Sau 3 ngày mở cổng đề cử WeFamily Awards 2026: Xúc động trước những câu chuyện được gửi về hạng mục "Phi thường mẹ ơi"

Giữa hàng nghìn hồ sơ gửi về từ khắp mọi miền, "Phi Thường Mẹ Ơi" nhanh chóng trở thành tâm điểm kết nối cảm xúc. Đây là hạng mục đặc biệt mang đậm yếu tố truyền cảm hứng của mùa giải năm nay, được lập ra nhằm vinh danh những người mẹ với câu chuyện và hành trình nuôi con đầy hạnh phúc.

Tiêu chí xét duyệt của hạng mục tập trung sâu sắc vào tình mẫu tử thiêng liêng, phương pháp nuôi dạy nhân văn và nguồn năng lượng tích cực, rạng rỡ mà người mẹ lan tỏa.

Mỗi đề cử được lựa chọn bước tiếp không chỉ là một câu chuyện riêng lẻ, mà phải thực sự là biểu tượng của lòng yêu thương, sự lạc quan, có khả năng chạm đến trái tim và tiếp thêm động lực, niềm tin mạnh mẽ cho cộng đồng.

Hai chữ "phi thường" ở đây không phải “lớp áo nặng nề”, coi sự hy sinh như một thước đo duy nhất của tình mẫu tử, hay tập trung vào những chiến tích hoàn hảo. Nó hiện diện chân thực từ những điều bình dị: Trong tình yêu thương ấm áp và sự thấu hiểu thế giới nội tâm của trẻ, trong tư duy nuôi dạy tiến bộ giúp con khôn lớn vững vàng, và trong nguồn năng lượng rạng rỡ của người mẹ có khả năng tiếp thêm niềm tin, nhân rộng lối sống hạnh phúc đến toàn xã hội.

Không cần hoàn hảo, chỉ cần trọn vẹn yêu thương và kiên nhẫn

Trong số các đề cử gửi về, câu chuyện của mẹ đơn thân Hương Nguyễn khiến nhiều người không khỏi rơi nước mắt. Một mình chăm sóc bé trai hơn 2 tuổi mang trong mình hàng loạt tổn thương nghiêm trọng sau biến cố xuất huyết não: di chứng bại não, động kinh, liệt co cứng nửa người bên trái, khiếm thị CVI, mất nhận thức và chậm phát triển tâm thần vận động.

Cứ đều đặn hai tháng một lần, người mẹ trẻ lại lặng lẽ bế con vượt chặng đường dài ra Bệnh viện Nhi Trung ương để tái khám và điều chỉnh thuốc. Không một lời than vãn, trên gương mặt chị chỉ có sự nhẫn nại và tình yêu vô điều kiện, kiên trì gom từng hy vọng nhỏ nhất cho tương lai của con.

Bên cạnh cuộc chiến bền bỉ cùng con vượt qua bệnh tật, sự phi thường còn được viết nên bởi chính hành trình người mẹ học cách bao dung với những vụng về của bản thân để cùng con khôn lớn. Đề cử của mẹ Lê Ngọc Huyền mang tới một làn gió trong trẻo, ấm áp và gần gũi với hàng triệu bà mẹ trẻ. Từng mang áp lực phải trở thành người mẹ hoàn hảo điểm mười, chị đối mặt với muôn vàn thử thách khi bé Khoai chào đời giữa mùa dịch: con nhút nhát, chậm nói, ốm sốt triền miên và từng loay hoay đến bật khóc khi bước vào lớp 1.

Thay vì tạo áp lực hay cáu gắt, chị học cách lùi lại một bước, kiềm chế sự nóng ruột để kiên nhẫn đi cùng tốc độ của con, cho con quyền được sai và chính mình cơ hội được sửa. Đến khi bé Đậu ra đời, sự bình tĩnh, vững vàng và phương pháp giáo dục tôn trọng tâm lý trẻ thơ của chị đã giúp hai anh em lớn lên trong sự thấu hiểu, gắn kết, biến mái nhà thành một trạm phát năng lượng rộn rã tiếng cười.

Tình yêu thương lan tỏa và niềm tin vào mầm sống diệu kỳ

Ở một góc nhìn khác, sự phi thường của người mẹ lại được khắc họa qua sự sẻ chia ấm áp và nguồn năng lượng tích cực tự thân. Ở tuổi 37, khi đang mang thai đứa con thứ hai sau 6 năm chờ đợi, chị Trần Thương vẫn đều đặn đứng bếp tự tay nấu hàng trăm suất cơm thiện nguyện, trực tiếp vào bệnh viện để hỗ trợ và tiếp sức cho các bệnh nhi khó khăn.

Trong lúc chính mình đang hồi hộp đếm từng ngày đón một thiên thần nhỏ, người mẹ ấy lại chọn cách mở rộng vòng tay để sưởi ấm cho thật nhiều đứa trẻ kém may mắn khác ngoài xã hội.

Tại hạng mục này, công chúng cũng bắt gặp câu chuyện đồng cảm sâu sắc từ Hoa hậu Đặng Thị Ngọc Hân trên hành trình tìm kiếm con yêu. Đằng sau nụ cười rạng rỡ của nàng hậu là hơn 5 năm kết hôn với không ít thăng trầm, từng trải qua 2 lần IUI và 1 lần IVF thất bại.

Vượt qua những áp lực tâm lý và thử thách về thể xác, niềm hạnh phúc đã vỡ òa khi cô mang thai tự nhiên ở tuổi 36 và đón con đầu lòng chào đời khỏe mạnh vào tháng 8/2025. Sự kiên trì và tinh thần lạc quan của Ngọc Hân đã tiếp thêm niềm tin mạnh mẽ cho rất nhiều phụ nữ đang khao khát thiên chức làm mẹ ngoài kia.

Cổng đề cử tiếp tục mở: Đừng để những câu chuyện đẹp bị lãng quên

Những câu chuyện gửi về "Phi Thường Mẹ Ơi" sau hơn 3 ngày qua chính là minh chứng sống động rằng: Đằng sau cánh cửa của mỗi gia đình luôn có một người mẹ phi thường theo cách của riêng mình. Hãy gửi ngay đề cử cho hạng mục "Phi thường mẹ ơi" để thắp sáng những ngọn lửa kiên cường quanh bạn....

Cổng đề cử WeFamily Awards 2026 trên website chính thức vẫn đang tiếp tục mở rộng để đón nhận thêm những câu chuyện truyền cảm hứng từ cộng đồng cho đến hết ngày 16/9/2026.

Bên cạnh hạng mục đặc biệt "Phi Thường Mẹ Ơi", giải thưởng vẫn tiếp tục tiếp nhận hồ sơ ở các hạng mục:

Mẹ Bé Triệu View: Tôn vinh các nhà sáng tạo nội dung văn minh, lan tỏa lối sống nuôi con thảnh thơi và tích cực.

Nhà Mình Có Nhau: Ghi nhận sự san sẻ, đồng hành thiết thực từ người chồng và người thân trong gia đình.

Mẹ Bầu Thảnh Thơi: Dành cho những mẹ bầu hiện đại, chủ động và trọn vẹn tận hưởng thai kỳ khoa học, an vui.

Chỉ còn ít ngày nữa trước khi cổng đề cử chính thức khép lại để bước vào giai đoạn bình chọn toàn quốc. Hãy gửi ngay câu chuyện về mẹ, về vợ hay những người phụ nữ tuyệt vời quanh bạn tới WeFamily Awards 2026. Sự sẻ chia của bạn hôm nay chính là cơ hội để những hy sinh thầm lặng được gọi tên, và những điều phi thường mộc mạc được tôn vinh xứng đáng giữa cuộc đời.