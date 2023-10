Hà Hồ khoe Kim Lý trước mặt "ma nữ" Thái Lan

Tham gia 1 sự kiện vừa diễn ra, Hà Hồ - Kim Lý đã có dịp hội ngộ "ma nữ" Mai Davika. Tại đây, Hà Hồ - Mai Davika thoải mái chia sẻ về chương trình The New Mentor vừa kết thúc phát sóng.

Mai Davika cho biết cô có theo dõi chương trình The New Mentor và rất ấn tượng với tiết mục của Hà Hồ ở đêm Chung kết.

Mai Davika khen Kim Lý trước mặt Hà Hồ

"Em đã xem tiết mục của chị trong Chung kết, thật sự rất ấn tượng với cú xoay người chấn động. Thiệt sự thì tiết mục rất mãn nhãn, anh Kim Lý cũng Rap rất tốt". Nghe Mai Davika nhắc đến Kim Lý, Hồ Ngọc Hà nói ngay: Đây là lần đầu tiên anh ấy đọc Rap đó, anh ấy support tiết mục của team chị".

Mai Davika tiếp lời: "Anh quả là 1 người chồng rất tuyệt vời". Được Mai Davika khen, Hà Hồ cười tít mắt. Nữ ca sĩ thể hiện sự hào hứng, vui vẻ, tự hào vì trong các hoạt động nghệ thuật vừa qua, luôn có Kim Lý đồng hành.

Tiết mục của Kim Lý - Hà Hồ trong Chung kết The New Mentor

Tại The New Mentor năm nay, đội Hà Hồ có 2 thí sinh vào Chung kết, đó là Như Vân và Lâm Châu. Trong đó, Như Vân giành giải Á quân vì có biểu hiện nổi trội. Nói về việc các học trò thường xuyên gây tranh cãi, thậm chí là còn bị khán gỉ ném đá do phát ngôn bồng bột, Hồ Ngọc Hà từng chia sẻ:

"Đừng phán xét các bạn trẻ không có tố chất hay không xứng đáng nhé, chỉ là một chặng đua trong thời gian rất ngắn nên phải lựa chọn những chiến binh sẵn sàng chinh chiến thôi. Hà tạo điều kiện cho các bạn cũng là cách tạo cơ hội cho mình tiếp nhận những tư duy mới. Xin các khán giả coi vui và tranh cãi vui chứ đừng vô tình làm tổn thương những nụ hoa mới chớm hé nhé".