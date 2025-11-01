Phát hiện vợ gạ gẫm 8 người đàn ông khác, người chồng có hành động gây sốc

Câu chuyện về một người đàn ông tại Khai Phong, Hà Nam, Trung Quốc, đang gây chấn động dư luận. Anh Trương đã công khai cầu xin vợ quay về, bất chấp việc phát hiện cô nhắn tin thân mật với người đàn ông lạ.

Anh Trương bắt đầu nảy sinh nghi ngờ vì vợ anh thường xuyên lén lút dùng điện thoại và có nhiều biểu hiện bất thường. Không kìm được sự tò mò, anh đã yêu cầu kiểm tra điện thoại của cô. Sau một hồi giằng co, khi chiếc điện thoại được mở ra, anh Trương đã sụp đổ trong cú sốc: Vợ anh đã có những cuộc trò chuyện thân mật với tám người đàn ông khác chỉ trong vòng ba tháng.

Người đàn ông bằng lòng tha thứ cho vợ.

Đáng chú ý, trong số đó, một người có biệt danh "Tiểu Vương" thậm chí đã gặp mặt trực tiếp và đặt phòng khách sạn cùng cô. Người chồng đau đớn chia sẻ: "Nếu chỉ là một người, tôi có thể tha thứ. Nhưng cô ấy lại tán tỉnh đến tám người, có người còn gặp ngoài đời".

Sau khi sự thật được phơi bày, một trận cãi vã dữ dội đã nổ ra, và người vợ đã bất ngờ đòi ly hôn rồi rời khỏi nhà ngay lập tức. Kể từ đó, cô biến mất hoàn toàn mà không để lại bất kỳ dấu vết hay thông tin liên lạc nào. Anh Trương cho biết mọi nỗ lực tìm kiếm đều vô vọng; ngay cả mẹ vợ cũng khẳng định không biết con gái đang ở đâu. Người chồng chỉ biết thốt lên đầy đau khổ: "Cô ấy như bốc hơi. Tôi chỉ mong cô ấy an toàn, và một ngày nào đó sẽ quay về với các con."

Điều khiến cộng đồng mạng kinh ngạc là dù bị phản bội nặng nề, anh Trương vẫn quyết định tha thứ và công khai cầu xin vợ hàn gắn. Trong đoạn video gây sốt trên mạng xã hội, anh nghẹn ngào hứa: "Anh không nên xem điện thoại của em. Nếu em quay lại, anh sẽ tha thứ. Con gái út rất nhớ mẹ. Em không cần đi làm, cả nhà sẽ lo cho em. Xin em hãy quay về, chúng ta đang chờ em."

Sự bao dung của anh Trương đã tạo nên một cuộc tranh luận lớn: Nhiều người chỉ trích anh là quá yếu đuối, nhưng không ít ý kiến lại bày tỏ sự cảm thông, cho rằng anh hành động vì tình yêu sâu sắc và vì tương lai của các con.

Câu chuyện càng trở nên phức tạp khi được tiết lộ: Đây không phải lần đầu người vợ ngoại tình. Năm 2018, cô từng bị phát hiện và đã phải viết "giấy cam kết" hứa không tái phạm. Anh Trương sau đó đã xé bỏ tờ giấy này vì tin tưởng cô. Anh cũng thừa nhận từng hai lần đánh vợ vì ghen tuông và hiện hối hận sâu sắc: "Có lẽ chính những lần đó khiến cô ấy xa cách tôi. Giờ tôi chỉ mong cô ấy quay về, cho tôi cơ hội sửa sai."

Sự việc đã thu hút sự chú ý rộng rãi, khơi mào cho cuộc tranh luận sôi nổi về ranh giới giữa lòng bao dung, sự tổn thương và giá trị của hôn nhân trong xã hội hiện đại.

Trước đó, tại Trung Quốc, sự việc tương tự đã xảy ra. Theo Tri Thức & Cuộc sống, A Khiêm cho biết, anh thường xuyên ra nước ngoài vì công việc, mỗi lần ra nước ngoài từ 2 đến 3 tháng, trọn vẹn trong 2 năm. Một hôm, khi đang làm việc ở nước ngoài, anh nhận được điện thoại của vợ và vô cùng ngạc nhiên xen lẫn thích thú khi biết tin vợ mình có thai.

Vài năm sau, A Khiêm không còn phải đi công tác nữa, hai đứa con trai cũng dần trưởng thành, người ta thường nói anh và con cả giống nhau như đúc, nhưng đứa con út thì không hề. A Khiêm nghe xong cũng không nghĩ nhiều nhưng một lần A Khiêm phát hiện ra vợ mình và một người bạn khác giới nói chuyện thân mật.

Ngỡ ngàng vì phát hiện này, A Khiêm chất vấn vợ nhưng không nhận được câu trả lời xác đáng. Vì vậy, anh quyết định làm 2 lần xét nghiệm ADN ở 2 bệnh viện khác nhau, kết quả chứng minh cậu út không phải con ruột của anh.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra với mình. Khi tôi đưa ra bằng chứng, vợ tôi đã thú nhận ngoại tình với một người bạn. Thế giới của tôi sụp đổ ngay lập tức, tôi không ngừng suy nghĩ về những gì mình đã làm, không hiểu mình đã làm sai ở đâu. Chỉ trong một thời gian ngắn, tôi mất đi mục đích sống", A Khiêm nói.

Sau khi tỉnh táo lại, A Khiêm gọi điện cho tình nhân của vợ với tâm trạng bình thản, nói với đối phương rằng anh ta có một đứa con trai, nên để con nhận tổ quy tông. Đồng thời, A Khiêm nói với vợ rằng anh muốn ly hôn, anh chỉ muốn trả thù và muốn cô phải trả giá. Hai vợ chồng ly thân, vợ A Khiêm chuyển ra ngoài cùng con út.

Ban đầu, A Khiêm nghĩ rằng trả thù sẽ khiến anh cảm thấy tốt hơn, nhưng chẳng bao lâu sau, anh bắt đầu nhớ thời gian ở với con trai út. Không kiềm được nỗi nhớ, A Khiêm ghé qua thăm, lúc này con trai út đã ôm anh và hỏi khi nào có thể về nhà chơi với anh và bố. Câu hỏi này khiến A Khiêm khóc trên đường trở về. Sau đó, anh nhận ra, không quan trọng bé là con ruột hay không, bởi vì anh yêu con trai mình.

"Tôi chỉ muốn con tôi được hạnh phúc", A Khiêm nói. Cuối cùng, anh và vợ sống như bạn cùng phòng, tuy không phải vợ chồng thực sự nhưng hai bên thống nhất sẽ cùng nhau nuôi dạy con cái.

Đa số mọi người sau khi đọc được tâm sự của A Khiêm đều cảm phục người đàn ông này, cho rằng anh thực sự rất chân thành, có tấm lòng vị tha, bao dung, xứng đáng là một người cha tốt.