Lâm Châu bật khóc xin lỗi ngay trên sóng trực tiếp The New Mentor, Hà Hồ cũng rưng rưng xúc động

Tối 15/10, Chung kết The New Mentor đã diễn ra với sự góp mặt của các huấn luyện viên Hà Hồ, Thanh Hằng, Hương Giang, Lan Khuê. Ngay trên sóng trực tiếp, Lâm Châu - học trò của Hà Hồ đã bật khóc xin lỗi khán giả vì ồn ào vừa qua của mình.

Lâm Châu rơi nước mắt nói: "Em muốn nhân cơ hội quý báu này để gửi lời xin lỗi đến tất cả các anh chị trong chương và với tất cả khán giả vì những ồn ào vừa qua đã làm mọi người phiền lòng. Em thực sự xin lỗi".

Chứng kiến cảnh Lâm Châu cúi đầu xin lỗi, Hồ Ngọc Hà liên tục mỉm cười. Nữ ca sĩ hét to và rưng rưng xúc động theo học trò. Ở The New Mentor năm nay, đội Hà Hồ có 2 thí sinh vào Chung kết là Lâm Châu và Như Vân.

Trước đó, Lâm Châu vướng vào loạt ồn ào vì thái độ trịch thượng, kênh kiệu với đàn chị. Vì bị chỉ trích quá nhiều nên Lâm Châu đã lên tiếng xin lỗi bằng bài đăng rất dài. Lâm Châu bày tỏ:

"Em biết mình còn rất nhiều thiếu sót và cần thêm thời gian để rèn giũa bản thân rất nhiều. Em thành thật xin lỗi các Super Mentor vì sự non trẻ và thiếu sót của mình đã khiến mọi người buồn lòng. Em hoàn toàn không cố ý hỗn hay không tôn trọng mọi người. Em luôn ngưỡng mộ và biết ơn sự hướng dẫn của các chị rất nhiều. Em thực sự xin lỗi chị Hà vì đã phụ lòng mong đợi của chị.

Em xin lỗi chị Pông Chuẩn. Trong lúc đó em thực sự đã quá run nên không để ý đến từng chữ trong câu. Em xin lỗi chị Hương Giang, vì đã gọi tên "team Hương Giang", em nghĩ mình đang gọi như một tên riêng đặc trưng của team chứ em không cố ý không tôn trọng chị. Em thật lòng xin lỗi chị.

Em xin lỗi toàn thể các chị thí sinh vì những sự vô ý của em. Những gì em lo sợ trong đầu khác hẳn với những gì cơ mặt em thể hiện ra. Em đã dùng sự tự tin để che đậy sự lo lắng bên trong. Trong phòng loại, em đã xưng "tên" chứ không xưng "em", vì khi trả lời phỏng vấn, em được khuyên nên nói bằng tên để chuyên nghiệp hơn. Từ đó, khi nào tự mình nói trước máy quay thì em đều xưng tên. Em xin lỗi nếu điều đó có gây khó chịu hay thiếu tôn trọng đến các chị".