Phát ngôn chấn động của Hà Hồ năm 2023, thú nhận mặt khó ưa và mắng té tát Hương Giang

Năm 2023, Hồ Ngọc Hà là cái tên được nhắc đến nhiều nhờ việc tham gia chương trình thực tế The New Mentor. Tuy không giúp học trò Như Vân hay Lâm Châu lên chức Quán quân nhưng Hà Hồ vẫn gây bão truyền thông bởi loạt phát ngôn ấn tượng.

"Hai chị đại, là đại dữ chưa"

Ở The New Mentor mùa này, ngoài Hà Hồ thì Thanh Hằng, Hương Giang, Lan Khuê cũng tham gia chương trình với vai trò super mentor. So với Hương Giang hay Lan Khuê, rõ ràng Thanh Hằng - Hà Hồ có nhiều lợi thế. Chỉ tính về vị trí trong nghề và sự nổi tiếng, Hà Hồ - Thanh Hằng cũng đã áp đảo Lan Khuê hay Hương Giang.

Tuy nhiên, trong những tập phát sóng đầu tiên, Hà Hồ - Thanh Hằng liên tục bị mất thí sinh. Tình huống này trớ trêu đến mức chính Hà Hồ cũng phải thốt lên rằng: "Hai chị đại, là đại dữ chưa". Câu nói này ám chỉ việc Hà Hồ - Thanh Hằng liên tục được gọi là "chị đại", nhưng khi đã nhập cuộc ở The New Mentor rồi thì vẫn gặp nguy hiểm và đối mặt với nguy cơ "banh team" như thường.

Hà Hồ được khen vì sự khéo léo, thông minh khi tham gia chương trình thực tế

Sau đó, câu nói này đã được cư dân mạng chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Dù mang hàm ý bản thân không có quyền lực như khán giả tung hô nhưng một lần nữa Hà Hồ lại chứng tỏ cô là người cực kỳ hiểu chuyện, khiêm nhường và không hơn thua với đồng nghiệp.

"Em nói phải công tâm nhưng em sợ đội của em không được an toàn"

Cũng tại chương trình The New Mentor, trong tập 4, sau khi bị loại mất 2 thí sinh, Hà Hồ đã tức giận mắng thẳng mặt Hương Giang.

"Em nói phải công tâm nhưng em sợ đội của em không được an toàn nên em đã chọn lựa bảo vệ đội của Khuê. Có quá nhiều bạn vẫn còn khuyết điểm mà", Hà Hồ mắng Hương Giang sau khi Hoa hậu Chuyển giới quyết định giữ lại toàn bộ thí sinh đội Lan Khuê, đồng thời loại đi thí sinh mạnh đội Hà Hồ.

Sau đó, Hà Hồ tiếp tục chất vấn, cho rằng Hương Giang không công tâm, lúc nói thế này, khi lại nói thế khác, mục đích là vì quyền lợi của chính mình chứ không hướng đến việc tìm Quán quân xứng đáng cho chương trình.

Hà Hồ và Hương Giang có mâu thuẫn trong quá trình ghi hình chương trình thực tế

Lần to tiếng của Hà Hồ khiến nhiều khán giả ngạc nhiên, nhiều người yêu cầu ekip sản xuất đăng tải đầy đủ cuộc hội thoại không cắt ghép giữa hai huấn luyện viên mới có thể đánh giá tình hình. Một bộ phần khán giả bảo vệ Hà Hồ, chỉ trích Hương Giang.

Sau đó, Hà Hồ lên tiếng giải thích về vụ việc như sau: "Tôi nghĩ mọi người bắt đầu thấy tôi dữ dằn sau 4 tập. Tôi muốn bảo vệ thí sinh, không chỉ thí sinh của tôi mà tất cả thí sinh tham gia chương trình. Ngoài super mentor dành nhiều thời gian tập luyện, các bạn cũng có lịch trình tập luyện bận rộn, tôi muốn kết quả lúc nào cũng phải công tâm.

Chúng ta phải loại từ từ các bạn không có khả năng và nhường chỗ cho thí sinh khác để có cơ hội tỏa sáng. Chính vì thế, các cuộc tranh cãi nổ ra, tôi buộc phải lên tiếng. Nếu giữ hình ảnh là người điềm đạm dĩ hòa vi quý, tôi nghĩ không phù hợp ở thời điểm này. Nếu các bạn để ý, từ đầu đến cuối tôi giữ vững lập trường: Không cần thắng thua, tôi cần chương trình công tâm với các thí sinh".

"Các tin đồn đều gần đúng, suýt không muốn nhìn mặt"

Khi trả lời phỏng vấn với truyền thông, Hà Hồ đã thú nhận cô có khúc mắc với Hương Giang vì những màn loại trừ căng thẳng tại The New Mentor.

Hồ Ngọc Hà cho biết cô đã dồn nhiều tâm huyết để huấn luyện cho học trò nhưng việc tiếp tục bị loại 2 thí sinh trong tập 4 đã trở thành "cú sốc chí mạng". Hà Hồ đặt câu hỏi cho ekip sản xuất chương trình rằng: "Các bạn đã đủ tôn trọng Hà chưa hay là các bạn chỉ cần muốn mọi thứ sốc? Mặc dù Hà là người cực kỳ dĩ hòa vi quý, khi quyết định điều gì, Hà phải nhìn mặt bằng chung của tất cả mọi người xem là có đúng hay chưa cái đã".

Sau đó, Hồ Ngọc Hà chia sẻ thêm: "Khi tập 4 diễn ra thì đã có rất nhiều tin đồn, mà đồn hay thiệt, nó cũng mấp mé đâu đấy sắp đúng là có cãi nhau, có những lúc Hà không muốn nhìn mặt luôn. Chưa bao giờ Hà có suy nghĩ là ôi, tôi sẽ bỏ quay thế này thế khác. Đó không phải là cách mà Hà suy nghĩ, mà Hà chỉ suy nghĩ rằng là các bạn sẽ giải quyết câu chuyện này như thế nào".

Trước đó, khi được hỏi về chuyện có phải là giận Hương Giang đến mức không muốn nhìn mặt, Hà Hồ bày tỏ: "Nếu tranh cãi vấn đề cá nhân, tôi sẽ không lên tiếng. Nhưng nếu tranh cãi để đòi công bằng cho những người bên cạnh tôi, người thân của tôi hay những người liên quan đến tôi, tôi sẵn sàng tranh cãi. Chuyện tranh cãi như thế nào chúng ta phải chờ. Tôi nói ở đây không khách quan và cũng không hay lắm".

Hà Hồ thú nhận từng suýt không nhìn mặt Hương Giang vì cảm thấy bản thân không được tôn trọng

Những phát ngôn của Hà Hồ liên quan đến drama "chị em tương tàn" đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi cho khán giả trong suốt thời gian The New Mentor phát sóng.

"Mặt Lâm Châu cũng như mình, chỉ nhìn thôi đôi khi cũng thấy ghét"

Tại chương trình The New Mentor, thí sinh Lâm Châu của đội Hà Hồ bị chỉ trích bởi thái độ trịch thượng, không biết kính trên nhường dưới và luôn tự cho bản thân giỏi hơn người khác. Với bài đăng chê bai super mentor Lan Khuê, Lâm Châu hồn nhiên tương tác, với đàn chị lớn tuổi hơn nhưng cùng là thí sinh như mình, Lâm Châu gọi thẳng tên chứ không xưng hô "chị - em".

Chịu quá nhiều chỉ trích từ khán giả, Lâm Châu phải đăng đàn xin lỗi. Sau đó, Hà Hồ cũng có động thái nhắn gửi học trò. Hà Hồ nói:

"Hà không muốn bảo vệ Lâm Châu, vào cuộc thi thì là chị em, cuộc thi kết thúc thì hồn ai nấy giữ. Nhưng Hà nghĩ ở lứa tuổi 20, các bạn sẽ còn rất nhiều sự non nớt và thiếu sót mà thiếu sót thì mới đi vào cuộc thi. Hà hi vọng Lâm Châu sẽ rút kinh nghiệm nhưng Hà cũng hi vọng khán giả sẽ cho cô ấy thời gian để chứng minh".

Hà Hồ nói Lâm Châu có gương mặt giống cô, không làm gì nhưng chỉ nhìn thôi cũng thấy ghét

Có thể thấy Hà Hồ khá rạch ròi, sòng phẳng. Theo cô, khi đã tham gia truyền hình thực tế thì phải tuân theo quy luật khắc nghiệt là có thể gặp rắc rối bất cứ lúc nào nếu như không kiểm soát được phát ngôn.

Dẫu vậy, ít lâu sau đó, Hà Hồ cũng lên tiếng giải thích về các phát ngôn gây tranh cãi cho đàn em. Hà Hồ chia sẻ:

"20 tuổi, vẫn còn phải học hỏi nhiều thứ. Vấn đề là Châu luôn biết lắng nghe, học nhanh và có sự sắc bén. Mặt Châu cũng như mình, nhìn thôi đôi khi cũng thấy ghét, kiểu thói quen, chỉ cho đến khi có chút trải nghiệm, lớn tí mới biết điều khiển cơ mặt cho bị ghét ít hơn. Còn cách nói chuyện là sau chuyện này chắc chắn tỉnh giấc được luôn rồi".