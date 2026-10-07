Có những giá trị không thể đo đếm bằng những tiêu chuẩn thông thường. Nhưng đôi khi, chính những con số lại giúp người ta nhìn thấy rõ hơn sức lan tỏa của một câu chuyện, sự quan tâm của cộng đồng và những giá trị tưởng như rất riêng của mỗi gia đình.

Khép lại mùa giải đầu tiên, WeFamily Awards 2026 - giải thưởng do aFamily cùng KidsPlaza đồng tổ chức nhằm tôn vinh người mẹ và tổ ấm gia đình để lại phía sau không chỉ những con số đáng nhớ mà còn hàng trăm câu chuyện được kể, hàng nghìn gia đình cùng tham gia và một cộng đồng độc giả cùng hướng sự chú ý về những điều gần gũi nhất trong đời sống: cách một người mẹ được yêu thương, cách cha mẹ đồng hành với con và cách các thành viên trong gia đình ở bên nhau.

Khép lại mùa giải đầu tiên, WeFamily Awards 2026 (WFA) - giải thưởng do aFamily cùng KidsPlaza đồng tổ chức nhằm tôn vinh người mẹ và tổ ấm gia đình để lại phía sau không chỉ những con số đáng nhớ

Những con số phía sau một mùa giải

Ngay từ khi khởi động, WeFamily Awards 2026 đã nhận được sự hưởng ứng vô cùng lớn. Từ những gia đình nhỏ, các bà mẹ, ông bố cho đến những hot mom, hot dad và các nhà sáng tạo nội dung trong lĩnh vực mẹ và bé, mỗi người tham gia theo một cách khác nhau, nhưng đều góp thêm một câu chuyện vào bức tranh chung về gia đình hiện đại.

Chỉ sau một ngày mở cổng đề cử, các hạng mục của WeFamily Awards 2026 đã nhận được hơn 1.000 lượt đề cử từ các gia đình, các mẹ trên khắp cả nước.

Sau vòng đề cử, "Mẹ bầu thảnh thơi" là hạng mục dẫn đầu với 802 đề cử hợp lệ. Đằng sau con số ấy là 802 câu chuyện về hành trình mang thai, về những thay đổi của người phụ nữ khi chuẩn bị bước vào vai trò làm mẹ và sự đồng hành mà họ nhận được từ những người thân yêu.

"Phi thường mẹ ơi" ghi nhận 520 hồ sơ hợp lệ, là những câu chuyện về nghị lực của các bà mẹ trên hành trình nuôi con. Có người đi qua những giai đoạn khó khăn, có người phải cân bằng nhiều vai trò cùng lúc, nhưng điểm chung là họ vẫn cố gắng tìm cách trở thành chỗ dựa cho con.

Trong khi đó, "Nhà mình có nhau" có 459 hồ sơ hợp lệ, ghi lại những câu chuyện về sự sẻ chia giữa các thành viên. Tình cảm gia đình trong những câu chuyện này không nhất thiết được thể hiện bằng những điều lớn lao, mà nằm trong cách vợ chồng hỗ trợ nhau, ông bà chăm sóc cháu, cha mẹ dành thời gian cho con hay các thành viên cùng nhau vượt qua những giai đoạn không dễ dàng.

Hạng mục "Mẹ bé triệu view" quy tụ 318 kênh sáng tạo nội dung đạt tiêu chí hợp lệ, nơi những người làm nội dung về mẹ và bé chia sẻ kinh nghiệm, góc nhìn và những câu chuyện đời sống đến cộng đồng.

Nếu vòng đề cử là nơi những câu chuyện được mở ra, thì vòng bình chọn cho thấy sự quan tâm mà cộng đồng dành cho chúng.

"Mẹ bầu thảnh thơi" nhận tổng cộng 121.121 lượt bình chọn, "Mẹ bé triệu view" đạt 46.642 lượt, “Nhà mình có nhau” có 31.023 lượt, còn "Phi thường mẹ ơi" ghi nhận 29.904 lượt bình chọn.

Những con số ấy có thể được nhìn như những dấu mốc của một giải thưởng. Nhưng phía sau mỗi lượt bình chọn vẫn là một người đã dừng lại để đọc một câu chuyện, theo dõi một hành trình và lựa chọn ủng hộ điều mà họ cảm thấy đồng cảm.

Có thể đó là một người mẹ từng trải qua những ngày đầu làm mẹ với đủ lo lắng và bỡ ngỡ. Có thể là một người cha nhận ra câu chuyện của gia đình mình trong một hồ sơ “Nhà mình có nhau”. Cũng có thể đơn giản là một độc giả muốn dành một lượt bình chọn cho một người mẹ mà họ chưa từng gặp, nhưng câu chuyện của cô ấy khiến họ thấy gần gũi.

Đó là cách những câu chuyện gia đình, vốn thường chỉ tồn tại trong một không gian rất riêng, có cơ hội được lan tỏa rộng hơn.

Khi những câu chuyện riêng gặp nhau

Điều đáng nói ở WeFamily Awards 2026 không chỉ nằm ở số lượng hồ sơ hay lượt bình chọn. Quan trọng hơn, giải thưởng đã tạo ra một không gian để những câu chuyện rất khác nhau cùng xuất hiện.

Ở đó có những người mẹ đang tận hưởng thai kỳ theo cách nhẹ nhàng hơn, có những bà mẹ bước qua nghịch cảnh để nuôi con, có những gia đình tìm được cách đồng hành cùng nhau và có những nhà sáng tạo nội dung đang chia sẻ những kinh nghiệm nuôi con từ chính trải nghiệm của mình.

Mỗi câu chuyện có thể khác nhau về hoàn cảnh, nhưng khi đặt cạnh nhau, chúng cùng gợi lên một điều: gia đình không phải lúc nào cũng hoàn hảo, và cũng không cần phải hoàn hảo. Điều quan trọng hơn là các thành viên có còn muốn lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành cùng nhau hay không.

Hành trình ấy được khép lại bằng lễ Vinh danh WeFamily Awards 2026 diễn ra vào chiều 4/10/2026 tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội). Sự kiện quy tụ hơn 3.000 khách mời, cùng sự góp mặt của các nghệ sĩ như Hòa Minzy, Phan Mạnh Quỳnh, Ngọc Khuê, Đăng Khôi và Thơm.

Hành trình WFA 2026 được khép lại bằng lễ Vinh danh WeFamily Awards 2026 diễn ra vào chiều 4/10/2026 tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội).

Sau một mùa giải với nhiều câu chuyện được chia sẻ, buổi lễ không chỉ là dịp vinh danh những gương mặt nổi bật mà còn là điểm gặp gỡ của những người đã cùng tạo nên hành trình ấy.

Phía sau một gia đình hạnh phúc hiếm khi chỉ có một người cố gắng

Tại lễ Vinh danh WeFamily Awards 2026, ông Lương Hồng Phúc - Phó Giám đốc aFamily (Công ty Cổ phần VCCorp) chia sẻ một thông điệp được xem như tinh thần xuyên suốt của mùa giải:

"17 năm đồng hành cùng aFamily, điều quý giá nhất mà chúng tôi rút ra được là: Mỗi gia đình hạnh phúc đều là một kết quả được bồi đắp từ tình yêu thương và sự kết nối. Ở đó, ông bà là người giữ lại nếp nhà; cha mẹ kiên nhẫn chờ con lớn lên; vợ chồng biết dung hòa; anh chị em là điểm tựa vững chắc. Và mỗi đứa trẻ chính là lời nhắc nhở sâu sắc nhất về lý do tại sao chúng ta cần nỗ lực đến ngày hôm nay".

Ông Lương Hồng Phúc - Phó Giám đốc aFamily (Công ty Cổ phần VCCorp)

WeFamily Awards ra đời để ghi nhận chính những điều tưởng như rất bình thường ấy. Bởi phía sau một gia đình hạnh phúc hiếm khi chỉ có một người cố gắng. Đó là sự góp sức của nhiều thành viên, đôi khi được thể hiện bằng những việc rất nhỏ mà nếu không để ý, người ta có thể dễ dàng bỏ qua.

Sau 17 năm đồng hành cùng độc giả, aFamily tiếp tục chọn câu chuyện gia đình làm một điểm kết nối. Và mùa giải đầu tiên của WFA cho thấy những câu chuyện ấy vẫn có sức hút đặc biệt: hàng trăm hồ sơ được gửi về, hàng trăm nghìn lượt bình chọn và sự tham gia của một cộng đồng rộng lớn cùng chia sẻ, ủng hộ và lan tỏa.

Những con số rồi sẽ trở thành dấu mốc của WeFamily Awards 2026. Nhưng điều còn lại sau một mùa giải có lẽ không nằm ở con số lớn đến đâu mà ở việc có bao nhiêu người đã tìm thấy mình trong một câu chuyện khác, bao nhiêu gia đình được nhìn thấy và bao nhiêu giá trị giản dị được nhắc lại.

Một người mẹ được gọi là "phi thường" không nhất thiết bởi họ đã làm nên những điều đao to búa lớn. Đôi khi, sự phi thường nằm trong những việc rất đỗi bình thường. Một mái nhà được gọi là gia đình không phải vì ở đó không có những ngày mệt mỏi, bất đồng hay áp lực mà bởi sau tất cả, các thành viên vẫn chọn cách ở bên nhau, hiểu nhau hơn và cùng vun đắp cho nơi mình trở về.