Đêm hôm gạ gẫm chồng, cái kết tôi nhận lại đau điếng đến mức choáng váng

Hướng Dương thân mến,

Vợ chồng tôi đến với nhau do mai mối và không có tình yêu. Nhưng sống với nhau 3 năm nay, tôi nhận thấy mình đã yêu anh rồi. Chỉ là chồng vẫn không yêu tôi. Anh đối xử với tôi lạnh nhạt. Tôi càng cố kéo gần khoảng cách thì anh lại càng đẩy tôi ra xa bằng những lời nói xúc phạm và nặng nề. Chuyện giường chiếu cũng thưa thớt đến mức 3 năm ròng mà tôi chưa thể mang thai.

Đêm qua, thấy phòng chồng còn sáng đèn dù đã hơn 12 giờ khuya (chúng tôi ngủ riêng). Tôi nhẹ nhàng bước vào, khuyên anh đi ngủ sớm và cũng có ý định gạ gẫm chồng "chuyện ấy". Không ngờ anh hất tôi ngã xuống giường, hét lên đuổi tôi ra ngoài. Anh nói anh lấy tôi là do bố mẹ anh thích tôi chứ anh không yêu tôi nên tôi đừng làm phiền đến cuộc sống của anh.

Tôi choáng váng, lảo đảo bước ra ngoài trong đau khổ. Hướng Dương ơi, tôi đã làm gì sai? Tôi đã vun vén bằng tâm sức của mình trong 3 năm ròng nhưng tại sao chồng vẫn không cảm nhận được? Tôi phải làm sao bây giờ? (Xin giấu tên)

Chào bạn,

Vì bạn nói không rõ nên Hướng Dương không hiểu cụ thể nguyên nhân vì sao bạn và chồng lại cưới nhau mà không có thời gian để tìm hiểu và yêu đương? Một cuộc hôn nhân bắt đầu từ sự gượng ép thì kết quả rất khó đoán trước. Nếu trong quá trình chung sống, cả hai nảy sinh tình cảm, yêu thương nhau thì cuộc hôn nhân ấy sẽ hạnh phúc. Nhưng nếu tình yêu vẫn không nảy sinh giữa hai người thì đó là bất hạnh và khốn khổ. Bạn đang rơi vào trường hợp thứ hai khi chỉ có một mình cố gắng vun đắp hôn nhân, còn chồng lại lạnh nhạt, thờ ơ.

Bạn hãy dành thời gian để tự suy ngẫm và tìm hiểu lý do chồng không yêu bạn? Do cả hai bất đồng quan điểm, hay do anh ấy đang có người khác bên ngoài và cưới bạn chỉ là bắt buộc? Biết rõ nguyên nhân, bạn sẽ biết mình nên làm gì để giữ vững sự tự tôn và kiêu hãnh của bản thân.

Bạn cũng có thể nhờ gia đình chồng tác động tư tưởng để chồng bạn hiểu được nỗi khổ tâm, hi sinh của vợ. Nếu như anh ấy có sự thay đổi, biết tôn trọng, quan tâm đến bạn hơn, hãy khéo léo đề cập đến chuyện cùng vun vén tình yêu. Nếu anh ấy vẫn không xem bạn là vợ, bạn cũng không nên cố chấp nữa.

Đôi lúc, trong một số trường hợp, dù không mong muốn nhưng buông bỏ vẫn là hướng giải quyết tốt nhất để hạn chế tổn thương. Sau bao nhiêu cố gắng, nếu như kết quả vẫn không được như ý nguyện, bạn có thể tìm kiếm một hạnh phúc mới trọn vẹn hơn, thay vì đánh mất thời gian cho một cuộc hôn nhân không có tương lai.

Thân ái.

Hướng Dương.

https://afamily.vn/dem-hom-ga-gam-chong-cai-ket-toi-nhan-lai-dau-dieng-den-muc-choang-vang-20220108095456809.chn