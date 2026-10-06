Nàng dâu Indonesia tiết lộ cách mẹ chồng Việt Nam đồng hành sau khi cô sinh con

Xuất hiện tại WeFamily Awards 2026, Đạt Villa và vợ Vidhia thu hút sự chú ý với diện mạo trẻ trung, rạng rỡ. Cặp đôi cùng tham dự sự kiện trong không khí sôi nổi của lễ trao giải, nơi những câu chuyện về tình thân và hành trình vun đắp gia đình được tôn vinh.

WeFamily Awards 2026 là giải thưởng hướng tới việc ghi nhận những cá nhân, câu chuyện và giá trị tích cực trong đời sống gia đình. Năm nay, chương trình dành sự quan tâm đặc biệt tới hình ảnh người mẹ thông qua nhiều hạng mục, nhằm tôn vinh hành trình chăm sóc, đồng hành và vun vén của người phụ nữ trong gia đình. Tại mùa giải năm nay, Vidhia góp mặt trong Top 5 đề cử hạng mục Mẹ Bé Triệu View.

Chuyện tình của Đạt Villa và Vidhia từng nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Cả hai quen nhau qua TikTok và thời gian đầu gặp không ít trở ngại trong giao tiếp. Ngôn ngữ từng là rào cản khiến họ phải nhờ đến Google Dịch để trò chuyện. Trước khi đến với Vidhia, Đạt Villa từng trải qua một cuộc hôn nhân và có một cô con gái riêng. Sau quá trình tìm hiểu, cặp đôi vượt qua những khác biệt về ngôn ngữ và khoảng cách địa lý để tiến tới hôn nhân. Hiện Đạt Villa và Vidhia đã có một con chung, con gái riêng của Đạt Villa cũng được Vidhia yêu thương, chăm sóc như con ruột.

Nói về những ngày tháng làm mẹ tại Việt Nam, Vidhia chia sẻ cô nhận thấy việc chăm con ở Indonesia và Việt Nam không có quá nhiều khác biệt. Tuy nhiên, việc xa mẹ ruột khiến cô gặp không ít khó khăn, bởi bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm chăm sóc con. Trong hoàn cảnh đó, Vidhia may mắn nhận được sự hỗ trợ trực tiếp từ mẹ chồng, giúp cô từng bước làm quen với vai trò mới. “Mẹ chồng dạy mình chăm con nhiều lắm” - cô chia sẻ.

Không ở gần con gái, mẹ ruột của Vidhia vẫn tìm cách đồng hành từ xa. Hai mẹ con thường xuyên gọi điện để chia sẻ và trao đổi về việc chăm sóc em bé. Từ những việc tưởng chừng rất nhỏ như cho con ăn, tắm cho con hay cho con uống sữa, Vidhia đều được mẹ hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm. Nhờ vậy, dù sống xa gia đình tại Indonesia, cô vẫn có được cảm giác luôn có mẹ bên cạnh trong hành trình nuôi con.

Với Vidhia, sự đồng hành của hai người mẹ theo hai cách khác nhau đã trở thành nguồn hỗ trợ quan trọng trong những ngày đầu làm mẹ. Một người ở bên cạnh trực tiếp chăm sóc và chỉ dẫn, một người dù ở xa vẫn thường xuyên gọi điện hỏi han, chia sẻ kinh nghiệm. Những điều giản dị ấy giúp cô thêm vững vàng khi xây dựng cuộc sống gia đình tại Việt Nam.