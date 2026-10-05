Những khoảnh khắc xúc động tại WeFamily Awards 2026: Khi yêu thương được gọi tên

Giữa những tràng pháo tay tại Lễ vinh danh WeFamily Awards 2026, điều đọng lại sâu sắc nhất chính là những câu chuyện phía sau mỗi gương mặt được gọi tên. Đó là hành trình làm mẹ với bao nỗ lực thầm lặng, là tình yêu thương và sự đồng hành của gia đình qua những ngày nhiều thử thách.

Khi những điều bình dị ấy được trân trọng trên sân khấu, lễ vinh danh cũng trở thành nơi cảm xúc được sẻ chia, để mỗi người thêm thấu hiểu những điều phi thường mà mẹ và gia đình vẫn làm cho nhau mỗi ngày.

Một trong những khoảnh khắc xúc động tại Lễ vinh danh WeFamily Awards 2026 là khi chị Hương (mẹ em bé VIP) bật khóc lúc được vinh danh trong Top 5 hạng mục "Phi thường mẹ ơi".

Khoảnh khắc chị Hương (mẹ bé Vip) được xướng tên vào Top 5 hạng mục "Phi Thường Mẹ Ơi".

Với 2.496 lượt bình chọn, những nỗ lực thầm lặng của chị đã nhận được sự ghi nhận và yêu thương từ cộng đồng. Khoảnh khắc ấy khiến câu chuyện về một người mẹ bền bỉ cố gắng vì con trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.

Những giọt nước mắt của Mẹ Bé VIP gợi nhắc ý nghĩa đẹp đẽ của lễ vinh danh: dành sự trân trọng cho những điều người mẹ vẫn âm thầm làm mỗi ngày. Đằng sau danh hiệu "người mẹ phi thường" là tình yêu thương, sự kiên trì và bao nỗ lực đôi khi chưa được nhìn thấy. Khi chị Hương được gọi tên, đó cũng là dịp để những cố gắng lặng lẽ ấy được sẻ chia, để người mẹ cảm nhận rằng hành trình của mình luôn có những người thấu hiểu và đồng hành.

Khoảng khắc chị Thu Hương xúc động trước những câu chuyện của các đề cử tại hạng mục "Phi Thường Mẹ Ơi"

Một khoảnh khắc đáng nhớ tại Lễ vinh danh WeFamily Awards 2026 là khi chị Thu Hương (Cùng Đậu lớn khôn) rưng rưng nước mắt trước những câu chuyện của các đề cử trong hạng mục "Phi Thường Mẹ Ơi".

Cũng là một người mẹ được đề cử, chị xúc động khi lắng nghe những hành trình khác nhau, nơi tình yêu dành cho con trở thành động lực để mỗi người mẹ bền bỉ vượt qua thử thách.

Chia sẻ về cảm xúc trong lễ vinh danh, Thu Hương bộc bạch: "Mình cảm thấy rất run vì hai con ở nhà đang đợi và liên tục nhắn tin cổ vũ "Mẹ cố lên và mang cúp về cho con". Nhưng trên hết là niềm vui và tự hào khi lần đầu tiên tham dự một chương trình quy tụ đông đảo các mẹ bỉm đến vậy. Ngay từ cửa vào đã có nhiều mẹ nhận ra, khiến mình cảm thấy vô cùng háo hức".

Khi nhìn lại chặng đường đã qua, người đầu tiên Thu Hương muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất chính là ông xã HuyR - người đồng hành đã cùng cô vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất để gây dựng nên gia đình nhỏ ấm áp hôm nay.

Hành trình "Cùng Đậu lớn khôn" của mẹ Thu Hương nhận được 12.239 lượt bình chọn, đưa chị vào Top 5 được vinh danh tại hạng mục này. Sự ghi nhận ấy là lời động viên ấm áp dành cho những nỗ lực của chị trên hành trình làm mẹ. Và trong khoảnh khắc lắng nghe câu chuyện của những người mẹ bên cạnh mình, những giọt nước mắt của Thu Hương đã góp thêm một dấu ấn đẹp về sự đồng cảm và sẻ chia tại lễ vinh danh.

Giữa chương trình, "Hug Cam" mang đến một khoảng lặng ấm áp khi ghi lại những cái ôm của các gia đình ngay tại sự kiện. Khi hình ảnh xuất hiện trên màn hình lớn, những người thân trao nhau cái ôm cùng nụ cười rạng rỡ, tạo nên một khoảnh khắc gần gũi và đầy yêu thương.

Chỉ một cử chỉ giản dị cũng đủ nhắc nhớ ý nghĩa của việc có nhau: luôn có một vòng tay để tựa vào, một người sẵn sàng sẻ chia trên hành trình vun đắp tổ ấm.



