ hội chứng kiến nhiều câu chuyện và hoàn cảnh khác nhau của các gia đình. Việc thường xuyên đồng hành cùng các em nhỏ không chỉ cho cô thêm trải nghiệm trong công việc mà còn mang đến những góc nhìn mới về hành trình nuôi dạy con. Từ những câu chuyện của các bà mẹ mà cô gặp gỡ, Hải Huế cho biết bản thân cũng học hỏi được nhiều điều và có thêm cơ hội nhìn lại cách mình đồng hành cùng các con.

Chia sẻ về bản thân trong vai trò làm mẹ, Hải Huế cho biết dù công việc khiến cô thường xuyên phải ra ngoài và đảm nhận nhiều vai trò khác nhau, các con vẫn luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong cuộc sống: “Mình có đi ra ngoài mình làm công việc này công việc kia nhưng mình cũng luôn luôn muốn dành thời gian cho các con, và các con mình vẫn luôn luôn là điều tuyệt vời nhất”. Với nữ MC, việc được chứng kiến câu chuyện của nhiều người mẹ trong công việc cũng khiến cô thêm trân trọng hành trình làm mẹ của chính mình.

MC Hải Huế

Ở một góc nhìn khác, Hải Huế cho rằng trong hành trình làm mẹ và vun vén gia đình, việc biết yêu thương bản thân cũng quan trọng không kém. Theo nữ MC, người phụ nữ nên học cách trở thành một cô gái mạnh mẽ, bản lĩnh để có thể chủ động hơn trong cuộc sống và trở thành điểm tựa vững vàng, đồng hành cùng các con trên chặng đường trưởng thành.